El socialista ceutí Melchor León se harta de las faltas de respeto del ‘tonto de las camisetas’: “Estás haciendo el payaso”

El momento es para coger palomitas y sentarse a disfrutar.

El socialista Melchor León, una de las voces más críticas dentro del PSOE con la gestión migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta, ha perdido la paciencia ante las constantes faltas de respeto de Paco Álvarez, conocido en redes como el ‘tonto de las camisetas’. El enfrentamiento, que ha circulado con rapidez en plataformas digitales, muestra al diputado ceutí recriminando al activista por su actitud en televisión confrontación entre Melchor León y Paco Álvarez.

El vídeo, compartido por el usuario @miescano351, captura el momento exacto en el que León alza la voz contra lo que considera burlas hacia los ceutíes. Las imágenes, de apenas unos segundos, han generado expectación por la contundencia del reproche y por el contexto de tensiones políticas en la ciudad autónoma.

¡Cojan palomitas y disfruten! No se pierdan el enfrentamiento en directo entre Melchor León (PSOE Ceuta) y Paco Álvarez, 'el camisetas': "Ahí estás haciendo el payaso en la TV y riéndote de todos los ceutíes". pic.twitter.com/TcFhhEwFf2 — Luis Rioja (@miescano351) September 23, 2026

El momento del choque

Durante la emisión, Melchor León señala directamente a su interlocutor y le lanza una frase que resume su hartazgo: «Ahí estás haciendo el payaso en la TV y riéndote de todos los ceutíes». La intervención, recogida literalmente en el post que ha viralizado el encuentro, refleja la creciente frustración del socialista ceutí ante lo que percibe como faltas de respeto reiteradas.

El enfrentamiento se produce en un momento de especial sensibilidad en Ceuta, donde la crisis migratoria sigue generando debate tanto en las instituciones como en la calle. León, vicepresidente de la Asamblea de la ciudad, ha mantenido una postura diferenciada dentro de su partido al cuestionar abiertamente algunas decisiones del Ejecutivo central.

León lleva semanas criticando abiertamente la inacción del Gobierno, la actitud del delegado del Gobierno en Ceuta y la línea oficial de Ferraz. Ha pedido dimisiones, ha hablado de “invasión” por parte de Marruecos, ha denunciado amenazas de expediente y expulsión, y ha defendido que su prioridad son los ceutíes, no el relato del partido. “Yo soy socialista, pero no soy un borrego”, ha repetido en varias ocasiones.

El ‘tonto de las camisetas’ —apodo con el que se le conoce por su afición a lucir prendas con mensajes provocadores o por su papel en polémicas relacionadas con camisetas de apoyo a Ceuta— ha cargado contra León con descalificaciones personales, intentando presentarlo como un traidor o un “facha” infiltrado. León ha respondido sin rodeos: basta ya de payasadas y de faltas de respeto mientras la ciudad sigue sufrendo inseguridad, problemas económicos y una situación que, según él, el Gobierno no ha sabido ni querido resolver con contundencia.

La reacción del vicepresidente de la Asamblea se produce en un momento en el que Melchor León se ha convertido en una molestia para la dirección del PSOE. Mientras desde Moncloa y Ferraz se intenta cerrar filas y minimizar la crisis, el socialista ceutí sigue hablando claro: Ceuta no puede convertirse en un CETI permanente, los ciudadanos merecen respeto y soluciones, y quienes se dedican a hacer el payaso a costa del drama ajeno solo demuestran su propia irrelevancia.