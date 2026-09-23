¡Sánchez desata una cacería contra jurado de Begoña y les pone en la diana!

Pedro Sánchez ha transformado el caso de Begoña Gómez en un nuevo campo de enfrentamiento con la Justicia. Tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de apoyar el juicio oral con jurado popular, tanto Moncloa como Ferraz han intensificado su retórica sobre la “cacería”, a lo que el PP responde acusando al Gobierno de poner en tela de juicio la imparcialidad del sistema.

Este conflicto surge en un momento delicado para el Ejecutivo. Ya no solo se debate en los tribunales, sino también en el ámbito político, donde cada declaración se convierte en una carga. Y, como suele pasar en la política española, cuando una cuestión judicial entra en los medios, la exactitud legal pierde peso frente al dramatismo que la acompaña.

Qué ha sucedido y por qué es relevante

La Audiencia de Madrid ha decidido que Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación, mientras ha desechado otras acusaciones, como corrupción en los negocios y apropiación indebida, que eran parte del fase inicial de la instrucción. El juicio estará a cargo de un jurado compuesto por nueve ciudadanos seleccionados por sorteo entre los residentes de la provincia de Madrid, quienes deberán emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia.

Esta situación refleja la inquietud del Gobierno en términos simbólicos: no solo está en juego el destino judicial de la esposa del presidente, sino también coberturas sobre la legitimidad. El PSOE defiende que esto constituye una “cacería política vergonzosa” y sostiene que el caso “se está desmoronando” a medida que se descartan algunas de las acusaciones iniciales. La Moncloa, por su parte, argumenta que la investigación tiene raíces “arbitrarias” y “anómalas”.

La estrategia de Moncloa: pasar del banquillo al contraataque

El Gobierno ha optado por un enfoque de defensa directa, sin medias tintas. El eje de su argumentación es claro: Begoña Gómez sería objeto de una persecución debido a su relación con el presidente. La oposición sostiene que esta narrativa deslegitima a los jueces y al propio jurado incluso antes de que inicie el juicio.

El enfrentamiento puede analizarse desde varias perspectivas:

Política : el Gobierno busca cohesionar a sus filas y evitar que este asunto dañe aún más su imagen.

: el Gobierno busca cohesionar a sus filas y evitar que este asunto dañe aún más su imagen. Judicial : la decisión de abrir juicio oral refuerza la idea de que, al menos para la Audiencia, hay motivos suficientes para proseguir.

: la decisión de abrir juicio oral refuerza la idea de que, al menos para la Audiencia, hay motivos suficientes para proseguir. Institucional: cuestionar la imparcialidad del jurado podría abrir un debate incómodo sobre el respeto a las decisiones de la Justicia.

Es irónico que el jurado popular, concebido para acercar la justicia a la ciudadanía, se haya convertido en un elemento focal de gran tensión política. No parece ser el entorno más propicio para mejorar su imagen; más bien, circunstancialmente, resulta todo lo contrario.