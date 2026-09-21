Julia es la monda: La locutora de Onda Cero se ríe de la propuesta del PP contra los insultos y mira para otro lado con Óscar Puente

El programa se llama ‘Julia en la Onda’.

Pero lo cierto es que malévolamente se le conoce como ‘Julia es la monda’.

La locutora de Onda Cero cerró este fin de semana del 19-20 de septiembre riéndose de la propuesta del PP para acabar con los insultos en la política.

El político conservador Borja Sémper presentó la medida como un esfuerzo por elevar el nivel del debate público y reducir la agresividad verbal en las redes y los medios. La comunicadora, sin embargo, lo despachó con risas y comentarios que minimizan su alcance.

Julia Otero, la de Onda Cero, se mofa de la propuesta de Borja Sémper (PP) de acabar con los insultos, pero se calla cual puerta ante las barrabasadas verbales de Óscar Puente. pic.twitter.com/shVwyQEMjq — Luis Rioja (@miescano351) September 21, 2026

Así fue el alegato de Otero:

Acabamos la última semana del verano del 26. Y la acabamos muy contentos. La acabamos muy contentos porque el portavoz del PP, Borja Sémper, nos ha dado una enorme alegría. Esta semana nos avanzó que cuando ellos gobiernen, el insulto se va a desterrar y va a volver la buena educación. Así que si las encuestas, todas menos la del CIS, están en lo cierto, ya falta muy poquito para que España recupere la urbanidad y el respeto entre diferentes. Es una excelente noticia, no me digan que no. Dicen que la sinceridad está sobrevalorada, pero creo que hay que agradecerle al portavoz popular ese amor por la verdad. O sea, si ellos gobiernan, que es lo que les corresponde por derecho natural, se acaban los malos rollos, la grosería, la mala educación. O sea, que está dando por hecho que no son nosotros, sino de ellos, de quienes depende. Así que sentimos un gran regocijo, sabiendo que estamos en la cuenta atrás para la vuelta a la cortesía y los buenos modales.

Y prosiguió con su sectaria ironía.