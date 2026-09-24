Dezcallar, exdirector del CNI, sopapea al Gobierno Sánchez por poner en la diana al servicio de inteligencia español tras la invasión de Ceuta

No se le ocurre ni al que asó la manteca.

Pero al Gobierno Sánchez no le importa dejar vendido a quien sea con tal de que el inquilino de La Moncloa pueda librarse de toda responsabilidad a la hora de dar cuentas por su chapucera gestión.

El exdirector del CNI Jorge Dezcallar arremetió con dureza contra el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez por desclasificar informes sensibles del servicio de inteligencia tras la crisis migratoria en Ceuta. En una intervención en el programa La Mesa de Antena 3, el diplomático y exembajador en Marruecos señaló que ninguna nación sensata expone de este modo a sus espías.

La crítica llega en un momento en que el Ejecutivo ha hecho públicos documentos relacionados con la entrada masiva de migrantes a finales de julio de 2026. Dezcallar consideró que la medida es contraproducente y que daña la capacidad operativa de los servicios de inteligencia españoles frente a amenazas externas.

Verdades como templos: Jorge Dezcallar, exdirector del CNI y exembajador de España en Marruecos, en@LaMesa_A3 dice lo que cualquiera con dos dedos de frente pensaría sin lugar a dudas: "A ningún país del mundo se le ocurre poner en tela de juicio su servicio de inteligencia". pic.twitter.com/mhKfrqLx17 — Luis Rioja (@miescano351) September 24, 2026

Durante su paso por el espacio presentado por Cristina Pardo, el exdirector del CNI entre 2001 y 2004 dejó claro su rechazo a la decisión gubernamental. Recordó que los servicios de inteligencia funcionan con discreción y que exponerlos públicamente solo beneficia a los adversarios:

¿Qué servicio extranjero te va a mandar información si sabe que va a salir en una tertulia como esta?.

Revelar informes secretos, explicó, es directamente «pegarse un tiro en el pie». Según el exespía, «a ningún país del mundo se le ocurre poner en tela de juicio su servicio de inteligencia», y en el CNI «hay mucha gente pasándolo mal» por el trato recibido.

El exdirector no se limitó a la desclasificación. Criticó con dureza la gestión política del Gobierno ante la avalancha de decenas de miles de personas que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

«Yo creo que ha dicho una cosa y la contraria. Ha conseguido desconcertar a propios y a extraños», afirmó en referencia a Pedro Sánchez. Aunque reconoció que la primera intervención del presidente —en la que habló de «ataque a la soberanía y a la integridad territorial»— fue correcta, reprochó que «no lo ha vuelto a repetir nunca», algo que considera «un profundo error».

Dezcallar insistió en que lo ocurrido no es una simple crisis migratoria, sino una «policrisis»: «Es una crisis de soberanía, es una crisis de seguridad, es una crisis sanitaria, es una crisis migratoria, es una crisis social». Y cargó especialmente contra la política de apaciguamiento hacia Marruecos: hay que tratar al país vecino «con respeto y con cariño», pero también «con firmeza», porque la actual estrategia es percibida como debilidad y no resuelve el problema de fondo. La aparición de Dezcallar en ‘La Mesa’ llega en un momento de fuerte tensión entre Moncloa y el CNI (dependiente del Ministerio de Defensa).

El Gobierno desclasificó una cuarentena de documentos para demostrar, según su versión, que los servicios de inteligencia no anticiparon la magnitud de la entrada masiva. Sin embargo, tanto el propio CNI como la oposición y varios analistas han señalado que sí hubo avisos previos y que la desclasificación selectiva ha dejado a ‘La Casa’ como chivo expiatorio.

Con la autoridad de quien dirigió los servicios secretos y conoció de cerca las relaciones con Rabat, Dezcallar deja claro que poner en la diana al CNI no solo no limpia las responsabilidades del Ejecutivo, sino que debilita una institución clave para la seguridad de España. Su mensaje en el plató de Cristina Pardo es inequívoco: el Gobierno se ha disparado en el pie y, de paso, ha dañado la credibilidad de los servicios de inteligencia españoles ante sus homólogos extranjeros.