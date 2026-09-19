Alberto Recarte sobre la chavista Delcy y la tentacular corrupción del PSOE de Sánchez

El sobre se mueve a lo largo de la historia como un personaje más: aparece en un aeropuerto, cambia de manos, atraviesa fronteras políticas y, finalmente, termina en un juzgado español, donde adquiere relevancia como prueba esencial.

En el artículo que firma hoy el economista y empresario Alberto Recarte, publicado en El Debate el 19 de septiembre de 2026, la narrativa del sobre y el petróleo venezolano se transforma en el hilo conductor de una tesis tan clara como perturbadora para el PSOE de Pedro Sánchez.

Bajo el título Alberto Recarte: Delcy Rodríguez y la corrupción del PSOE de Sánchez, el autor desmenuza el supuesto mecanismo de financiación política surgido de una operación de crudo valorada en 250 millones de dólares, en la que aparecen los nombres de Delcy Rodríguez, Víctor de Aldama, el antiguo círculo de José Luis Rodríguez Zapatero y la estructura del socialismo español. La columna, que se ubica en la sección de España, puede ser consultada en Delcy Rodríguez y la corrupción del PSOE de Sánchez.

El sobre, Aldama y el PSOE: la tesis central

Recarte inicia su análisis poniendo atención en la naturaleza del documento que se considera fundamental: un sobre que contiene derechos de compra de petróleo emitido por la estatal PDVSA, valorado en 250 millones de dólares. La esencia de su argumento radica en que dicho instrumento financiero no sería un obsequio personal, sino la base de una operación política de gran magnitud.

Uno de los párrafos más significativos del artículo resalta la función de intermediario de Víctor de Aldama, descartando cualquier carácter personal en la entrega:

«El sobre, con derechos a la compra de petróleo por valor de 250 millones de dólares, que Delcy Rodríguez entregó a Aldama, como representante «político» del gobierno español en ese momento, no fue un regalo personal al propio Aldama. Él era un puro intermediario que tenía que traspasarlo a los responsables del PSOE.»

A partir de aquí, la glosa se adentra en cómo Recarte interpreta el funcionamiento de este sistema. Según su perspectiva, el sobre codificaría no solo una cantidad de crudo, sino también un posible flujo económico y político.

En otro pasaje destacado, el columnista añade un detalle técnico de la operación, que vincula barriles de petróleo con comisiones:

«En ese documento, además de la cifra que se ha conocido, debería figurar una cantidad de barriles de petróleo venezolano a un precio inferior al de mercado para ese tipo de petróleo, que el destinatario final podría transferir a una empresa petrolera, mediante el pago de la correspondiente comisión que se negociara entre ellos.»

Recarte llega a calcular incluso la magnitud de los posibles beneficios para quien manejara este volumen de crudo con una comisión relativamente baja, intentando mostrar cuán viable sería la operación para influir en decisiones políticas:

«Si, efectivamente, ese sobre y su contenido fueran lo que se sospecha, quien lo vendiera podría ingresar 2.500.000 dólares si la comisión fuera del 1%, o 7.500.000 dólares con un 3% o cantidades aún mayores. Sumas suficientes para comprar la voluntad política del que lo recibiera en última instancia.»

Venezuela, expropiaciones y petropolítica: el contexto que invoca Recarte

La glosa que presenta Recarte va más allá del mero episodio español. El economista se esfuerza por encuadrar la operación en la larga trayectoria de la Venezuela de Chávez, Maduro y Delcy Rodríguez, caracterizada por expropiaciones, sanciones y corrupción en torno al petróleo. Hace hincapié en el enfrentamiento entre el chavismo y las grandes compañías petroleras estadounidenses, así como en el papel particular de Repsol en esta dinámica.

El artículo incluye un fragmento textual que resume este contexto histórico y económico:

«La Venezuela de Chávez, Maduro y Delcy Rodríguez fue sometida a restricciones en sus ventas de petróleo al exterior por parte de sucesivos gobiernos norteamericanos por haber expropiado, sin indemnización, las instalaciones de las grandes petroleras norteamericanas, Exxon y Chevron, junto con otras menores. Repsol también fue expropiada, pero decidió seguir produciendo petróleo, impagado, con la esperanza de volver a recuperar activos y deudas, lo que ha logrado desde el secuestro de Maduro. La deuda con Repsol parece que alcanza los 4.000 millones de dólares, que la compañía española tiene completamente amortizados.»

A partir de ahí, Recarte conecta la situación de PDVSA con una serie de casos de corrupción que están siendo investigados en diferentes países, empleando nombres relacionados con el socialismo español para ilustrar la complejidad política de estas redes.

En otro de los párrafos fundamentales de su columna, el autor señala la proliferación de escándalos y menciona directamente al antiguo embajador en Caracas:

«Los casos de corrupción con el petróleo venezolano de Pedevesa son innumerables. Casos investigados en Estados Unidos, Suiza y la propia España, donde ya han sido condenadas algunas figuras políticas, como Morodo, que fue embajador en Caracas y hombre de confianza de Bono y Zapatero, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero desde 2004 hasta 2011.»

A través de estos ejemplos, la glosa de Recarte busca establecer una conexión entre la trayectoria del chavismo y lo que presenta como una red de intereses comunes con líderes del PSOE, abarcando desde José Luis Rodríguez Zapatero hasta José Bono, todo ello en el marco del petróleo venezolano como moneda de cambio.

Tramas, nombres y conexiones políticas

El texto de Recarte en El Debate se articula en torno a un mosaico de personajes y estructuras institucionales que se extienden desde Caracas hasta Madrid. El triangulo Delcy–Aldama–PSOE se presenta como una manifestación más de una relación sostenida entre el chavismo y sectores del socialismo español, con un énfasis particular en el rol del expresidente Zapatero como figura de confianza del régimen venezolano.

La columna insiste en que Aldama no sería el último beneficiario del sobre, sino el conducto a través del cual esos derechos de petróleo llegarían al entorno del partido:

«El sobre, con derechos a la compra de petróleo por valor de 250 millones de dólares, que Delcy Rodríguez entregó a Aldama, como representante «político» del gobierno español en ese momento, no fue un regalo personal al propio Aldama. Él era un puro intermediario que tenía que traspasarlo a los responsables del PSOE.»

Para fortalecer la conexión política, Recarte recuerda que el embajador Morodo, cercano a Zapatero y Bono, ya ha sido condenado en causas vinculadas al petróleo venezolano, lo que sitúa el caso del sobre dentro de una genealogía más extensa de presunta financiación irregular y desvío de recursos públicos de Venezuela hacia estructuras asociadas al socialismo español.

Entre la información objetiva y las deducciones económicas, la glosa presenta una imagen en la que los petrodólares, los sobres y los cupos de crudo sirven de herramientas para tejer lealtades, sostener proyectos políticos y mantener vínculos entre la Caracas del chavismo y la Ferraz del sanchismo.

Detalle y síntesis: lo que sugiere la operación

Para organizar el contenido que Recarte desarrolla, se pueden resumir algunos elementos fundamentales de la operación descrita:

Un sobre proveniente de PDVSA con derechos de compra de petróleo valorados en 250 millones de dólares .

con derechos de compra de petróleo valorados en . La entrega de ese sobre por parte de Delcy Rodríguez a Víctor de Aldama como supuesto representante político del Gobierno español.

a como supuesto representante político del Gobierno español. La condición de intermediario de Aldama, señalado como puente hacia los «responsables del PSOE ».

». La posibilidad de transformar esos derechos en comisiones millonarias mediante la venta de barriles a un precio inferior al de mercado.

El contexto del caso en relación con un histórico de expropiaciones, sanciones y tramas de corrupción ligados al petróleo venezolano.

En la pieza de El Debate, estos elementos no se presentan como simples datos aislados, sino como partes de un relato donde el petróleo actúa como moneda política, el sobre se convierte en la clave de acceso y la frontera entre economía y poder se muestra como un espacio constantemente permeable.

Curiosidades de una trama que se alimenta de un “sobre”

Más allá del tono serio del artículo de Alberto Recarte, la historia está llena de detalles casi dignos de novela: un sobre confidencial cruzando un aeropuerto europeo, derechos de petróleo transformados en posible financiación política y un economista que, lápiz en mano, calcula cuántos millones son necesarios para “comprar una voluntad”.

El hecho de que un documento asociado al Ministerio del Poder Popular de Petróleo venezolano se convierta en pieza central de un debate sobre la corrupción del PSOE pone de manifiesto cómo las fronteras nacionales se desdibujan cuando el petróleo entra en juego. Y que todo gire en torno a un simple sobre resalta que, en ciertas tramas, el papel puede llegar a tener un peso casi equivalente al crudo que lo respalda.