Marlaska acusa a una reportera de Nacho Abad de malinterpretar sus palabras y el ministro se lleva la reprimenda de otra periodista

Está desquiciado.

Y la verdad que no es para menos.

Fernando Grande-Marlaska protagonizó un tenso intercambio con los medios en plena crisis migratoria en Ceuta. El ministro acusó a la reportera Fabiola Tallo, del equipo de Nacho Abad en el programa En boca de todos de Cuatro, de haber malinterpretado sus palabras sobre la gestión de la inmigración y la supuesta ‘inseguridad subjetiva’ que afectan a los ceutíes.

Fernando Grande-Marlaska trata de acorralar a Fabiola Tallo, reportera de @Nacho_Abad @EnBocaDe_Todos, asegurando que malinterpreta sus palabras y el ministro acaba llevándose el revolcón de otra periodista por mentir como un bellaco. pic.twitter.com/htM8vq4TJr — Luis Rioja (@miescano351) September 22, 2026

Así fue el momento del rifirrafe.

La reportera del programa de Nacho Abad tomó la palabra en la rueda de prensa de Marlaska:

Buenas tardes, ministro. Fabiola de Tallo de ‘En Boca de Todos’. Es su cuarta visita pero nunca se ha reunido con ningún vecino. Quería preguntarle si usted sigue pensando que hay miedo subjetivo con 2.000 detenciones desde el día 30 de julio. Quisiera saber si la mejor forma de tener solidaridad con el pueblo ceutí es hablar de miedo subjetivo.

El ministro del Interior, con gesto airado, respondió:

Creo que sabes que estás malinterpretando mis palabras. Todas las asociaciones de vecinos pueden saber que pueden llamar a la puerta del Ministerio del Interior y el Ministro del Interior se reunirá con ellas a la mayor brevedad posible y en cualquier momento. Vengo, me reúno con las fuerzas y grupos de seguridad del Estado. En términos de seguridad lo que quiero es volver a la seguridad del 30 de julio de 2026. Que la ratio de criminalidad era 7 puntos por debajo a la media nacional. Que era 13 puntos inferior. Y que era un factor a la ratio de criminalidad en Ceuta el 7 de junio de 2018 cuando llegué al gobierno.

Minutos después, Gabriela Sardá, de ‘El Pueblo de Ceuta‘, dejó a Marlaska bailando solo: