El ‘enjoyado’ Zapatero, cada vez más acorralado: Vallés afirma que su último paso judicial le pone al borde de la condena

Se le está poniendo el presente, y sobre todo el futuro, de color hormiga.

José Luis Rodríguez Zapatero afronta un panorama judicial cada vez más complicado.

El expresidente socialista, conocido ya como ‘el enjoyado’ por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su caja fuerte, ha optado por una defensa que prioriza los aspectos formales sobre la demostración de inocencia.

Esta táctica, según el análisis de Vicente Vallés, lo sitúa al borde de una condena.

Vicente Vallés deja K.O al 'enjoyado' José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia judicial seguida por el expresidente del Gobierno le sentencia y le pone al borde de una condena de muchos kilates. pic.twitter.com/tiTHwmF7HB — Luis Rioja (@miescano351) September 24, 2026

El presentador de Antena 3 Noticias 2 fue rotundo en su exposición:

La defensa de Zapatero no busca su absolución, sino anular la causa por defectos de forma o que los delitos se consideren prescritos. Y eso, implícitamente, es un reconocimiento de que pudo cometer algunos de los delitos que se investigan.

En otras palabras, el último movimiento judicial del entorno del expresidente no desmonta los indicios, sino que intenta sortearlos. Para Vallés, eso deja a Zapatero al borde de la condena.

La pieza de las joyas sigue siendo el talón de Aquiles del exinquilino de La Moncloa. Valoradas en más de un millón de euros, las alhajas fueron descubiertas durante el registro de su despacho en el marco del caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama abrió una pieza separada por posible delito fiscal y contrabando. Zapatero ha ido cambiado de versión al albur de las circunstancias. Y así se ha pasado de hablar de herencia familiar a regalos de cortesía de hace años, sin uso ni destino ni afán patrimonial.

Pero lo cierto es que sigue sin aportar la documentación que justifique de forma clara su origen y su declaración fiscal. El instructor le ha dado plazos y ha encargado nuevos informes periciales. Mientras tanto, ha citado como investigadas a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, por la actividad de la empresa Whathefav.

La defensa, liderada por el catedrático Víctor Moreno Catena, ha apostado por la nulidad general de la causa alegando vulneración de derechos fundamentales en la obtención de pruebas. El juez ya rechazó una de esas peticiones por estar fuera de plazo. Cada nuevo intento de tumbar el procedimiento en lugar de rebatir los hechos refuerza la lectura que hace Vallés: cuando alguien renuncia a pelear la inocencia de fondo y se centra en defectos formales o en la prescripción, está reconociendo, aunque sea de forma implícita, que el fondo es problemático.

No es la primera vez que el periodista señala el deterioro de la posición de Zapatero. Desde la imputación en mayo de 2026, Vallés ha insistido en que el expresidente no ha logrado desmontar ni uno solo de los indicios que pesan sobre él, ni en el rescate de Plus Ultra ni en el capítulo de las joyas. El tiempo pasa, las diligencias se amplían y el cerco se estrecha.

Para un político que durante años se erigió en ejemplo de ética pública, el contraste es demoledor. El ‘enjoyado’ Zapatero ya no solo enfrenta una investigación por tráfico de influencias, blanqueo y delitos fiscales. Ahora su propia estrategia procesal se vuelve en su contra y, según la contundente valoración de Vicente Vallés, le sitúa peligrosamente cerca de una condena.