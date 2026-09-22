Un escocido Jorge Javier no disimula sus ‘celos’ con Ana Rosa y la presentadora responde tajante

Ni disimula.

Jorge Javier Vázquez, presentador de ‘El Diario de Jorge’ no pudo contener su envidia hacia su compañera Ana Rosa Quintana.

Este 21 de septiembre de 2026, al arranque de su programa, soltó una pulla dirigida directamente a la reina de las mañanas en Telecinco.

“Muy buenas tardes. Lunes. Bienvenidos a El Diario de Jorge. Son casi las seis de la tarde, las cinco de la tarde en Canarias, y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana”, proclamó el de Badalona con una sonrisa.

📹Jorge Javier Vázquez: «Estamos viviendo un momento histórico en Mediaset: a esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana» pic.twitter.com/a6Z4RxR6L4 — Tweets de tele (@teletuits) September 21, 2026

Lo cierto es que este alfilerazo llega con la reorganización de las mañanas, Unicorn Content, ocupa casi sin interrupción la franja diurna de la cadena: La mirada crítica, El programa de Ana Rosa, El tiempo justo, Vamos a ver y, más tarde, El verano se mueve. Frente a ‘El diario de Jorge’, cuyo espacio produce Boomerang TV, el único programa en emisión en Mediaset. De ahí, que Vázquez ya no se corte en disimular sus celos hacia Ana Rosa, consolidada como una de las figuras más importantes de la cadena.

Como era de esperar, Ana Rosa no tardó en responder y, este martes, un día después del comentario de Jorge Javier, al arrancar ‘El programa de Ana Rosa’, cogió el guante y sin mencionarlo siquiera, contestó:

“Bienvenidos al segundo programa de mi productora”.

Ana Rosa responde a Jorge Javier: «Bienvenidos al segundo programa de mi productora» pic.twitter.com/hlE2oCur2X — EliamSweet (@eliamsweet) September 22, 2026

La réplica ha sido corta, precisa y contundente. Ana Rosa convirtió la punzada de su compañero en un zasca de vuelta, dejando entrever que, lo asume con humor y sin complejos y demostrando, una vez más, que es la líder indiscutible, por mucho que le pese a Jorge Javier.