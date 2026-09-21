Así desviaron Zapatero y sus hijas 524.000 euros de una entidad «sin ánimo de lucro» a sus cuentas personales

La percepción del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como un político alejado de la actividad pública y centrado en reflexiones sobre el escenario internacional ha sufrido un fuerte golpe después de las recientes revelaciones sobre su entramado empresarial.

Según la investigación publicada por ‘El Confidencial’, se han detectado movimientos de 524.707 euros a través de una asociación sin ánimo de lucro que el exmandatario y sus hijas utilizaron para desviar fondos a sus cuentas.

Lo que en los documentos se presenta como una entidad sin ánimo de lucro, inaugurada en octubre de 2021 y que, teóricamente, no debería distribuir beneficios, en los informes de la policía se muestra como una pieza más en una estructura diseñada para introducir dinero de origen dudoso en el flujo económico del denominado “grupo Zapatero”. El problema no solo radica en la suma, sino en la forma en que se obtienen los ingresos: aportaciones de empresas privadas, contratos de asesoría con justificaciones cuestionables y un uso creativo de la normativa fiscal destinada a asociaciones.

De plataforma de ideas a tubería de dinero

La asociación fue creada como una entidad sin ánimo de lucro y se benefició de ventajas fiscales significativas: exención de IVA, ausencia de Impuesto de Sociedades y un menor grado de transparencia contable comparada con una empresa convencional. En teoría, se planteaba como un foro para debatir sobre políticas y economía global, similar al Gate Center, el think tank prochino relacionado con el expresidente y también bajo investigación.

No obstante, los informes de la UDEF revelan un uso muy diferente del que se esperaba:

Transferencias de 352.980 euros realizadas directamente a Rodríguez Zapatero desde la asociación lejana al Gate Center

realizadas directamente a Rodríguez Zapatero desde la asociación lejana al Gate Center Pagos de 171.727 euros a Whathefav SL , la agencia de publicidad de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa

a , la agencia de publicidad de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa Un total de 524.707 euros que finalmente acaba en manos del núcleo familiar

Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional está llevando a cabo la investigación de un sistema más amplio de sociedades instrumentales —como Caletón Consultores, Summer Wind, Zenzap o Agropecuaria Lucena— que, según las autoridades, servían como conductos para ingresar fondos extranjeros y redistribuirlos hacia el expresidente y su círculo empresarial. El patrón se repite: empresas con escasa actividad real, contratos de consultoría cuya validez resulta incierta y movimientos internos que carecen de una lógica económica evidente.

El caso Plus Ultra y el círculo venezolano

Este complejo mecanismo se entiende mejor en relación con el caso Plus Ultra, que investiga el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana y su posible utilización como parte de una trama de blanqueo asociada a capitales procedentes de Venezuela. El juez José Luis Calama y la UDEF han apuntado que:

Empresas como Plus Ultra e Inteligencia Prospectiva operaban como fuentes de financiación encubierta

e operaban como fuentes de financiación encubierta Las sociedades ligadas a Zapatero canalizaban esos fondos hacia sus cuentas y las de sus hijas, justificando los movimientos con asesorías y servicios de marketing

El entramado habría recibido un total de al menos 1,2 millones de euros de la empresa de los hermanos venezolanos Amaro Chacón, vinculados al sector del petróleo

Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, habría recaudado más de un millón de euros de diversas sociedades bajo investigación, principalmente de Inteligencia Prospectiva, que es considerada por los investigadores como una sociedad instrumental dedicada a la introducción de fondos extranjeros a través de aumentos de capital simulados. La asociación sin ánimo de lucro que ahora se coloca bajo el foco representa una pieza adicional en este rompecabezas, ofreciendo condiciones fiscales favorables y una opacidad contable que se presentó precisamente cuando el caso Plus Ultra comenzaba a desarrollarse judicialmente.

No menos relevante es la dimensión internacional de toda esta trama. El Gate Center incluyó en su consejo asesor a personajes como el multimillonario marroquí El Khalil Binebine, que tiene acceso directo al círculo de Mohamed VI, lo que reitera la idea de un lobby con conexiones políticas y financieras que van más allá de las fronteras españolas. Todo esto dibuja un paisaje donde la línea entre think tank, grupo de presión y vehículo financiero se vuelve cada vez más difusa.

Impacto político, relato público y coche oficial

Desde el punto de vista político, el daño a la imagen de Zapatero es considerable. Un expresidente acusado de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y posible blanqueo de capitales se enfrenta al creciente cúmulo de hechos que son muy difíciles de conciliar con la herencia de defensor de los derechos humanos y dirigente progresista que él mismo ha cultivado. Que sus hijas y su secretaria también sean investigadas solo añade más presión mediática y refuerza la percepción de un “clan familiar” bajo sospecha.

La reacción en el ámbito de la izquierda es dual: mientras algunos miembros del PSOE defienden que el caso se encuentra en fase de instrucción y sin condena, otros sectores reconocen en privado que se trata de un lastre electoral, especialmente si se avecinan campañas que tienen la corrupción como uno de los temas centrales. Para la oposición, las nuevas revelaciones son munición política de alto calibre, tanto por la conexión con fondos venezolanos como por el uso intensivo de estructuras asociativas que supuestamente carecen de ánimo de lucro.

El contraste entre lo que se dice y lo que se hace se vuelve aún más evidente con detalles como el uso continuado de un vehículo oficial híbrido de cerca de 40.000 euros con conductor privado, a pesar de la imputación en el caso Plus Ultra. La imagen es clara: mientras se investiga sobre vehículos societarios opacos, el expresidente mantiene su vehículo oficial, recordándonos que en política, a menudo, la metáfora se impone sobre la estrategia.