El juez Villegas estalla ante el plan de la fontanera del PSOE para quitarse del medio a la jueza del hermano de Sánchez: “¡Se le va a caer el pelo!”

¡Que se vayaa preparando Leire Díez porque su futuro pinta de color hormiga!

El juez Jesús Villegas, conocido por su defensa de la independencia judicial, reaccionó con fuerza al plan atribuido a la llamada fontanera del PSOE para ‘apartar’ a la magistrada Beatriz Biedma de la instrucción contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Villegas pronosticó consecuencias directas para la responsable de la operación.

El mensaje central del magistrado resulta contundente y deja poco margen a la interpretación. Villegas vincula directamente la maniobra con el objetivo de quitar del medio a la instructora y anticipa un desenlace claro para quien la impulsó.

La frase del juez es clara y directa:

¡Se le va a caer el pelo!

¡Ojo al vaticinio del juez Jesús Villegas @eutimius sobre la fontanera del PSOE, Leire Díez, tras destaparse la operación por la que pretendía 'quitar del medio' a Beatriz Biedma, la magistrada instructora de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno! pic.twitter.com/GPDLdVNCzi — Luis Rioja (@miescano351) September 23, 2026

Según los informes de la UCO y las investigaciones del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, la trama —presuntamente coordinada con el entonces número tres del partido, Santos Cerdán— llevaba meses trabajando para “destruir el procedimiento” judicial abierto en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz.

El objetivo era desacreditar personalmente a Biedma: seguimientos hasta el colegio de sus hijas, consultas a vecinos sobre su vida privada y la de su marido, e incluso el intento de introducir como caballo de Troya al exjuez Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera por violencia de género, para recusarla o denunciarla. Anotaciones de Díez recogían el plan con claridad: «Paso 1: Destruir el procedimiento. Le ha caído a la del nº 3… Beatriz Biedma».

Villegas, que ya había comparado esta fontanería con el Watergate de Nixon y advertido de una auténtica arquitectura para condicionar y amedrentar a los jueces que investigan al entorno de Sánchez, ha reaccionado con contundencia.

«¡Se le va a caer el pelo!». Con esa expresión popular ha dejado claro que, a su juicio, las maniobras de presión, el acoso y los intentos de neutralizar a una jueza por el simple hecho de instruir una causa incómoda para el poder no quedarán impunes.

El caso ha ido más lejos. Informaciones posteriores han revelado contactos de enviados de la trama con entornos de narcotraficantes en Badajoz (incluido el conocido como “El Gitano”) para, según algunas versiones, «darle un sustillo» a la magistrada. La propia Biedma ha solicitado personarse como perjudicada en la causa de las cloacas del PSOE.Para Villegas, este episodio no es un caso aislado, sino otro clavo en el ataúd”de la independencia judicial.

El magistrado viene denunciando desde hace meses una ofensiva política e institucional contra jueces como Peinado o Biedma, y advierte de que quien orquesta o tolera estas operaciones acaba pagando las consecuencias. “Se le va a caer el pelo” no es solo una frase hecha: es el aviso de que la Justicia, aunque presionada, sigue funcionando.