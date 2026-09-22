Los 10 temas que marcan política y periodismo este martes 22 de septiembre de 2026: pulso judicial, batalla mediática...

1. POLÍTICA NACIONAL · MIGRACIÓN

Ceuta, epicentro de la crisis migratoria y del choque entre Gobierno y oposición

Desde primera hora de este lunes 21 de septiembre, la situación en Ceuta ha vuelto a dominar la agenda política y los informativos, con el foco puesto en los más de 3.000 migrantes que, casi dos meses después de la avalancha, siguen en la ciudad, entre ellos varios centenares de menores no acompañados. El viaje conjunto de Fernando Grande-Marlaska y Alberto Núñez Feijóo a Ceuta, acompañado este último por Manfred Weber y la dirección del Partido Popular Europeo, ha encendido el debate sobre la gestión del Gobierno, la devolución de los migrantes y el reparto de menores entre comunidades autónomas. Durante la mañana y la sobremesa de hoy, radios y digitales han recogido en directo declaraciones cruzadas de ministros y líderes autonómicos, mientras la ministra Sira Rego defendía que la mayoría de los menores no regresarán a Marruecos y que la legislación española blinda sus derechos. Las nuevas manifestaciones ciudadanas celebradas hoy en la ciudad, reclamando soluciones y denunciando la falta de un plan estable de acogida, han consolidado el tema como el gran incendio político del día.

2. JUSTICIA · GOBIERNO

Apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, un golpe judicial en el corazón de La Moncloa

A lo largo de esta mañana de lunes, el juez Juan Carlos Peinado ha dictado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación vinculados a su actividad universitaria y a su entorno profesional. La decisión, comunicada hoy y amplificada enseguida por prensa, radios y tertulias, convierte en causa plenamente judicial un caso que ya había desgastado políticamente al Ejecutivo. La medida incluye también a su asesora, lo que refuerza la lectura de una investigación extensa en el entorno más próximo de Pedro Sánchez. Desde primera hora de la tarde, los espacios informativos han subrayado el impacto político de que la pareja del presidente se siente en el banquillo, con análisis sobre cómo puede influir en la estabilidad parlamentaria y en la estrategia del PSOE de cara al nuevo curso político.

3. JUSTICIA · PARTIDOS POLÍTICOS

Las hijas de Zapatero, citadas como investigadas en el caso Plus Ultra

En paralelo al caso Begoña Gómez, otra noticia judicial ha sacudido hoy la esfera política y mediática: el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Plus Ultra ha citado a declarar como investigadas a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La providencia, conocida este lunes a primera hora de la tarde, fija las comparecencias para el 30 de noviembre, pero el hecho de que se les atribuya condición de investigadas ha disparado el interés informativo. Los medios han conectado estos movimientos con el debate sobre las ayudas públicas a la aerolínea y el papel del antiguo jefe del Ejecutivo, abriendo tertulias y análisis que han llenado la franja de mediodía y tarde. El cruce de dos causas que afectan directamente al entorno socialista ha alimentado narrativas sobre la presión judicial que afronta el partido en este arranque de semana.

4. POLÍTICA NACIONAL · RELACIONES EXTERIORES

Sánchez viaja a Nueva York y lleva la crisis de Ceuta y la batalla contra los “tecnoligarcas” a la ONU

Durante el día de hoy se ha confirmado y detallado el viaje de Pedro Sánchez a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, con salida prevista este lunes y agenda centrada en migración y regulación tecnológica. La prensa española ha destacado que el presidente pretende exhibir en la ONU la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y su discurso contra los “tecnoligarcas”, en un contexto en el que coincide con Donald Trump y se reunirá con el alcalde de Nueva York. Los medios han subrayado esta mañana el doble objetivo del viaje: reforzar la imagen internacional del Gobierno en plena tensión interna por Ceuta y aprovechar el escenario global para promocionar la próxima Cumbre Iberoamericana de noviembre en Madrid. El desplazamiento se ha leído también como intento de tomar iniciativa política mientras la oposición centra el foco en la frontera sur y en los frentes judiciales abiertos.

5. TECNOLOGÍA · POLÍTICA PÚBLICA

El IA360 y el “contrato social” de Sánchez sobre inteligencia artificial

Este lunes, la regulación de la inteligencia artificial se ha colado de lleno en la conversación política y mediática española. El Gobierno ha presentado el llamado Plan IA360 y ha explicado que el presidente convocará el mes que viene a los agentes sociales para impulsar un “contrato social” sobre el uso de la IA. En varios medios económicos y políticos, la noticia publicada hoy destaca que casi la mitad de las personas en edad de trabajar en España utilizan ya herramientas de IA generativa, lo que sitúa al país entre los diez primeros del mundo en adopción de esta tecnología. Declaraciones de Sánchez difundidas a lo largo del día insisten en que la industria de la IA “no puede autorregularse” y que una concentración del poder tecnológico en manos de grandes plataformas supondría un riesgo “devastador”. Este enfoque ha generado editoriales y análisis sobre cómo España pretende liderar el debate europeo, en plena investigación a grandes redes sociales por contenidos generados con IA que afectan a menores.

6. JUSTICIA · REDES SOCIALES

Fiscalía y Gobierno apuntan a grandes plataformas por contenido de IA y menores

Ligado a la agenda sobre inteligencia artificial, hoy los informativos han dado relevancia a la decisión del Gobierno de pedir a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por posibles delitos relacionados con material de abuso sexual infantil generado mediante IA. La noticia, difundida este mediodía, ha encendido debates sobre la responsabilidad de las plataformas y la capacidad del Estado para perseguir nuevos delitos tecnológicos. Los análisis publicados hoy conectan esta iniciativa con la advertencia del presidente sobre el poder de los “tecnoligarcas” y la necesidad de poner límites legales a su actividad. En tertulias de tarde, la medida se ha presentado como primer gran test de esa futura regulación, con juristas y expertos en protección de datos discutiendo el encaje penal y la cooperación internacional necesaria para investigar estos contenidos.

7. POLÍTICA NACIONAL · MEMORIA Y TERRITORIO

Torres recrimina al PP por el bloqueo al reparto de menores de Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha concedido hoy varias entrevistas y declaraciones en las que insiste en la necesidad de repartir menores procedentes de Ceuta entre comunidades para “descongestionar” la ciudad y acusa a PP y Vox de “poner palos en las ruedas”. Estas palabras, difundidas a lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde, han aparecido en las portadas digitales y boletines informativos como síntoma de la creciente polarización. Torres ha rechazado la idea de que los migrantes puedan ser retornados “de la noche a la mañana” y ha señalado a la oposición por avivar el enfrentamiento con planteamientos “falsos”. El choque se ha convertido hoy en uno de los ejes principales de la narrativa mediática sobre Ceuta, reforzando la percepción de bloqueo político mientras la presión social en la ciudad continúa.

8. POLÍTICA · PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Campaña del PSOE de firmas contra la suspensión de voto por la “ley de nietos”

Otra pieza de la batalla política que ha ganado espacio en la prensa este lunes es la campaña de recogida de firmas lanzada por el PSOE para presionar al Tribunal Supremo y revertir la suspensión del derecho de voto de ciudadanos nacionalizados por la conocida “ley de nietos”. La iniciativa, difundida hoy, se presenta como respuesta a las decisiones judiciales que han dejado sin sufragio a miles de nuevos españoles residentes en el extranjero. A lo largo del día, crónicas y programas informativos han analizado el alcance político de esta estrategia, que busca movilizar a la diáspora y reforzar el vínculo entre el partido y estos electores. La medida se ha vinculado también al debate sobre representación y memoria histórica, al tiempo que la oposición critica el intento de presionar a la justicia mediante campañas públicas.

9. POLÍTICA AUTONÓMICA · EDUCACIÓN

Arranque de curso político en Cantabria con la Ley de Autoridad del Profesorado

En el plano autonómico, hoy ha arrancado en el Parlamento de Cantabria el último periodo de sesiones antes de las próximas elecciones, con la Ley de Autoridad del Profesorado como pieza central del debate. Esta mañana, PP y Vox han rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y PRC, lo que permite que la norma continúe su tramitación. La discusión ha tenido eco en medios nacionales y regionales por lo que implica en el refuerzo de competencias y protección de los docentes frente a agresiones y conflictos en el aula. La cobertura informativa de hoy ha subrayado cómo este asunto adelanta una campaña autonómica marcada por educación, seguridad y relación entre familias y centros, convirtiéndose en uno de los temas de política territorial que han ganado peso en la conversación pública.

10. POLÍTICA · ECONOMÍA · CLIMA

España se despide del verano con alerta por calor extremo y debate sobre precios

Aunque el foco del día ha estado en la crisis migratoria y los frentes judiciales, la previsión de la Aemet de un final de verano “plenamente veraniego” ha hecho que el tiempo vuelva a entrar en el discurso político y socioeconómico. Los informes divulgados hoy señalan que este lunes se rozan los 30 grados en gran parte del país y que desde mañana martes se superarán los 35 de forma generalizada, con avisos por altas temperaturas en Galicia y Cataluña. Los medios han conectado este escenario con la preocupación ciudadana por el precio de los combustibles, que según programas emitidos hoy vuelve a situar el diésel por encima de las cifras previas al descuento de 20 céntimos. El calor de este cierre de estación, combinado con la escalada de carburantes, alimenta análisis sobre el coste de la vida y la presión que soportan hogares y empresas mientras el Gobierno intenta que la agenda política no quede sepultada por la sensación de crisis permanente.