Eduardo Inda: Somos un Estado tontito, muy lerdo y suicida

La expresión Estado ingenuo no es simplemente una figura retórica, sino el eje central sobre el que Eduardo Inda desarrolla su columna en OKDiario, fechada el 20 de septiembre de 2026.

En ella, denuncia la debilidad de España frente a la presión de Marruecos y la llegada masiva de inmigrantes.

El texto se estructura como una crítica contundente a la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de claudicar ante el rey Mohamed VI.

En su columna titulada Somos un Estado tontito, Inda fusiona memoria política, crítica institucional y un relato de crisis fronterizas, sosteniendo que España ha visto mermado su respeto en el ámbito internacional.

El corazón de su tesis se encuentra en uno de los párrafos más incisivos del artículo:

«Si bien es completamente cierto que la categoría de España como Estado tontito viene de atrás, desde los tiempos en los que el joyero Zapatero blanqueó a ETA, mejor dicho, desde que en 2004 unos terroristas cambiaron la suerte de unas elecciones sin que nadie o casi nadie pusiera el grito en el cielo, no lo es menos que con Sánchez este estatus se ha disparado hasta el infinito.»

A partir de esta afirmación, el texto entrelaza críticas al pasado reciente con el presente político, trazando así una continuidad de debilidad.

La construcción del “Estado ingenuo” en clave política

El análisis de la columna revela cómo Inda construye una narrativa a largo plazo: desde José Luis Rodríguez Zapatero y su relación con ETA, hasta el impacto del 11-M en las elecciones de 2004 y la gestión migratoria y diplomática de Pedro Sánchez. La etiqueta “Estado ingenuo” aparece no solo como un término político, sino también como una reflexión moral, aplicable al comportamiento del Estado ante agresiones externas y amenazas.

En esta línea, el autor no se queda en la crítica general, sino que relaciona de manera directa la debilidad institucional con la rendición diplomática ante Marruecos. Sustenta su malestar con una frase contundente: «Sólo un Estado tontito es capaz de aceptar sin rechistar una invasión y sólo el primer ministro traidor de ese Estado tontito —vaya cóctel— es capaz de conceder compulsivamente la razón al infame agresor alauita.» Su tono es claramente acusatorio: el Gobierno, según él, ha pasado de gestionar una crisis a validar políticamente al agresor.

En términos generales, puede resumirse su argumento en tres puntos:

El Estado habría renunciado a ejercer su fuerza legítima en defensa de las fronteras.

El Gobierno habría optado por el apaciguamiento diplomático con Mohamed VI en lugar de proteger la integridad territorial.

en lugar de proteger la integridad territorial. Según el autor, la opinión pública ha asumido esta dirección pasivamente, consolidando el “ingenuo” como una categoría casi estructural.

La invasión de 80.000 personas y la comparación internacional

El pasaje más visual de la columna surge cuando Inda describe la llegada masiva de inmigrantes como una invasión aceptada por un Estado débil. Aquí, las palabras del autor establecen un contraste entre España y otros países europeos que considera mucho menos complacientes. La afirmación es clara y busca conmover: «Un Estado respetable hubiera repelido por la fuerza, por las buenas o por las malas, con pelotas de goma, chorros de agua o fuego real, una invasión de 80.000 personas a su territorio.» La elección de los términos resalta la pérdida de firmeza y de una respuesta que, según Inda, debió ser contundente.

El texto se apoya en una comparación directa con otros países europeos y en el entorno atlántico, que Inda utiliza como la norma esperada de reacción. Lo expresa de forma provocativa: «Que Mohamed VI envíe 80.000 misiles humanos a Gibraltar, Francia o Italia, incluso a Portugal, que ya verá cómo se los devuelven con cajas destempladas, eso en el mejor de los casos porque en el peor le bombardearán Rabat.» El contraste va más allá del ámbito militar; se convierte en un símbolo: otros Estados demostrarían que una entrada masiva así no pasaría desapercibida.

Basándose en estas imágenes, el autor refuerza su argumento sobre el respeto perdido:

España sería el eslabón más débil del sur de Europa .

. La frontera sur se transforma, en su relato, en un laboratorio de presión migratoria y diplomática.

La respuesta de Marruecos se presenta como calculada, consciente de la falta de una reacción firme por parte de Madrid.

La palabra “invasión” y la única verdad de Sánchez

Un momento crucial del artículo ocurre cuando Inda menciona que no solo él se refiere a la entrada masiva como una invasión, sino que también el propio presidente del Gobierno lo ha hecho. Esta coincidencia le permite argumentar que hasta en el relato oficial se reconoce la gravedad de la situación. Lo expresa con claridad: «Y que constituyó una invasión no lo afirma únicamente un servidor, lo suscribió también el día de autos el presidente del Gobierno al calificar lo ocurrido de «violación de la integridad territorial de España» y «ataque». En fin, lo que es.» Su énfasis destaca la palabra “invasión” y el reconocimiento de una “violación” territorial.

La crítica aquí enfatiza el giro retórico: el propio Pedro Sánchez habría admitido la naturaleza del ataque, pero, según Inda, esta constatación no se tradujo en una acción proporcional. Por ello, el columnista remata con una imagen sarcástica sobre la relación entre verdad y falsedad en política: «Ciertamente, debe ser la única verdad que ha soltado este pájaro de cuenta en décadas emulando a esos relojes parados que dan bien la hora dos veces al día.» La comparación con el “reloj parado” encarna la idea de que incluso quien miente con frecuencia puede, de vez en cuando, dar en el clavo.

En este segmento del artículo se entrecruzan varias líneas de fondo:

El debate sobre el lenguaje: si llamarle o no “invasión” a la llegada masiva de personas.

La tensión entre legalidad internacional, derechos humanos y defensa de fronteras.

La crítica hacia Sánchez, presentada como un líder que acierta únicamente por casualidad, no por convicción.

Curiosidades retóricas del “Estado ingenuo”

La columna de Eduardo Inda despliega varias curiosidades retóricas que ayudan a desentrañar cómo se forja su idea del “Estado ingenuo”:

El uso de metáforas como “misiles humanos” para referirse a quienes atraviesan la frontera, reforzando la imagen de ataque más que de flujo migratorio.

La fusión de lenguaje coloquial (“pájaro de cuenta”, “vaya cóctel”) con expresiones más formales como “violación de la integridad territorial de España”, creando un contraste entre un registro popular y una terminología jurídica.

La personificación del Estado como una entidad ingenua, casi infantil, frente a un Mohamed VI descrito como un agresor astuto, que conoce bien los límites de la respuesta española.

descrito como un agresor astuto, que conoce bien los límites de la respuesta española. La reiteración de comparaciones con Francia, Italia, Portugal y Gibraltar, lugares que aparecen como ejemplos de fortaleza hipotética frente a la indecorosa actitud nacional.

En suma, el texto juega con imágenes de relojes parados, “misiles humanos” y “Estado ingenuo” para fijar una idea clara y contundente: un país que, según el autor, ha dejado de ser respetado en sus fronteras y en su política exterior, que, mientras mira hacia otro lado, se encuentra con que otros países deciden dónde comienza y dónde termina su propia fortaleza.