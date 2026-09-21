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Las 10 Tendencias virales en X España este lunes 21 de septiembre de 2026: UFC, fútbol, política…

Los temas que más se comentan en la plataforma giran en torno a combates, partidos y cuestiones internacionales que han cobrado fuerza en las últimas horas

Las 10 Tendencias virales en X España este lunes 21 de septiembre de 2026: UFC, fútbol, política...
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Los 10 temas que marcan Política y Periodismo este lunes 21 de septiembre de 2026: titulares cruzados...

Los 10 temas que marcan Política y Periodismo este lunes 21 de septiembre de 2026: titulares cruzados...

1. DEPORTES · ENTRETENIMIENTO

#UFC331 y #UFCHBOMax impulsan la conversación sobre artes marciales mixtas

La emisión de un evento de UFC ha generado un pico notable desde anoche, con usuarios compartiendo clips de peleas y reacciones en directo. El hashtag #UFC331 aparece en numerosas publicaciones junto a menciones a combates destacados, mientras #UFCHBOMax vincula la cobertura a la plataforma de streaming. La conversación se mantiene activa esta mañana con debates sobre resultados y momentos clave que han circulado en vídeos cortos.

2. DEPORTES

Raphinha y el interés por el fútbol europeo

El nombre del jugador brasileño concentra menciones relacionadas con su rendimiento reciente y posibles movimientos en el mercado. Desde primera hora de hoy se observan hilos y comentarios que analizan sus contribuciones en partidos, mezclados con referencias a equipos españoles y ligas internacionales. La actividad se ha intensificado con la cercanía de jornadas ligueras.

3. DEPORTES

#SevillaBarça y el derbi andaluz en foco

El partido entre Sevilla y Barcelona ha disparado la etiqueta desde la tarde de ayer, con reacciones a jugadas, alineaciones y polémicas arbitrales que circulan en tiempo real. Usuarios comparten memes y análisis tácticos que prolongan el debate esta madrugada y primera hora del lunes.

4. SOCIEDAD · ENTRETENIMIENTO

Pantoja y el eco mediático de la cantante

El apellido de la artista concentra publicaciones desde anoche vinculadas a apariciones públicas o noticias familiares que han reactivado su presencia en la plataforma. Comentarios y clips de archivo se mezclan con reacciones actuales que mantienen el tema en las tendencias locales.

5. ENTRETENIMIENTO

#FelizDomingo extiende su saludo dominical

Aunque el día ha cambiado, la etiqueta sigue apareciendo en mensajes de cierre de fin de semana y transiciones hacia la semana laboral. Publicaciones de esta madrugada la utilizan para resumir momentos personales o virales que conectan con el público español.

6. INTERNACIONAL · POLÍTICA

Rusia, Groenlandia y tensiones geopolíticas

Los términos Rusia y Groenlandia han ganado tracción en las últimas horas por menciones cruzadas a declaraciones o movimientos diplomáticos que involucran a actores globales. Usuarios debaten sobre posibles implicaciones en hilos que se actualizan con información de última hora.

7. DEPORTES · ENTRETENIMIENTO

Joshua Van y su ascenso en el octágono

El luchador aparece en publicaciones desde el evento de UFC, con fans destacando su técnica y resultados recientes. Vídeos de sus combates y pronósticos se comparten ampliamente desde anoche, manteniendo el nombre en el radar de la comunidad deportiva española.

8. POLÍTICA · INTERNACIONAL

OTAN, Putin y Ucrania en el debate actual

Las menciones a la alianza atlántica, el líder ruso y el conflicto ucraniano se han reactivado con noticias frescas de esta madrugada. Comentarios y análisis circulan en tiempo real, mezclando fuentes oficiales con opiniones de usuarios que siguen la evolución hora a hora.

9. SOCIEDAD

Madina y Ruffy generan curiosidad local

Ambos nombres han surgido en conversaciones paralelas desde la noche anterior, ligados a contextos deportivos o mediáticos menores que han encontrado eco en publicaciones de usuarios españoles. La actividad se concentra en menciones puntuales que los colocan entre las tendencias del momento.

10. ENTRETENIMIENTO

Resident Evil y el regreso de la saga

El título de la franquicia de videojuegos y cine aparece en listas de recomendaciones y memes que se multiplican desde ayer. Usuarios comparten recuerdos y expectativas sobre posibles novedades que han impulsado su presencia en las búsquedas del día.

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