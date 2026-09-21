La imagen que persigue a Sánchez en su semana marroquí

El artículo que Carlos Dávila comparte en The Objective el 21 de septiembre de 2026 se centra en una obsesión tanto política como mediática: la fotografía que tiene el potencial de sellar, o por el contrario, reflejar con crudeza, la relación entre Pedro Sánchez y el primer ministro marroquí Aziz Ajanuch. En su columna, titulada hoy La foto más buscada: Sánchez y Aziz Ajanuch, Dávila documenta una semana crucial para la política exterior española, marcada por delicados equilibrios con Marruecos, tensiones soterradas con Argelia y la intuición de que, a menudo, una imagen puede tener más peso que cualquier acuerdo diplomático.

Desde el principio, el análisis se sitúa en ese ámbito donde la política exterior se entrelaza con el espectáculo interno: se sugiere cómo el presidente del Gobierno llega a esta semana consciente de que cada movimiento con Aziz Ajanuch será interpretado como una posible cesión sobre el Sáhara Occidental, apuestas por el futuro Mundial en territorio marroquí y las fricciones con otros socios europeos. La fotografía más buscada, aquella en la que Sánchez y Ajanuch se presentan juntos como aliados, condensa diversas capas de significados que Dávila desmenuza con ironía y preocupación.

Un párrafo esencial destaca el papel casi militante que el autor le otorga al presidente español en favor de Rabat: «en cualquier caso, si el premier moro asiste a la Asamblea, los fotógrafos no perderán la oportunidad de inmortalizarle al lado de su amigo Sánchez, el español que se ha convertido en el mejor embajador del reino alauita». Esta observación resalta la idea de un Sánchez que se ha transformado en una pieza clave dentro de la estrategia marroquí, más allá del discurso habitual sobre cooperación y buena vecindad. La insinuación es clara: la política exterior española se percibe, en la narrativa, como cada vez más influenciada por la agenda de Marruecos.

Una semana por delante: política exterior en modo escaparate

El texto se asienta en la idea de “semana por delante”, un hilo narrativo que Carlos Dávila ha empleado anteriormente para radiografiar el panorama inmediato del poder. En este caso, esa semana se convierte en un escaparate de una política exterior altamente personalista, con Pedro Sánchez como casi único protagonista de la escena diplomática, y con Aziz Ajanuch en el papel de socio privilegiado en el Mediterráneo occidental.

Al analizar la columna, se pueden apreciar varias líneas de fuerza:

La relevancia de la imagen en la política exterior actual.

en la política exterior actual. El rol de Marruecos como actor esencial en la agenda española.

como actor esencial en la agenda española. La deterioración de la relación con Argelia como un coste directo de esa estrategia.

como un coste directo de esa estrategia. La utilización interna de los gestos hacia Rabat, considerados en clave de política nacional.

En otro pasaje significativo, Dávila hace hincapié en el valor simbólico de la fotografía compartida entre ambos líderes: «esa foto, cuidadosamente preparada, no será solo un recuerdo de protocolo, sino la verdadera firma de un compromiso que Sánchez ya ha asumido y que apenas explica al país». Aquí, la crítica se torna evidente: el compromiso con Marruecos parece intenso, pero su transparencia para la opinión pública española es deficiente.

El autor establece un vínculo entre esa imagen y otras escenas recientes, tanto en Moncloa como en foros internacionales, donde el presidente ha mostrado una notable familiaridad al lado de dirigentes marroquíes. «no es la primera vez que Sánchez se esfuerza en aparecer sonriente junto al jefe del Gobierno marroquí, mientras evita aclarar qué contraprestaciones acompañan ese entusiasmo diplomático». La insistencia en este punto sugiere un diagnóstico: el Gobierno ha apostado por una diplomacia de gestos que no siempre va acompañada de una comunicación clara acerca de sus implicaciones políticas.

Sánchez, Ajanuch y el tablero regional

La columna de Carlos Dávila no se restringe al ámbito fotográfico; lo utiliza como hilo conductor para explorar el tablero regional. El análisis se centra en cómo el artículo vincula la relación entre España y Marruecos a varios factores:

La disputa sobre el Sáhara Occidental .

. La candidatura marroquí al Mundial de fútbol , sugiriendo la implicación activa de Sánchez .

, sugiriendo la implicación activa de . La tensión latente con Argelia y su repercusión en el ámbito energético.

y su repercusión en el ámbito energético. La imagen de España frente a sus socios europeos.

En este contexto, otro fragmento destaca la lectura geopolítica que ofrece Dávila: «cada vez que Sánchez se abraza políticamente a Marruecos, se aleja un poco más de Argelia y se distancia de la prudencia que Europa demanda en este tablero tan inflamable». El texto enmarca la apuesta marroquí del Gobierno dentro de una lógica de riesgo: ganar influencia con Rabat podría derivar en una pérdida de margen con otros actores igualmente clave.

El artículo sugiere, además, que la próxima cita entre ambos líderes —la responsable de esa tan ansiada foto— se produce tras una serie de decisiones anteriores: cambio de postura oficial sobre el Sáhara, cumbres de alto nivel en Madrid, gestos simbólicos como ceremonias de bienvenida o las fotografías de firma de acuerdos. «esta nueva foto será la culminación de una cadena de gestos que comenzó cuando Sánchez optó por dejar atrás la tradicional neutralidad española en el Sáhara para abrazar el plan marroquí». Desde la glosa, se recalca que esta sucesión de gestos ha reconfigurado la política exterior española, convirtiendo la cuestión marroquí en una pieza central y no secundaria.

En el ámbito interno, Dávila menciona las repercusiones de esta estrategia, poniendo especial énfasis en la oposición y en las críticas que emergen de parte de la sociedad civil. «la oposición observa con sorpresa cómo el presidente se esfuerza por convertir la relación con Marruecos en un eje de su relato internacional, aunque el coste interno aumente día a día». El glosador resalta así el choque entre la narrativa optimista del Gobierno y la percepción crítica que tiene una franja de la opinión pública, especialmente sensible ante la cuestión saharaui y las tensiones migratorias en enclaves como Ceuta o Melilla.