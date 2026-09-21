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'AL ROJO VIVO' (LASEXTA)

¡Cojan palomitas! Ferreras llama «matón de Corea del Norte» a Óscar Puente por su despreciable comentario sobre Eduardo Madina y la ETA

El presentador arremete contra el ministro de Transportes tras sus palabras sobre el atentado de ETA que sufrió el socialista vasco

¡Cojan palomitas! Ferreras llama "matón de Corea del Norte" a Óscar Puente por su despreciable comentario sobre Eduardo Madina y la ETA
Antonio García Ferreras y Óscar Puente. laSexta.
Archivado en: Antonio García Ferreras | Cadena SER | Eduardo Madina | ETA | Gobierno de España | Internet | Óscar Puente | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Acusa a los demás de crispadores.

Pero el número uno a la hora de incendiar todo lo que se ponga por delante es él.

El problema es que esta vez a Óscar Puente le han frenado a base de bien.

Y no precisamente alguien que comulgue con la derecha.

Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo en laSexta no dudó en calificar al ministro de Transportes como un «matón de Corea del Norte» tras las duras declaraciones de este último contra Eduardo Madina. Todo surgió después de que el exdirigente socialista criticara la gestión de Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, lo que desató la reacción airada del titular de la cartera de Transportes.

En ‘Hora 25’ le contestaron al titular de Transportes:

Pero este siguió sin apearse del burro:

En un contexto donde las tensiones internas en el PSOE afloran con frecuencia, el comentario de Puente sobre el atentado sufrido por Madina a manos de ETA cruzó líneas que Ferreras consideró inaceptables:

Ferreras reaccionó en directo al ver las palabras del ministro, que arremetió contra Madina por mantener una postura crítica hacia el presidente del Gobierno. El presentador no se anduvo con rodeos y tachó la intervención de vomitiva.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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