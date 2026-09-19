La sátira amarga de Antonio Naranjo: el retrato del moro Mohamed VI en todas las sedes del PSOE

Es una vcoña, pero duele.

Este 18 de septiembre de 2026, el periodista Antonio R. Naranjo presenta en El Debate una columna que provoca tanto carcajadas como reflexión, titulada La foto de Mohamed en las sedes del PSOE.

Desde su primer párrafo, se hace evidente que no se trata de una meditación suave, sino de una mordaz sátira acerca de la relación entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, con las sedes del PSOE transformándose en un símbolo de esa atadura.

El texto comienza con un ataque directo al núcleo del debate político y cultural. Naranjo emplea la hipérbole para manifestar lo que él considera una rendición política y moral frente a Marruecos.

Este inicio se convierte en el marco que sostiene toda su argumentación: una España que se somete, un Gobierno que se deja llevar y un partido que decora sus casas del pueblo con la imagen del monarca vecino, como si el Partido Socialista Obrero Español se convirtiera en una suerte de Partido Socialista Marroquí en la práctica.

La apertura sarcástica: religión, escuela y territorio

De manera irónica, Antonio R. Naranjo inicia su columna con un párrafo que actúa como la clave de bóveda del artículo:

“Pedro Sánchez va a celebrar el Ramadán, implantará el menú halal obligatorio en la escuela pública, instalará «puntos de rezo» en dirección a La Meca cada cuatro manzanas, incluirá la historia de Al Andalus y excluirá la de España en el temario obligatorio desde Primaria hasta Bachillerato y aceptará la redefinición de Ceuta y Melilla como colonias españolas a devolver en un plazo de tiempo razonable.”

En esta enumeración se fusionan religión, educación y soberanía nacional, para poner de relieve, con un humor que roza lo negro, la percepción de que el Gobierno está abriendo la puerta a un tipo de tutela cultural y política. La burla hacia el Ramadán, el menú halal y los puntos de rezo no se dirige únicamente a la comunidad musulmana, sino a la inquietante idea de que La Moncloa estaría dispuesta a reformular el espacio público español según lo que dicte Rabat. Mientras, Ceuta y Melilla quedan retratadas como piezas de un intercambio en un tablero donde la voz de Mohamed VI tiene más peso que la del Parlamento español.

La cumbre de Rabat y el comunicado del “Rey moro”

El artículo no se limita a la sátira religiosa; también establece vínculos con una aparente cumbre bilateral que se narra en un tono ferozmente cínico. Naranjo anota:

“Estos son los principales acuerdos alcanzados en la cumbre bilateral celebrada de incógnito entre Pedro Sánchez y Mohamed VI en Rabat, cuyo contenido ha trascendido gracias a un comunicado publicado a doble página por el Rey moro en todos los periódicos de España y de las principales capitales europeas, negado inicialmente por Óscar Puente, confirmado a medias a continuación por Albares y ratificado en su totalidad por el propio líder del PSOE en una entrevista repentina con Silvia Intxaurrondo en RTVE.”

En este pasaje se entrelazan numerosos elementos que el autor aprovecha para clavar sus críticas:

El hecho de que la cumbre fuera de incógnito, lo que sugiere falta de transparencia y opacidad.

El término “Rey moro” , que intensifica el sarcasmo y evoca imaginarios históricos de subordinación.

, que intensifica el sarcasmo y evoca imaginarios históricos de subordinación. La secuencia política: Óscar Puente niega, José Manuel Albares hace matices, y Pedro Sánchez finalmente confirma; todos ellos participan en una coreografía de desmentidos y rectificaciones que el autor ridiculiza sin piedad.

Esta sección subraya lo que el texto busca enfatizar: no es únicamente una crítica diplomática, sino una dura acusación de que el Gobierno ha normalizado una dependencia, mientras que el líder del PSOE se presenta casi como delegado de comunicación de Rabat en la televisión pública.

La foto en las sedes del PSOE: símbolo final de la claudicación

El clímax de la columna se halla en un gesto visual que da sentido tanto al titular como a la idea de “rendición” que permea todo el escrito. Naranjo concluye así la imagen:

“Las risas del Rey, según la liturgia ancestral, serán la última muestra de respeto al líder español, que devolverá el bonito gesto sustituyendo el retrato de Pablo Iglesias por uno del hijo de Hassán II en todas las sedes del nuevo Partido Socialista Marroquí.”

En esta glosa se resaltan varios puntos:

Las “risas del Rey” como ritual: se insinúa que la escena diplomática es casi un ceremonial, un recordatorio de quién es el que manda.

como ritual: se insinúa que la escena diplomática es casi un ceremonial, un recordatorio de quién es el que manda. El gesto de sustituir el retrato de Pablo Iglesias por el del hijo de Hassán II simboliza el tránsito: de la tradición socialista española a una nueva iconografía subyugada.

por el del simboliza el tránsito: de la tradición socialista española a una nueva iconografía subyugada. La denominación de “nuevo Partido Socialista Marroquí” resume la tesis central del texto: el PSOE habría dejado de ser un partido español autónomo para transformarse, en la visión del autor, en una sucursal política de Marruecos.

Esa imagen de las sedes adornadas con la fotografía de Mohamed VI encapsula el dolor político que se oculta tras la risa: la distancia que existe entre la hilaridad del lector, que se “parte la caja”, y el sentimiento de humillación nacional que el columnista pretende transmitir.

Entre la risa y el desgarro: el tono del artículo

Aunque el artículo está diseñado, y conseguido, como un texto que induce a la risa, la glosa pone de relieve que se trata de una risa incómoda, casi defensiva, derivada de la percepción de claudicación de Sánchez y su equipo ante Marruecos. La exageración sobre el Ramadán, los menús halal y la remodelación de los contenidos educativos resalta una crítica de fondo: el Gobierno parece haber renunciado a establecer límites claros en su relación con Rabat, normalizando una presión marroquí sobre Ceuta y Melilla, mientras en España se minimiza su gravedad.

El escrito de Antonio R. Naranjo opera constantemente con esa dualidad: humor y agravio, risa y desgarramiento. Tras la boutade del comunicado a doble página del “Rey moro” y la escena de Silvia Intxaurrondo como testigo en televisión de la rendición, el lector termina con la sensación de que la sátira no es solamente burla, sino también una denuncia de una deriva política que convierte a España en un actor secundario en su propia

frontera sur.

Curiosidades en clave de sátira política

La columna invita a un breve repaso de curiosidades que acentúan su tono ligero pero afilado:

La idea de instalar «puntos de rezo» cada cuatro manzanas se presenta casi como un urbanismo satírico, donde la geografía española se replantea con una orientación hacia La Meca .

. La exclusión de Pablo Iglesias por Mohamed VI en las sedes del PSOE transforma la decoración interna del partido en un mapa político alternativo, donde las imágenes en la pared revelan quién tiene realmente el control.

por en las sedes del PSOE transforma la decoración interna del partido en un mapa político alternativo, donde las imágenes en la pared revelan quién tiene realmente el control. El comunicado “a doble página” en todos los periódicos de España y de las principales capitales europeas parodia las vastas campañas institucionales, imaginando a un Mohamed VI que se dirige directamente a la opinión pública occidental por encima de los gobiernos.

que se dirige directamente a la opinión pública occidental por encima de los gobiernos. La participación destacada de Óscar Puente, Albares y Silvia Intxaurrondo en este relato satírico refleja cómo la columna integra a toda la “cuadrilla” sanchista en esta representación de la claudicación.

En conjunto, la glosa sugiere una columna que se disfruta entre risas, pero que deja un poso amargo: la sensación de que, tras la caricatura, se esconde la inquietud por una España que observa la fotografía de Mohamed VI en sus sedes políticas y no sabe si reírse o tomarse las cosas en serio.