Los 10 temas que marcan Política y Periodismo este domingo 20 de septiembre de 2026: Ceuta, Cataluña, presión sobre periodistas...

1. POLÍTICA · INMIGRACIÓN

El polvorín de Ceuta y la defensa de la soberanía sobre Ceuta y Melilla

Durante la noche de hoy domingo, varios medios detallan cómo una operación policial en Ceuta ha revelado que diez de las personas identificadas tenían órdenes judiciales de ingreso en prisión, reforzando la imagen de la ciudad como “polvorín” en pleno contexto de crisis migratoria y tensión política. En paralelo, en las últimas horas se ha difundido con fuerza la declaración del Parlamento defendiendo la soberanía española sobre Ceuta y Melilla frente a las presiones externas y el debate abierto sobre la posición del Gobierno. Esta combinación de hechos, divulgados desde anoche y a primera hora de hoy, ha convertido a Ceuta y Melilla en el epicentro de la conversación política, con portadas y análisis sobre seguridad, fronteras y el impacto electoral de la crisis.

2. POLÍTICA · PARTIDOS

Sánchez y Feijóo cruzan mensajes en Cataluña en plena batalla por el voto

Este domingo por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, coinciden en Cataluña en actos separados que son interpretados como un pulso directo por una región considerada prioritaria por ambas formaciones. Sánchez participa hoy en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà, arropado por Salvador Illa, mientras Feijóo encabeza un gran acto en Badalona ante varios miles de asistentes, según la información difundida esta madrugada por la prensa. La simultaneidad de los eventos, el peso electoral de Cataluña y la pugna abierta entre PSOE y PP hacen de estos actos uno de los focos políticos del día, con análisis sobre estrategia territorial, liderazgo y preparación de las próximas generales.

3. POLÍTICA · MEDIOS · PERIODISMO

Iñaki Gabilondo y Aimar Bretos alertan del “acoso” y las agresiones a periodistas

Desde anoche y en la mañana de hoy circula con fuerza la entrevista de EFE a Iñaki Gabilondo y Aimar Bretos, publicada con motivo del 40 aniversario de “Hoy por Hoy”, en la que ambos advierten del aumento del señalamiento, el acoso y las agresiones a periodistas y del deterioro del debate público en España. Los veteranos comunicadores subrayan que el clima de prejuicios políticos “cada vez más cerrados” alimenta la desinformación y reclaman preservar medios y profesionales fiables, declaraciones que se han convertido en tema central en la cobertura sobre periodismo y democracia este domingo. Su crítica al ambiente tóxico en redes y a la presión sobre la prensa conecta con titulares sobre ataques a periodistas y con el debate más amplio sobre libertad de expresión y calidad institucional.

4. POLÍTICA · MEDIOS

Portadas en guerra: Ceuta, sucesión en el PSOE y tensión en la OTAN

Las recopilaciones de portadas de los principales diarios difundidas esta madrugada reflejan un paisaje político cargado de frentes abiertos: la crisis de Ceuta que “dinamita la hoja de ruta electoral de Sánchez”, las dudas internas sobre la sucesión en el PSOE y los choques geopolíticos ligados al mando español en la OTAN, según avanzan resúmenes de titulares de hoy. Los periódicos españoles destacan la situación de menores en Ceuta y la presión migratoria, el debate interno sobre el futuro liderazgo socialista y las implicaciones de incidentes militares como el caso “Janina”, con una lectura política de fondo que alimenta tertulias y análisis desde primera hora. Ese mosaico de portadas sitúa al Gobierno en el centro de la conversación, con la oposición aprovechando cada grieta para reforzar su discurso de desgaste.

5. POLÍTICA · SOCIEDAD

Ceuta como símbolo de la crisis migratoria y del pulso electoral

Hoy domingo, varios análisis internacionales y nacionales vuelven a usar Ceuta como símbolo de la crisis migratoria y del nuevo mapa político español, enlazando los últimos datos del CIS con el impacto de la situación en la ciudad autónoma. Los textos publicados anoche y esta mañana subrayan que la crisis de Ceuta ha tensionado la coalición de Gobierno, alimentado el debate sobre la relación con Marruecos y servido de munición a la oposición, todo ello en vísperas de un ciclo electoral decisivo. Ceuta aparece así no solo como problema de gestión migratoria, sino como catalizador de cambios en intención de voto y de discursos más duros en la frontera política.

6. POLÍTICA · OPINIÓN PÚBLICA

Radiografía del voto tras la covid y el auge de extremos ideológicos

Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy se ha difundido un análisis detallado sobre cómo la pandemia de la covid-19 y las últimas crisis territoriales han transformado el mapa ideológico en España, con especial atención al ascenso simultáneo de la ultraderecha y de la izquierda radical. El texto, publicado hoy, sostiene que desde 2022 las posiciones de ultraderecha han pasado de porcentajes marginales a rozar el 10 %, mientras que la izquierda radical supera ya el 18 %, en un contexto marcado por el proceso secesionista catalán y las recientes crisis fronterizas. Este estudio alimenta el debate político y mediático del domingo, con tertulias preguntándose cómo gestionar un país donde los polos crecen a costa del centro y cómo afectará esa polarización a la gobernabilidad en la próxima legislatura.

7. ECONOMÍA · ENERGÍA · POLÍTICA REGULATORIA

El precio de la luz y la batalla por la normativa estatal

La publicación a primera hora de hoy de los precios horarios de la luz pone de nuevo la factura eléctrica en el centro del debate público, con un coste medio de 112,56 €/MWh y un pico especialmente caro entre las 21 y las 22 horas. Este dato enlaza con portadas y análisis que desde anoche señalan la alarma de algunos gobiernos autonómicos, como el de Madrid, ante la normativa estatal sobre centros de datos, a la que se acusa de poner “en riesgo 26.000 millones”, abriendo un frente político y económico de alto voltaje. El cruce entre regulación energética, inversión tecnológica y autonomía competencial convierte el precio de la luz y la política de datos en asunto de discusión en medios económicos y políticos este domingo.

8. ECONOMÍA · EMPRESAS · COBERTURA MEDIÁTICA

Resultados empresariales y pruebas de vehículos autónomos en Madrid

Hoy por la mañana, las secciones económicas destacan los resultados semestrales de grandes cotizadas españolas, con especial atención a Inditex y a la agenda de conferencias con analistas prevista para la jornada. En paralelo, Cinco Días y otros medios han publicado en las últimas horas informaciones sobre las pruebas de vehículos autónomos en Madrid por parte de empresas como Uber, WeRide y Avomo, con advertencias de la Dirección de Tráfico sobre un camino “largo” hasta su despliegue masivo. Este cruce de innovación, regulación y expectativas de mercado alimenta piezas de análisis y entrevistas, mientras la prensa examina cómo el Gobierno y los reguladores encajan el avance tecnológico con la seguridad y el empleo.

9. POLÍTICA · MEDIOS · CONTROVERSIAS

Choque entre medios por Ceuta y Melilla y ataques cruzados en la esfera pública

La portada de hoy de algunos medios digitales subraya que uno de los contenidos más leídos es un artículo que acusa a un gran diario de “pedir devolver” Ceuta y Melilla a Marruecos, lo que ha desatado una polémica que se ha intensificado desde anoche. A ello se suma la respuesta de líderes políticos como Miguel Tellado a lo que describen como “ataques personales” desde programas de radio, ejemplificando el clima de confrontación entre representantes públicos y periodistas. Este choque mediático, muy presente en la conversación matinal, refuerza el debate sobre límites de la crítica, responsabilidad de los medios y uso de la prensa como arma política.

10. POLÍTICA AUTONÓMICA · ENCUESTAS

La Comunidad Valenciana como laboratorio electoral

Entre la noche de ayer y las primeras horas de hoy se ha difundido una encuesta sobre la Comunidad Valenciana que apunta a una victoria del PP, pero deja abierta la mayoría entre un bloque PP-Vox y otro PSPV-Compromís, según un estudio de Celeste-Tel citado por la prensa regional. La publicación del sondeo este domingo sitúa a la autonomía como laboratorio del nuevo ciclo electoral, con análisis sobre la fragmentación del voto, el peso de Vox y la capacidad de la izquierda para articular alternativas. La encuesta valenciana se lee junto a los barómetros nacionales, alimentando un debate sobre qué puede ocurrir en 2027 y cómo las crisis como la de Ceuta y la polarización ideológica están reconfigurando el mapa político.