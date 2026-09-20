Ceuta: Las claves de la patosa estrategia de comunicación de Sánchez y sus gurús periodísticos

El pinchazo es memorable.

Se estudiará en las facultades de Periodismo y Comunicación como un ejemplo de lo que no se puede hacer, como el paradigma del fracaso informativo, como analizan los militares en sus academias Pearl Harbour o Stalingrado.

A las vacaciones de lujo y a la falta de empatía de Pedro Sánchez se suman las mentiras a granel y unas sospechas muy turbias sobre sus motivaciones secretas, que ni sus más fieles logran maquillar.

La manera en que el Gobierno Frankenstein ha enfocado su comunicado sobre la invasión de Ceuta es patética.

Con el paso de los días, el relato oficial de deshilacha, proliferan las críticas hacia la gestión oficial y se intensifica la percepción de que Moncloa y su inquilino están noqueados.

La falta de coincidencia entre la narrativa oficial y el sentir social, deja a diario a la intemperie a los periodistas adictos al régimen y a toda la Brunete Pedrete Medíatica, obligados a intentar defender un argumentario que da vergüenza ajena.

Un relato que no termina de cuajar

Las encuestas más recientes apuntan en una única dirección: una mayoría de los españoles no termina de aceptar plenamente la explicación dada por el Gobierno. Los sondeos realizados por diferentes medios indican que un amplio sector de la ciudadanía acusa a Marruecos como responsable de la crisis, manifiesta desconfianza hacia la transparencia del Ejecutivo y considera que la respuesta ha llegado tarde o mal.

Los datos más citados establecen un patrón claro. En una encuesta realizada por Target Point para El Debate, casi la mitad de los encuestados manifestó no creer en la versión oficial del Gobierno, al tiempo que otro sondeo publicado por El Confidencial reveló que un 78% de los ciudadanos considera que el Ejecutivo no ha sido transparente en su información. Al mismo tiempo, la lectura electoral también se ha endurecido: diferentes análisis periodísticos advierten de un posible castigo hacia el PSOE y un resurgimiento de Vox, con el asunto de Ceuta como uno de los factores que propician este movimiento.

La fisura interna también importa

La crisis no solo se manifiesta en el exterior. Dentro del entorno de La Moncloa también se percibe el ambiente tenso. Recientes informaciones describen un clima laboral complicado en el equipo de la Presidencia, con críticas hacia Diego Rubio y una inusual autocensura interna debido a la acumulación de errores en la gestión comunicativa de la crisis.

Este aspecto es relevante porque el problema trasciende la versión pública, afectando la coherencia del mensaje. Cuando diferentes portavoces, ministerios y medios de comunicación replican argumentos inconsistentes, la impresión que se deja es la de improvisación. Sobre todo en una crisis como la de Ceuta, donde la presión política y emocional es elevada, la falta de una línea clara resulta más perjudicial que en cualquier otro contexto.

Las contradicciones que más perjudican

Entre las incongruencias más mencionadas en la prensa se destacan varias que han afectado al Gobierno:

la insistencia en minimizar el papel de Marruecos en la crisis, a pesar de que gran parte de la opinión pública lo identifica como un actor clave

en la crisis, a pesar de que gran parte de la opinión pública lo identifica como un actor clave la dificultad para explicar la secuencia de decisiones relacionadas con los menores y los regresos

el contraste entre el tono firme de Sánchez y la percepción de descoordinación en la respuesta

y la percepción de descoordinación en la respuesta la impresión de que el Ejecutivo ha preferido resguardar su marco político antes que aclarar los hechos con precisión

En este sentido, el desgaste no se origina solo en el contenido, sino también en la forma en que se transmite. La estrategia comunicativa ha oscilado entre finales en falso y reacciones a la defensiva. Esto ha dado cabida a una crítica cada vez más intensa sobre la credibilidad del Gobierno, un aspecto que impacta tanto en la gestión como en la imagen institucional.

La presión política se traduce en un coste electoral

El impacto ya se traduce en términos electorales. Varios medios han señalado que el episodio de Ceuta ha contribuido a la caída del PSOE en encuestas privadas, y ha fortalecido el mensaje de Santiago Abascal y Vox, que han encontrado en la incertidumbre fronteriza y la falta de claridad gubernamental un argumento sólido para crecer.

A ello se añade el análisis de ciertos expertos, que perciben a un Pedro Sánchez más aislado en su propio marco de poder y menos capaz de revertir el debate público. Rubén Amón fue contundente en Onda Cero al calificar la estrategia en Ceuta como un desastre de planificación, asegurando que el presidente aparece “noqueado”, una expresión que captura a la perfección el ambiente mediático de estos días.

Lo que deja el caso Ceuta en la comunicación política

Más allá del episodio concreto, el caso vuelve a poner sobre la mesa un dilema clásico: cuando la comunicación se utiliza para proteger el poder en lugar de aclarar una crisis, se incrementa la desconfianza. En Ceuta, el Gobierno ha intentado sostener una narrativa sólida, pero los datos de opinión pública y las críticas periodísticas han ido creando fisuras en esa versión.

La lección es clara y no resulta novedosa: en una crisis fronteriza, la velocidad es importante, pero la credibilidad lo es aún más. Si el mensaje se percibe como cerrado, contradictorio o excesivamente calculado, la audiencia deja de prestar atención. Y cuando esto sucede, incluso un gran aparato comunicativo puede perder eficacia de forma rápida.

En medio de este tumulto, Ceuta sigue ocupando un lugar central en el escenario político y la política española vuelve a posarse sobre la frontera, como si allí se estuviera jugando algo más que una crisis momentánea: la confianza en quienes relatan la historia. Los ceutíes, mientras tanto, conocen bien los vientos del Estrecho y son conscientes de que aquí casi nada permanece estable durante mucho tiempo.