Sarah Santaolalla apura sus últimas semanas en TVE alentando las agresiones contra Santiago Abascal y José María Figaredo (VOX)

Cantaba Radio Futura aquello de «dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino».

La letra en cuestión parecía pensada para esa que llaman «mitad tonta, mitad tetas».

La periodista Sarah Santaolalla está a punto de cerrar su etapa en TVE y parece decidida a dejar un último mensaje cargado de polémica.

En su intervención más reciente en el programa ‘Malas Lenguas Noche, la colaboradora centró sus críticas en Santiago Abascal y José María Figaredo de VOX, a quienes acusó de fomentar agresiones contra personas de izquierda.

Todo a cuenta de este intento de agresión que a punto estuvo a punto de sufrir en un acto en Tarragona el líder del tercer partido más votado en España:

Este es el tremendo hijo de las cuatro letras que trató de agredir a @Santi_ABASCAL @vox_es en Tarragona. A Dios gracias le cogieron a tiempo. Pero luego en Tele Pedro te contará la mitad tonta, mitad tetas de Sarah Santaolalla que el político se merece esas agresiones. pic.twitter.com/pATm1iupRy — Luis Rioja (@miescano351) September 21, 2026

El tono de la tertuliana, que pronto iniciará un nuevo proyecto en La Séptima, fue bronco a más no poder. S

Santaolalla afirmó sin un ápice de reflexión que los líderes de VOX alientan agresiones contra gente de izquierdas, todo ello con el acompañamiento de risas de otros contertulios.

Sarah Santaolalla se va a ir de TVE soltando toda la inquina que le queda dentro de su curvilínea geografía corporal. Con las risas cómplices de Cintora, la mitad tonta, mitad tetas, asegura que Abascal y Figaredo (VOX) alientan agresiones contra gente de izquierdas. pic.twitter.com/CsE84VV419 — Luis Rioja (@miescano351) September 21, 2026

Así fue su alegato frente a un Cintora siempre cómplice con los que son de su ideología:

El problema de Abascal es que los fascistas al final acaban haciendo cosas de fascistas. Y yo entiendo que no condene, pero incluso los demócratas, si mañana le parten la cara a Abascal, que es una persona que según él, como se incita a la violencia, mereces violencia, y Abascal lo hace desde un atril y desde un micro. Yo espero que no se la partan. Figaredo, que es una persona que por la teoría de Abascal, que incita a la violencia, porque llama a cazar a las personas, yo espero que no le cacen a él. Y espero que no le partan las piernas. Aunque él desee, desee o se imagine que se lo hagan a otros. Yo espero que todos estos de VOX, que dan muchos golpecitos en el pecho para hablar de niños de Marruecos, para hablar de mujeres, para hablar de personas del colectivo, para hablar con ese desprecio y esa violencia, yo espero que nunca, nunca les pase lo que les pasó el otro día a dos personas militantes de izquierdas de Oviedo. De un partido de izquierdas en Asturias.

Acabó por llamarle energúmeno y desear que sea expulsado del Congreso de los Diputados por la falta de votos: