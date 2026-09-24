Girauta critica a Zapatero por transformar la ética en una impostura

La columna de Juan Carlos Girauta, periodista y eurodiputado, que vio la luz el 24 de septiembre de 2026 en El Debate, se titula Ese eres tú, Zapatero. En ella, Girauta formula una crítica contundente: para él, el ex presidente del Gobierno es la viva imagen de una contradicción entre el discurso ético que mantuvo durante años y una trayectoria política que, a su juicio, ha hecho más daño que bien a España.

A lo largo del texto, el autor recurre a acusaciones directas, ironías y ataques políticos como sus herramientas de lucha. Su intención no es ofrecer un análisis equilibrado de José Luis Rodríguez Zapatero, sino desmantelar la imagen que ha construido a lo largo de su carrera, apoyándose en episodios que Girauta presenta como pruebas de oportunismo, deterioro institucional y una doble moral.

Una impugnación política y moral

El inicio de la columna destila la idea central del mensaje. Girauta no se limita a criticar acciones de gobierno o la herencia ideológica del expresidente. Su mirada va más allá, cuestionando la validez de las lecciones éticas que Zapatero ha ofrecido en diferentes momentos de su trayectoria pública:

“Eres un fraude también en lo moral. Del resto de atributos con que te adornabas ya constaba su falsedad.”

La crítica se amplía rápidamente a los inicios de su mandato y a su relación con la estructura territorial del país. El autor relaciona los atentados del 11-M con los cambios políticos que siguieron, señalando a Zapatero como el responsable de haber acentuado las fracturas nacionales. Sin matices, la columna presenta una visión en la que la ambición política y la utilización de una crisis se conjugan.

“Aprovechaste los atentados de los trenes para llegar al poder, rompiste España en dos y pillaste todo lo que había con un hambre antigua y enfermiza. Ese eres tú, Zapatero.”

Dicha afirmación funciona como un veredicto. La elección del pronombre “tú” suprime la distancia que suele existir en el periodismo y convierte el artículo en una acusación directa. Girauta se dirige a Zapatero desde una posición confrontativa, presentándolo ante un espejo que revela lo opuesto a la imagen que, según el autor, intentó proyectar: no la del líder progresista y moral, sino la del político en busca de poder y rédito.

El episodio de las joyas

El segundo punto de la columna se centra en unas joyas que supuestamente pertenecían a Abdalá de Arabia Saudí y en cómo, según el texto, fueron declaradas. Girauta recurre al sarcasmo para insinuar que cumplir formalmente con una obligación patrimonial no despeja las interrogantes sobre el origen, contexto o naturaleza del regalo.

“Échale la culpa al muerto. Eso lo primero. «Me lo regaló Abdalá, ahora que recuerdo». A ver qué dice él, ¿verdad?”

La ironía se instala en la imposibilidad de que el fallecido pueda contestar. Posteriormente, el autor dirige la atención de la declaración administrativa a una pregunta más política: qué se esperaba a cambio del presente. La insinuación no se presenta como una acusación judicial, sino como una provocación que pone en entredicho la inocencia del gesto.

“Lo interesante sería que contara: a cambio de qué te puso las joyas en el bolsillo delantero de la americana y te dio dos cachetitos.”

Así, el artículo convierte las joyas en un símbolo. No son solo un posible obsequio, sino la evidencia de la distancia que existe entre la imagen pública de austeridad y la cercanía con el poder económico o internacional. La crítica de Girauta también apunta a cómo una explicación formal puede considerarse suficiente, aunque, en su opinión, deja sin respuesta los temas importantes.

La ética como blanco de la sátira

En la parte final, Girauta retoma uno de los rasgos distintivos del estilo de Zapatero: su seriedad al hablar. El autor caricaturiza sus pausas, silencios y modulaciones de voz. No busca analizar el contenido de sus discursos, sino ridiculizar esa representación de autoridad moral que le atribuye al expresidente.

“Mira que nos has dado el coñazo con tus sermones insufribles, con tus lecciones de ética para idiotas.”

La crítica se enmarca en una dimensión generacional y política. Girauta argumenta que el legado de Zapatero no se limita a un compendio de medidas controvertidas, sino que ha reabierto viejas heridas que habían estado cerradas para gran parte de la sociedad. La mención a las cicatrices vincula la gestión de gobierno con una memoria histórica aún presente, y plantea una idea de ruptura nacional.

“Sabíamos que encarnabas la destrucción, que abriste cicatrices restañadas dos generaciones antes de tu ridícula aparición, Mr. Bean.”

La comparación final con Mr. Bean busca rebajar deliberadamente el tono. Tras las acusaciones de fraude moral, explotación política y codicia, aparece la burla. Este apodo convierte al expresidente en un personaje cómico, y sintetiza la estrategia del artículo: mostrar la solemnidad de Zapatero como una representación vacía, incapaz de ocultar, en la visión de Girauta, sus contradicciones.

La columna se encuentra en una encrucijada entre la denuncia política y la sátira personal. Su impacto radica en la contundencia del ataque, mientras que su limitación se halla en una retórica que opta por la invectiva en lugar de la argumentación pormenorizada. Entre ambas dimensiones se dibuja el retrato de un Zapatero transformado por Girauta en emblema de una ética pronosticada desde el atril, pero puesta en entredicho en la práctica y los actos.

Como un detalle curioso, Mr. Bean —el icónico personaje de Rowan Atkinson— apenas precisa de palabras para generar situaciones absurdas; Girauta se sirve de esa asociación para cerrar una columna en la que señala a su oponente por haber hablado excesivamente en nombre de la moral.