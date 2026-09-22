Marlaska acusa a una reportera de Nacho Abad de malinterpretar sus palabras y el ministro se lleva la reprimenda de otra periodista

Está desquiciado.
Y la verdad que no es para menos.
Fernando Grande-Marlaska protagonizó un tenso intercambio con los medios en plena crisis migratoria en Ceuta. El ministro acusó a la reportera Fabiola Tallo, del equipo de Nacho Abad en el programa En boca de todos de Cuatro, de haber malinterpretado sus palabras sobre la gestión de la inmigración y la supuesta ‘inseguridad subjetiva’ que afectan a los ceutíes.
Fernando Grande-Marlaska trata de acorralar a Fabiola Tallo, reportera de @Nacho_Abad @EnBocaDe_Todos, asegurando que malinterpreta sus palabras y el ministro acaba llevándose el revolcón de otra periodista por mentir como un bellaco. pic.twitter.com/htM8vq4TJr
— Luis Rioja (@miescano351) September 22, 2026
Así fue el momento del rifirrafe.
La reportera del programa de Nacho Abad tomó la palabra en la rueda de prensa de Marlaska:
Buenas tardes, ministro. Fabiola de Tallo de ‘En Boca de Todos’. Es su cuarta visita pero nunca se ha reunido con ningún vecino. Quería preguntarle si usted sigue pensando que hay miedo subjetivo con 2.000 detenciones desde el día 30 de julio. Quisiera saber si la mejor forma de tener solidaridad con el pueblo ceutí es hablar de miedo subjetivo.
El ministro del Interior, con gesto airado, respondió:
Creo que sabes que estás malinterpretando mis palabras. Todas las asociaciones de vecinos pueden saber que pueden llamar a la puerta del Ministerio del Interior y el Ministro del Interior se reunirá con ellas a la mayor brevedad posible y en cualquier momento. Vengo, me reúno con las fuerzas y grupos de seguridad del Estado. En términos de seguridad lo que quiero es volver a la seguridad del 30 de julio de 2026. Que la ratio de criminalidad era 7 puntos por debajo a la media nacional. Que era 13 puntos inferior. Y que era un factor a la ratio de criminalidad en Ceuta el 7 de junio de 2018 cuando llegué al gobierno.
Minutos después, Gabriela Sardá, de ‘El Pueblo de Ceuta‘, dejó a Marlaska bailando solo:
Buenas tardes, ministro. Gabriela Sardá, de ‘El Pueblo de Ceuta’. Para responder a la pregunta que le ha hecho nuestra compañera Fabiola sobre la inseguridad subjetiva, usted ha dicho que ella ha interpretado mal sus palabras. Sin embargo, lamento comunicarle que hace falta solamente hablar con los vecinos de distintas barriadas, también del centro de Ceuta, para saber que ellos la han interpretado igual. Porque usted habla de inseguridad subjetiva, mientras, como ha dicho la compañera, cada mañana amanecen sabiendo que casi todas las noches se producen detenciones por reyertas, enfrentamientos, intentos de allanamiento de morada, robos con violencia. Esta misma noche ha habido dos detenidos. También sus hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llevan semanas alertando de un aumento de la violencia progresiva cada noche, sobre todo cada madrugada.
Entonces, le quería preguntar, y ya le adelanto que al menos la prensa piensa que Ceuta no se va a conformar con una respuesta que sea hablar de la tasa de criminalidad de otros gobiernos. ¿Usted va a retractarse de esas palabras de inseguridad subjetiva? ¿Usted va a condenar esos episodios? ¿Va a condenar esos episodios de violencia que se producen por la noche y que a veces se ven afectados los agentes de seguridad? ¿Va a pedir perdón a los Ceutíes y a sus agentes por eso?