Chani Henares estalla por la última aberración de la «secta» de Pedro Sánchez: «Es pura, dura y siniestra mafia»

Antonio Pérez Henares, más conocido como Chani, ha estallado de indignación al conocerse la última aberración de las cloacas del PSOE: contactar con una banda criminal para amenazar a la juez que investigaba el enchufe del hermano de Pedro Sánchez.

El escritor y periodista ha descargado toda su rabia en su columna de El Debate al señalar que el sanchismo ha cruzado una frontera moral y política que, a su juicio, aún se mantenía firme.

Va a degüello desde el titular Una secta y una banda.

En el artículo, mantiene que el PSOE ha dejado de comportarse como un partido tradicional, actuando como una estructura cerrada, impermeable a la crítica y dispuesta a subordinar las instituciones a su lógica interna. Se ha transformado en el partido sanchista, en una secta.

Ahondando en esto, expone la reacción del Gobierno frente al caso de Begoña Gómez. Pérez Henares estima que las declaraciones de la portavoz Elma Saiz como un adelanto del fallo judicial y una impugnación del principio de igualdad ante la ley. El autor señala una cultura política donde la afiliación ideológica se convierte en un salvoconducto.

La palabra “secta” ilustra la obediencia interna; “banda”, la degradación de las normas compartidas para resaltar la gravedad de la deriva denunciada.

Su principal objeción consiste en que un juicio no puede ser considerado justo si la autoridad política declara previamente quién es inocente y condiciona la legitimidad del jurado a que respalde esa posición:

“Sin embargo, es difícil ser optimista. A esa atrocidad se unía otra el mismo día que también se ciscaba en este caso en todo el Estado de derecho, en toda norma y deber que todo ciudadano y aún más un gobierno está obligado a cumplir.”

Esta cita resume la inquietud del columnista: el Estado de derecho demanda que las instituciones respeten los procedimientos y límites, especialmente cuando una investigación toca a personas próximas al poder. El lenguaje de Pérez Henares es incisivo, y su crítica se enfoca en la presunción de inocencia, la separación de poderes y la autonomía judicial.

A continuación, el texto reproduce el argumento que el autor atribuye a la portavoz gubernamental. Se sostiene que la defensa de Gómez no se habría planteado solo con razones procesales, sino a partir de su vínculo personal con el presidente. Esa conexión entre identidad política e inocencia representa, para Pérez Henares, el aspecto más grave del conflicto:

“Y la única razón expuesta y a lo que pretenden, impuesta, es la que ha esgrimido realmente y de continuo en su comparecencia, en Moncloa, en nombre de todo el Gobierno esa señora, es esta: Begoña Gómez es inocente porque es la mujer del presidente de un gobierno progresista.”

El autor amplía entonces su visión e incluye otros nombres relacionados con controversias judiciales y políticas, como Ábalos, Koldo, Cerdán, Leire y Zapatero. Esta enumeración pretende evidenciar que, si la afiliación o la cercanía al poder bastaran para eludir responsabilidades, el criterio se desvincularía de las normas jurídicas y se convertiría en tribal. Así, la oposición se dibuja como el grupo de los «malos», mientras que los propios son presentados como los protegidos.

La segunda cita refuerza la idea de que el problema no es un caso aislado, sino una forma de concebir la política:

“Y ya puestos y por esa regla de tres, ni tampoco Ábalos, ni Koldo ya condenados o Cerdán, o Leire, o ya, no digamos Zapatero pueden ser ni siquiera llevados a juicio.”

La ironía que utiliza el columnista sirve para denunciar lo que ve como un doble rasero. La contundencia de su argumento radica en transformar un caso particular en una cuestión más amplia: ¿deben aplicarse las mismas reglas a quienes están en el poder, a sus aliados y a sus adversarios? En esta interrogante se concentra la dimensión institucional del texto.

El cierre adopta un tono electoral. Pérez Henares plantea el futuro político como una confrontación entre dos modelos irreconciliables y asocia la defensa de las garantías democráticas con el rechazo a cualquier intento de manipulación del voto:

“Esa es la aberración que hemos de soportar no solo en esto sino y con todo y en todo y que cada día nos lleva obligatoriamente a una conclusión final.”

Y culmina con una disyuntiva contundente:

“Esto va ya de todo o nada. De sanchismo y tiranía o de libertad, derechos y democracia.”

La columna deja así una imagen de máxima polarización. No hay espacio para terceros términos: contrapone sanchismo y tiranía a libertad, derechos y democracia, y convierte las urnas en el espacio donde, según el autor, se resolverá el conflicto. La mención a un posible “pucherazo” añade una sospecha particularmente delicada, ya que desplaza la crítica desde la acción del Gobierno hacia la propia legitimidad del proceso electoral.

El artículo busca provocar, pero también plantear una inquietud claramente reconocible: cuando los dirigentes políticos anticipan juicios, descalifican a los jueces o convierten la lealtad partidista en prueba de inocencia, las instituciones pierden su autoridad. De este modo, el debate sobre Begoña Gómez se presenta como un examen de los límites del poder y de la capacidad de la justicia para operar sin presiones.

Como un contrapunto ligero, la naturaleza ofrece ejemplos más sencillos de organización colectiva: las hormigas trabajan juntas sin necesidad de discursos, las abejas distribuyen tareas con precisión y los lobos mantienen jerarquías cambiantes. Ninguno de ellos precisa declarar intocable a un miembro de la manada para que el grupo funcione.