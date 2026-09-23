Antonio Naranjo desvela la última petición judicial de Peinado que pone en apuros a Begoña

El analista Antonio Naranjo ha desgranado este martes en la sección ‘Mr. Dato’ de Herrera en COPE una de las diligencias más delicadas del juez Juan Carlos Peinado justo antes de cerrar la instrucción contra Begoña Gómez: la reclamación a la Agencia Tributaria de las cinco últimas declaraciones del IRPF de la esposa del presidente del Gobierno.

Según explicó Naranjo, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha solicitado esta documentación para cubrir la eventual devolución del patrimonio que, según la instrucción, Begoña Gómez intentó quedarse perteneciente a la Universidad Complutense (en alusión al software universitario), dado que no se le ha impuesto fianza previa. El objetivo es averiguar su capacidad económica de cara a posibles responsabilidades pecuniarias en el juicio por tráfico de influencias y malversación.

Pero el foco de Naranjo fue más lejos. Advirtió de que el examen de esas declaraciones de la renta “puede destapar percepciones económicas hasta ahora desconocidas para la opinión pública”. En concreto, señaló: “Ahí puede aparecer de repente una cantidad de ingresos de cuyo origen no nos constaba, que bien pongan en un aprieto a la familia del presidente del Gobierno”.

El analista vinculó estos posibles ingresos a los alquileres de viviendas adquiridas originariamente por Sabiniano Gómez, padre de Begoña. Recordó las conclusiones de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre una vivienda en Pozuelo de Alarcón, por la que Pedro Sánchez y su esposa obtienen 1.750 euros mensuales de alquiler. El inmueble está arrendado a un conocido del presidente que medió en patrocinios académicos y colaboró con Plus Ultra.

Naranjo subrayó que en las últimas cinco declaraciones de la Renta de Begoña Gómez “pueden aparecer ingentes ingresos provenientes de alquileres de viviendas que fueron compradas en origen por Sabiniano”. Esta información, hasta ahora opaca, podría complicar la posición de la esposa de Sánchez en el proceso, al arrojar luz sobre un patrimonio inmobiliario familiar cuya gestión y rendimientos no habían trascendido con detalle.

La petición del juez se produce en el marco del auto de apertura de juicio oral con jurado popular, en el que Peinado envía a Begoña Gómez (y a su asesora Cristina Álvarez) al banquillo por tráfico de influencias y malversación, sin imponer medidas cautelares adicionales, pero sí ordenando esta averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial.

Con esta diligencia, el instructor busca concretar no solo la posible responsabilidad civil derivada de la reclamación de la Complutense, sino también la capacidad económica de la acusada para fijar eventuales multas. Según Naranjo, el resultado de estas declaraciones podría revelar ingresos que “pongan en un aprieto” a la familia del presidente, elevando la presión sobre un caso que ya marca la agenda judicial y política.