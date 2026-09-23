  • ESP
    España América
Periodismo

TREMENDA PIFIA EN 'AL ROJO VIVO'

¡Qué esperpento! laSexta tiene que volar el vídeo donde Ferreras mostraba a dos supuestos brigadistas cazando inmigrantes en Ceuta

José Javier Esparza: "La cadena debe explicarse"

Uno de los fotogramas del burdo montaje de &#039;Al Rojo Vivo&#039; (laSexta).
Uno de los fotogramas del burdo montaje de 'Al Rojo Vivo' (laSexta). laSexta.
Archivado en: Antonio García Ferreras | Periodismo | Televisión

Más información

Víctor Sánchez del Real y Abdellatif Bennis en &#039;Espejo Público&#039; (Antena 3)

Arde el plató de Susanna Griso: Bestial bronca entre Sánchez del Real y un marroquí en directo

La pifia fue tremebunda.

Y en laSexta aún andan preguntándose cómo les han podido meter tremendo gol.

Lo cierto es que la segunda cadena de Atresmedia volvió a protagonizar un escándalo de dimensiones colosales con su cobertura de la crisis migratoria en Ceuta.

En el programa ‘Al Rojo Vivo’, Antonio García Ferreras y su equipo presentaron como «exclusiva» un reportaje con dos individuos malencarados completamente encapuchados a los que presentaron como miembros de una «patrulla ciudadana» dedicada a cazar y apalizar a inmigrantes a los que consideran maleantes o morralla.

Según la versión de laSexta, estos supuestos ceutíes salen armados (con armas de aire comprimido, porras y cuchillos), se toman la justicia por su mano, aseguraron que la Policía les da las gracias y hace la vista gorda, y se definieron como ni fachas ni marroquíes ni racistas… e incluso se llegaron a autodenominar antifascistas. Ferreras, en su papel habitual de moralista de cabecera, le faltó sentenciar con gravitas esa máxima de que la ley del Oeste de momento no impera en España.

El problema es que el montaje ha saltado por los aires en cuanto ha tocado redes. Numerosos usuarios y periodistas independientes han señalado que los “brigadistas” tienen un aspecto y un acento que no encajan precisamente con el perfil del ceutí medio que se queja de la invasión.

Figuras como José Javier Esparza han sido contundentes:

laSexta coge a dos invasores, los disfraza de encapuchados y los hace pasar por supuestos ceutíes cazainmigrantes. La cadena debe explicarse.

TODAS LAS OFERTAS

LA MEJOR SELECCIÓN DE OFERTAS ONLINE

Seleccionamos y organizamos miles de ofertas online para ti

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]