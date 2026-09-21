¡Cojan palomitas! Ferreras llama «matón de Corea del Norte» a Óscar Puente por su despreciable comentario sobre Eduardo Madina y la ETA

Acusa a los demás de crispadores.

Pero el número uno a la hora de incendiar todo lo que se ponga por delante es él.

El problema es que esta vez a Óscar Puente le han frenado a base de bien.

Y no precisamente alguien que comulgue con la derecha.

Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo en laSexta no dudó en calificar al ministro de Transportes como un «matón de Corea del Norte» tras las duras declaraciones de este último contra Eduardo Madina. Todo surgió después de que el exdirigente socialista criticara la gestión de Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, lo que desató la reacción airada del titular de la cartera de Transportes.

📻 @Hora25 | «Decirlo me duele en el corazón, no hay ni un paso del Gobierno que se entienda»: Eduardo Madina, sobre la crisis de Ceutahttps://t.co/8yOizww7sf — Cadena SER (@La_SER) September 17, 2026

Lo que te duele todavía es el baño que te dio Pedro. El rencor es un veneno que te tomas tú, creyendo que vas a matar al otro. Pero el otro está vivito y coleando y es Presidente del Gobierno. Y tú andas de tertuliano exhibiendo tu rencor cada mañana. ¡Para lo que has quedado! https://t.co/sT4vwc8zpp — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 18, 2026

En ‘Hora 25’ le contestaron al titular de Transportes:

Pero este siguió sin apearse del burro:

La alternativa no es que se calle él. Que diga lo que quiera. La alternativa que vosotros proponéis es que él hable y que el que me calle sea yo. Y en eso, lo lleváis claro. El que habla y opina se expone a que los demás le respondan. https://t.co/uLHz8NqvwN — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 18, 2026

En un contexto donde las tensiones internas en el PSOE afloran con frecuencia, el comentario de Puente sobre el atentado sufrido por Madina a manos de ETA cruzó líneas que Ferreras consideró inaceptables:

Ferreras se harta de las bravuconadas de Óscar Puente y le llama sin despeinarse «matón de Corea del Norte». Y es que el ministro de Transportes cargó contra un crítico del sanchismo como Eduardo Madina haciendo un vomitivo comentario sobre el atentado que sufrió a manos de ETA. pic.twitter.com/nAKLUYtGx5 — Luis Rioja (@miescano351) September 21, 2026

Ferreras reaccionó en directo al ver las palabras del ministro, que arremetió contra Madina por mantener una postura crítica hacia el presidente del Gobierno. El presentador no se anduvo con rodeos y tachó la intervención de vomitiva.