Los 10 temas que marcan política y periodismo este miércoles 23 de septiembre de 2026

1. POLÍTICA · INMIGRACIÓN

Ceuta refuerza sus fronteras ante nuevos llamamientos a entradas masivas

Esta madrugada y durante las primeras horas de hoy, Interior ha reforzado las fronteras de Ceuta y Melilla con más agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. La medida responde a los llamamientos difundidos en redes sociales para intentar una nueva entrada masiva coincidiendo con las elecciones legislativas de Marruecos. La situación mantiene el foco político sobre la gestión de la presión migratoria y ha colocado a Ceuta entre los principales asuntos de la agenda nacional de este miércoles.

2. POLÍTICA · INMIGRACIÓN

El Congreso vuelve a examinar la gestión de la crisis de Ceuta

Hoy, durante el Pleno del Congreso, el PP y Vox plantean hasta siete preguntas y dos interpelaciones al Gobierno sobre la crisis migratoria de Ceuta. El debate llega un día después de que Pedro Sánchez reconociera que el control fronterizo marroquí falló durante la entrada masiva del pasado 30 de julio y reclamara respuestas y medidas a Rabat. La ausencia del presidente, que se encuentra en Nueva York, eleva la presión sobre el Ejecutivo durante la sesión de control.

3. POLÍTICA · JUSTICIA

El Constitucional avala aplicar la amnistía al delito de malversación

Ayer, martes, el Pleno del Tribunal Constitucional respaldó la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación por una mayoría de siete magistrados frente a cinco. La decisión corrige el criterio defendido por el Tribunal Supremo y puede permitir levantar las inhabilitaciones de dirigentes independentistas. El fallo también ha reabierto el debate sobre un posible regreso de Carles Puigdemont a Cataluña sin una orden de arresto activa.

4. JUSTICIA · GOBIERNO

El CGPJ rechaza el recurso presentado por Bolaños contra el juez Peinado

Ayer, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial rechazó por cinco votos frente a dos el recurso del ministro Félix Bolaños contra el archivo de sus quejas sobre el juez Juan Carlos Peinado. El órgano de gobierno de los jueces consideró que las actuaciones denunciadas no constituían una falta disciplinaria y que no hubo indefensión. El enfrentamiento vuelve a situar la relación entre el Gobierno y el poder judicial en el centro de la conversación política.

5. POLÍTICA INTERNACIONAL · ESPAÑA

Sánchez reclama explicaciones a Marruecos por el fallo del control fronterizo

Ayer por la noche, Pedro Sánchez pidió a Marruecos respuestas sobre lo ocurrido en Ceuta y medidas para evitar que vuelva a repetirse. El presidente defendió que la relación bilateral sigue siendo positiva, pero admitió que el mecanismo de control fronterizo marroquí falló durante la entrada masiva del 30 de julio. Sus declaraciones han conectado la política exterior con la batalla nacional sobre inmigración y seguridad.

6. INTERNACIONAL · DIPLOMACIA

La intervención de Trump en la ONU dispara la tensión con Irán

Durante la jornada de ayer y la madrugada de hoy, Donald Trump protagonizó una intervención en Naciones Unidas en la que amenazó con “aniquilar” Irán, según los titulares de la prensa española. La retórica del presidente estadounidense ha dominado la cobertura internacional de las primeras ediciones y ha convertido la Asamblea General de la ONU en uno de los principales focos informativos del día. La posterior información sobre contactos entre Estados Unidos e Irán mantiene abierta la expectativa diplomática.

7. POLÍTICA INTERNACIONAL · ESPAÑA

La actividad de Sánchez en Nueva York queda condicionada por la crisis nacional

Desde ayer, la presencia de Pedro Sánchez en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas convive con la presión política provocada por Ceuta y por las decisiones judiciales conocidas en España. La prensa nacional ha destacado que el presidente mantiene una agenda internacional mientras el Congreso aborda la gestión migratoria y el Gobierno afronta nuevos choques con el poder judicial. Esa doble agenda concentra buena parte de la atención política de este miércoles.

8. ECONOMÍA · COMERCIO

Carlos Cuerpo comparece por el plan de respuesta a los aranceles de Estados Unidos

Hoy, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece en la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre el Plan de respuesta y relanzamiento comercial. La iniciativa pretende proteger a los sectores afectados por los aranceles estadounidenses a la Unión Europea. La comparecencia llega en un momento de elevada atención sobre el impacto de la política comercial de Washington en las empresas y en la economía española.

9. EDUCACIÓN · UNIVERSIDADES

El Gobierno prepara un decreto que endurece los requisitos del profesorado doctor

En las últimas horas se ha conocido que el Gobierno prepara un decreto para elevar las exigencias de profesorado doctor en las titulaciones de grado y máster. La reforma podría afectar a varias universidades privadas y también a centros públicos, entre ellos la Universitat Rovira i Virgili. El asunto ha entrado en la agenda informativa de hoy por su posible impacto en la organización de las enseñanzas universitarias y en los criterios de acreditación académica.

10. POLÍTICA · TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

Las instituciones reclaman protección para las víctimas de trata

Hoy, 23 de septiembre, instituciones y organizaciones celebran actos para reclamar mayor protección para las víctimas de explotación sexual y trata de personas. La movilización coincide con el debate abierto por la situación de las mujeres y niñas que llegaron a Ceuta a finales de julio. El Gobierno aprobó ayer una declaración institucional sobre esta materia, lo que ha incorporado la protección de las víctimas a la agenda política y social del miércoles.