¡Qué esperpento! laSexta tiene que volar el vídeo donde Ferreras mostraba a dos supuestos brigadistas cazando inmigrantes en Ceuta

Uno de los fotogramas del burdo montaje de 'Al Rojo Vivo' (laSexta).

La pifia fue tremebunda.

Y en laSexta aún andan preguntándose cómo les han podido meter tremendo gol.

Lo cierto es que la segunda cadena de Atresmedia volvió a protagonizar un escándalo de dimensiones colosales con su cobertura de la crisis migratoria en Ceuta.

En el programa ‘Al Rojo Vivo’, Antonio García Ferreras y su equipo presentaron como «exclusiva» un reportaje con dos individuos malencarados completamente encapuchados a los que presentaron como miembros de una «patrulla ciudadana» dedicada a cazar y apalizar a inmigrantes a los que consideran maleantes o morralla.

Según la versión de laSexta, estos supuestos ceutíes salen armados (con armas de aire comprimido, porras y cuchillos), se toman la justicia por su mano, aseguraron que la Policía les da las gracias y hace la vista gorda, y se definieron como ni fachas ni marroquíes ni racistas… e incluso se llegaron a autodenominar antifascistas. Ferreras, en su papel habitual de moralista de cabecera, le faltó sentenciar con gravitas esa máxima de que la ley del Oeste de momento no impera en España.

El adalid del «periodismo», Antonio García Ferreras, vendió a bombo y platillo la exclusiva de unos brigadistas cazando inmigrantes ilegales en Ceuta. El problema es que era todo un fake y laSexta no ha tenido más remedio que volar el vídeo de las redes sociales. pic.twitter.com/AEEAbCimJn — Luis Rioja (@miescano351) September 23, 2026

El problema es que el montaje ha saltado por los aires en cuanto ha tocado redes. Numerosos usuarios y periodistas independientes han señalado que los “brigadistas” tienen un aspecto y un acento que no encajan precisamente con el perfil del ceutí medio que se queja de la invasión.

Figuras como José Javier Esparza han sido contundentes:

laSexta coge a dos invasores, los disfraza de encapuchados y los hace pasar por supuestos ceutíes cazainmigrantes. La cadena debe explicarse.

Denuncia: La Sexta coge a dos invasores, los disfraza de encapuchados y los hace pasar por supuestos ceutíes cazainmigrantes. La cadena debe explicarse. Hasta donde yo sé, aún no lo ha hecho. La Sexta es Atresmedia, de Planeta: José Crehueras. https://t.co/pHPHTU2T7j — José Javier Esparza Torres (@josejavierespa) September 22, 2026