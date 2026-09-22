¡El pacto secreto entre Sánchez y Trump para entregar Ceuta a Marruecos!

La narrativa parece sacada de una novela de espías, pero la realidad es mucho más sencilla. En Ceuta, existe una crisis migratoria, un intercambio tenso de declaraciones entre gobiernos y una oleada de especulaciones sobre un posible traspaso de la ciudad a Marruecos. Hasta el momento, no se han presentado pruebas concluyentes de un pacto en la sombra entre Sánchez y Trump que implique la entrega de Ceuta.

Los datos confirmables son mucho más claros: España y Marruecos han acordado mejorar la coordinación para facilitar el regreso de personas que han ingresado irregularmente en Ceuta, en un contexto marcado por la presión en la frontera y un incremento en la respuesta policial y militar. Además, varios medios han destacado que el Gobierno español subraya que la soberanía de Ceuta y Melilla “está fuera de toda duda” y que su integridad territorial no está sujeta a negociación.

Qué hay detrás del ruido

La confusión surge al entrelazar tres dimensiones diferentes. La primera es la migratoria: la crisis de 2026 en Ceuta llevó a ambos países a impulsar procedimientos de readmisión, basándose en el tratado bilateral de 1992 que regula el retorno de extranjeros que han cruzado ilegalmente desde Marruecos.

El segundo aspecto es político. Desde 2022, la relación con Rabat se ha caracterizado por un acercamiento pragmático tras el cambio de postura español respecto al Sáhara Occidental. Esta decisión ha sido catalogada por varios analistas como una concesión unilateral sin contrapartidas evidentes. Esta situación ha fomentado la idea de que Marruecos está probando los límites de su influencia en otros temas sensibles.

El tercero es el internacional. La prensa española ha visto en los últimos meses publicaciones que mencionan una sintonía entre la Administración Trump y Marruecos, e incluso se han destacado documentos preliminares en Washington que abordan Ceuta y Melilla de forma políticamente delicada. Sin embargo, una cosa es una narrativa diplomática que favorezca a Rabat y otra, muy diferente, probar que hay un pacto de cesión de soberanía. Hasta ahora, no existe fundamento sólido que lo respalde.

Lo que sí puede cambiar

La presión sobre Ceuta genera impactos tangibles, aunque no impliquen un traspaso territorial. Puede agravar el debate sobre inmigración, intensificar la tensión entre Madrid y Rabat y convertir la ciudad autónoma en un símbolo que todos los actores pueden utilizar: el Gobierno, la oposición, Marruecos e incluso aquellos que realizan política exterior con más ruido que precisión.

Además, hay un riesgo de desgaste institucional. Cuando el Ministerio del Interior habla de “agilizar trámites” y los medios informan que Marruecos acepta revisar procedimientos de entrega, parte de la opinión pública puede interpretar que todo se está negociando. Este terreno se vuelve propicio para la desconfianza, sobre todo si se tiene en cuenta la antigua ambición marroquí por Ceuta y Melilla, la cual sigue presente en discursos oficiales y campañas de presión externa.

El tratado de 1992 continúa siendo la referencia legal más mencionada en estos episodios.

La postura oficial de España sostiene que Ceuta y Melilla son parte integral del territorio español.

La polémica se intensifica cada vez que coinciden crisis migratoria y tensión geopolítica.

Trump se menciona más como un amplificador del conflicto que como evidencia de un acuerdo concreto.

Desde una perspectiva histórica, Ceuta ha resistido imperios, asedios y un sinfín de mapas imaginarios. Lo más curioso es que, mientras algunos propagan teorías de reparto territorial como si fueran visiones de madrugada en un bar, la ciudad sigue haciendo lo que siempre: resistir, soportar la presión y recordar que, en ocasiones, la realidad es mucho menos dramatizada que los titulares.