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Las 10 Tendencias virales en X España este domingo 20 de septiembre de 2026: Groenlandia, Resident Evil, fútbol…

La conversación en X arranca el domingo con temas que mezclan política internacional, entretenimiento y deporte en tiempo real.

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Tendencias virales, redes sociales. PD
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1. POLÍTICA INTERNACIONAL

Madina y Groenlandia captan la atención

La jornada comienza con un repunte notable en menciones a Madina y Groenlandia. Ambos términos irrumpen en los primeros puestos de los rankings españoles desde primera hora de la mañana. Usuarios destacan debates sobre posibles acuerdos o noticias frescas que llegan desde el norte de Europa. La conversación se alimenta de hilos y comentarios que relacionan ambos asuntos con la actualidad geopolítica.

Varios tuits virales de las últimas horas señalan cómo estos temas conectan con preocupaciones sobre recursos y alianzas. La actividad se mantiene alta en el timeline español sin señales de decaer.

2. ENTRETENIMIENTO · REDES

#DeViernes y #FelizSábado prolongan su eco

Aunque el viernes ya pasó, los hashtags #DeViernes y #FelizSábado siguen generando miles de interacciones esta madrugada del domingo. Usuarios comparten recuerdos y memes de la jornada anterior que se extienden hasta hoy. La temática gira en torno a planes de fin de semana y reacciones tardías.

La persistencia de estos términos muestra cómo las etiquetas festivas mantienen vida propia en España. Publicaciones recientes enlazan ambos con fotos y vídeos de celebraciones.

3. CINE · CULTURA

Resident Evil y #BatmanDay animan el domingo

Resident Evil y el hashtag #BatmanDay concentran reacciones frescas desde anoche. Fans debaten sobre posibles anuncios o reediciones que han saltado a la red en las últimas horas. El tono combina nostalgia con expectativa por nuevos contenidos.

Muchos tuits incluyen clips y opiniones que se multiplican rápidamente entre la comunidad gamer y cinéfila española. La conversación se mantiene viva en el timeline nacional.

4. ACTUALIDAD · INTERNACIONAL

Rusia y tensiones globales

Rusia aparece entre los términos más mencionados desde primeras horas del domingo. Usuarios analizan noticias recientes y su impacto en el panorama europeo. La charla se centra en actualizaciones puntuales que han circulado durante la noche.

Hilos y reacciones directas alimentan el debate sin pausa. El tema conecta con otras preocupaciones internacionales que también escalan en los rankings.

5. DEPORTES

#rcde y el fútbol español

El hashtag #rcde lidera menciones deportivas junto a nombres como Rocio Flores. La afición reacciona a partidos y declaraciones de las últimas horas. La actividad se concentra en resultados y jugadas destacadas del fin de semana.

Publicaciones en tiempo real mantienen el pulso entre seguidores del fútbol español. La conversación evoluciona con comentarios y análisis inmediatos.

6. FESTIVALES · CULTURA

#74SSIFF en plena efervescencia

El Festival de San Sebastián (#74SSIFF) genera oleadas de comentarios desde ayer por la tarde. Usuarios comparten fotos, críticas y momentos destacados de la jornada inaugural. El ambiente festivo se traslada a X con rapidez.

La cobertura en directo y las reacciones del público español impulsan su posición en los trending. El tema sigue sumando interacciones esta mañana.

7. ENTRETENIMIENTO

Shakira y movimientos personales

Shakira irrumpe con fuerza en las listas dominicales. La cantante concentra tuits sobre su actualidad y posibles proyectos que han salido a la luz en las últimas horas. El tono oscila entre apoyo y especulación ligera.

La comunidad hispanohablante en España amplifica cada publicación relacionada. La tendencia se consolida sin visos de frenarse.

8. DEPORTES · FÚTBOL

De La Fuente y selecciones

De La Fuente y Josep Martínez aparecen vinculados a charlas sobre la selección. Comentarios sobre alineaciones y partidos recientes llenan el timeline desde anoche. La afición debate opciones y expectativas.

La conversación se nutre de vídeos y opiniones frescas que circulan en tiempo real. El fútbol sigue siendo motor principal de interacciones.

9. POLÍTICA NACIONAL

Urtasun y Melilla en el foco

Urtasun y Melilla generan debate político puntual esta mañana. Usuarios comparten análisis y reacciones a declaraciones recientes. El tema conecta con cuestiones locales y nacionales.

La actividad se mantiene constante en hilos y menciones directas. La polarización habitual en estos asuntos impulsa su visibilidad.

10. VARIEDAD · SOCIEDAD

Ronaldinho y Jorge Martín cierran el ranking

Ronaldinho y Jorge Martín aportan toques de entretenimiento y deporte al final de la lista. Ambos nombres acumulan menciones desde la noche anterior. Usuarios recuerdan gestas o comparten contenido nostálgico.

La mezcla de leyendas del fútbol y actualidad del motociclismo mantiene el interés. La charla fluye de forma natural entre los trending del día.

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