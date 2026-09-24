¡Zapatero se quita de encima el muerto y chulea al juez!

Cuando la UDEF halló las joyas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, su entorno las presentó como herencia familiar y regalos de viajes valorados entre 30.000 y 50.000 euros. Luis Arroyo, su portavoz, negó cualquier vínculo con Arabia Saudí. Meses después, la tasación oficial de Ansorena las cifró en 1.323.915 euros, y Arroyo tuvo que pedir perdón por “haber inducido a error”.

Ahora Zapatero asegura al juez que las doce piezas más valiosas (más del 90 % del total) fueron un “obsequio personal” del rey saudí Abdullah en 2007, entregado en La Moncloa “por deferencia” y “sin conciencia de su valor”. Una versión que choca de frente con la anterior y que no aparece en el listado oficial de regalos institucionales de su mandato.

Las contradicciones son evidentes: primero herencia barata, luego error de cálculo y ahora regalo real de un monarca extranjero. Guardar durante diecinueve años un ajuar millonario en una caja fuerte particular, incumpliendo el propio Código de Buen Gobierno que él impulsó, deja más sombras que explicaciones.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este jueves 24 de septiembre de 2025.