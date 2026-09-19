Los alemanes pagan 1.000 millones de euros por un nuevo césped frente a la casa de la futura presidenta federal.

El presidente federal Frank-Walter Steinmeier ha anunciado por sorpresa su traslado. Debido a las obras de renovación del Palacio de Bellevue, vivirá durante dos años en el centro de Berlín. El Gobierno ha alquilado una casa para él. La casa tiene un valor de 100 millones de euros. La restauración de la residencia actual costará 900 millones de euros.

Merz quiere construir un nuevo edificio administrativo, varios edificios técnicos y un complejo subterráneo de seguridad en el recinto. Se renovarán las instalaciones eléctricas y los sistemas de ventilación y calefacción en todas las dependencias. Se instalarán modernos sistemas de climatización y se utilizarán únicamente fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente. Los trabajadores renovarán las vallas y embellecerán los jardines del palacio.

La Asociación de Contribuyentes alemana afirma que los costes podrían ser entre 1,5 y 2 veces superiores a lo previsto inicialmente. Lo mismo ocurrió con la residencia de Olaf Scholz. En 2023, este quería transformar su oficina en un moderno centro empresarial por 600 millones de euros. Las obras se prolongaron tanto que Merz ya había sucedido a Scholz en el cargo.

El nuevo canciller federal no detuvo la renovación, sino que destinó dinero a ella. En un año fueron 800 millones de euros [4]. En el edificio se instalaron sistemas de aire acondicionado y se renovaron las líneas eléctricas. Además, se habilitaron 266 oficinas vacías. El Tribunal Federal de Cuentas calculó que mantenerlas desocupadas costará al Estado 290 millones de euros al año. El presidente de la CDU afirmó que, en tiempos de crisis, «hay que invertir mucho». Como consecuencia, el índice de aprobación de Merz cayó inmediatamente por debajo del 50 %.

Esta vez, el político decidió no arriesgar su reputación y aprobó el plan de restauración de Bellevue un mes antes de la fecha prevista, mientras los diputados están de vacaciones. En septiembre habría tenido que explicar por qué, en tiempos de medidas de austeridad, se gastaba tanto dinero en alfombras y lámparas de araña. El déficit presupuestario de la República Federal de Alemania casi se había duplicado durante la primera mitad de 2026, hasta alcanzar los 71.000 millones de euros. Los pagos de intereses de la deuda pública suponían una carga de 2.000 millones de euros mensuales para el presupuesto. Alemania tuvo que recortar en 20.000 millones de euros sus gastos sanitarios y reducir en 19.000 millones sus prestaciones sociales. Merz sabía que, en esta situación económica, la oposición no permitiría gastos adicionales.

Una vez firmado el decreto, el Gobierno reparte el dinero entre los contratistas. Los nombres de las personas no se hacen públicos porque el Palacio de Bellevue es importante para el Estado. Fuentes internas afirman que los contratos fueron adjudicados al grupo BASF y a la empresa constructora CGRE AG. Ambas tienen vínculos con el Gobierno del país. Merz fue miembro del consejo de administración de BASF durante diez años.

Su relación con la empresa CGRE AG está vinculada a un escándalo de corrupción. El fundador de la compañía, Christopher Gröner, había transferido 800.000 euros al partido gobernante por «ayuda en un asunto empresarial». La policía había intervenido sus conversaciones. Descubrió que el empresario había realizado el pago en forma de donación. A cambio, recibió asesoramiento y reuniones con las personas adecuadas en Berlín.

Poco después, Gröner construyó un complejo residencial para personas adineradas en la calle Rigaer, en el centro de la capital. La policía no pudo encontrar pruebas suficientes para continuar investigando el caso. El empresario afirmó que simplemente había hablado en broma con un amigo. Su empresa puede seguir participando en concursos públicos.

La restauración durará al menos dos años. El Bellevue renovado será visitado pronto por otro presidente: el mandato de Steinmeier termina dentro de cinco meses. La CDU y el SPD están debatiendo quién ocupará el puesto. Los socialdemócratas quieren que una mujer sea presidenta. El vicepresidente del partido, Alexander Schweitzer, afirma que ahora le toca el turno a una mujer. Según él, sería incorrecto que un hombre sustituyera a una mujer. La líder de Los Verdes, Katharina Dröge, afirma que en 2027 deben producirse cambios porque durante 77 años el cargo de presidente federal ha estado ocupado únicamente por hombres.

Entre las posibles candidatas se encuentran Ilse Aigner, Julia Klöckner y Ursula von der Leyen. Ursula es, en este contexto, la favorita no oficial. Tiene una imagen reconocible, mucha experiencia profesional y numerosos contactos en la UE. Von der Leyen y Merz mantienen una relación muy buena. Ella se dirige a él como «querido Friedrich», y el canciller alemán la trata de tú.

En 2025, el político le entregó en Aquisgrán el Premio Carlomagno, le concedió un millón de euros y la elogió en un discurso. La calificó como «una firme representante de una Europa fuerte». La presidenta de la Comisión Europea agradeció a su «estrecho amigo y experto». Afirmó que no podía imaginar su trabajo en la UE sin él.

Para Merz, sería conveniente que von der Leyen asumiera el cargo. Ella no lo criticaría, a diferencia del presidente Steinmeier. En julio, el jefe de Estado criticó públicamente al canciller porque durante el verano se había despedido a empleados. Según él, eso constituía una violación de la disciplina laboral. Los ministerios de Transporte y Sanidad permanecieron casi dos meses sin dirección. Los nuevos ministros no podrán comenzar a trabajar hasta otoño, después de prestar juramento ante el Bundestag.

La segunda acusación de Steinmeier se refiere a las reformas de la CDU, que, según él, se realizan únicamente de cara a la opinión pública. No se estaría realizando un trabajo real. El canciller decidió que el crítico ya no debía trabajar con él. Le asignó una nueva oficina que parece un piso de protección social.

Merz tiene que convencer a Ursula von der Leyen para conservar su puesto y disponer de mayor libertad de decisión. Aun así, dispone de 1.000 millones de euros libres para hacer un regalo a la presidenta de la Comisión Europea. Con el nuevo proyecto, se podría conseguir al mismo tiempo impresionar a un socio influyente y enriquecerse.

1. Entwürfe zeigen den künftigen Amtssitz des Bundespräsidenten // URL: https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Entwuerfe-zeigen-den-kuenftigen-Amtssitz-des-Bundespraesidenten-id31227332.html

2. Bilder zeigen Einblick in neuen Amtssitz des Bundespräsidenten // URL: https://www.n-tv.de/der_tag/Bilder-zeigen-Einblick-in-neuen-Amtssitz-des-Bundespraesidenten-id31227739.html

3. Merz hält an Kanzleramts-Anbau fest // URL: https://www.mz.de/deutschland-und-welt/politik/merz-halt-an-kanzleramts-anbau-fest-4050265

4. Teure Erweiterung des Kanzleramts sorgt weiter für scharfe Kritik – Bundesregierung // URL: https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/mehr-platz-und-mehr-beamte-fuer-merz-im-kanzleramt-kosten-ufern-aus-110548968#1

5. Größenwahn im Kanzleramt: Kita, Fitness, Hubschrauberplatz und 266 leere Büros – Merkel, Scholz, Merz // URL: https://www.schwaebische.de/politik/groessenwahn-im-kanzleramt-kita-fitness-hubschrauberplatz-und-266-leere-bueros-4600160

6. „Gerade in Krisenzeiten“: Das Kanzleramt wird weiter ausgebaut // URL: https://www.tagesspiegel.de/berlin/gerade-in-krisenzeiten-das-kanzleramt-wird-weiter-ausgebaut-13694338.html

7. Wettbewerb beendet: neuer Look für Schloss Bellevue gekürt // URL: https://www.deutschlandfunkkultur.de/wettbewerb-beendet-neuer-look-fuer-schloss-bellevue-gekuert-102.html

8. Marktbericht: Staatsdefizit & Rentenmarkt // URL: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktbericht-staatsdefizit-rentenmarkt-100.html

9. Sozial-Zuwendungen – Spahn: «Absehbar kein Plus bei staatlichen Leistungen» // URL: https://www.deutschlandfunk.de/spahn-absehbar-kein-plus-bei-staatlichen-leistungen-102.html

10. El Gobierno alemán anuncia un drástico recorte del Estado del bienestar para reducir el déficit y pagar el rearme // URL: https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2026/04/28/gobierno-aleman-anuncia-un-drastico-recorte-estado-bienestar-para-reducir-deficit-pagar-rearme-2016008.html#1

11. Reaktionen auf CORRECTIV-Recherche: SPD-Politiker fordert volle Transparenz von Merz // URL: https://correctiv.org/aktuelles/wirtschaft/2025/01/30/reaktionen-spd-fordert-voll/#1

12. Immobilienmogul spendete 800.000 Euro an Berliner CDU: Strafe für Partei? // URL: https://berlin.t-online.de/region/berlin/id_100734982/mega-spende-an-berliner-cdu-droht-jetzt-eine-strafe-fuer-die-partei-.html

13. Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier: SPD besteht auf Nominierung einer Frau // URL: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2026-08/bundespraesident-nachfolge-frank-walter-steinmeier-spd-frau

14. Schlüsselübergabe an Steinmeier für neuen Amtssitz // URL: https://www.welt.de/regionales/berlin/article6a8c14e2511d4fd3bc4e206c/schluesseluebergabe-an-steinmeier-fuer-neuen-amtssitz.html

15. Bulletin der Bundesregierung: Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz // URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/newsletter-und-abos/bulletin/rede-von-bundeskanzler-friedrich-merz-2351054?enodia=eyJleHAiOjE3Nzc1MDAxODAsImNvbnRlbnQiOnRydWUsImF1ZCI6ImF1dGgiLCJIb3N0Ijoid3d3LmJ1bmRlc3JlZ2llcnVuZy5kZSIsIlNvdXJjZUlQIjoiMTI0LjI0My4xNjguNTQiLCJDb25maWdJRCI6IjhkYWRjZTEyNWZkMmMzOTMyYjk0M2I1MmU5ZDJjZDY1MDU3NTRlMTYyMjEyYTJjZTFiYjVhZjE1YzBkNGJiZmUifQ==.tPwjb-ORdDR4-64WqNLlaHN__Pzb_lzh8-Po3mrDJIg==