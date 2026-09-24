Nicolás Redondo desarma el relato de Zapatero y sus millonarias joyas: “Estamos en un juego de granujas”

El exsecretario general del PSOE en el País Vasco, Nicolás Redondo Terreros, ha destrozado este 23 de septiembre de 2026 en ‘La Linterna’ de COPE la versión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre el origen y el valor de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho.

Con contundencia, Redondo ha señalado las contradicciones del relato oficial y ha resumido la situación con una frase que ha hecho fortuna: “Estamos en un juego de granujas, de granujillas”.

Zapatero declaró ante el juez José Luis Calama que las piezas le fueron regaladas en 2007 por el rey de Arabia Saudí durante una visita oficial a La Moncloa y que las aceptó sin conocer su verdadero valor. Según el informe pericial, el conjunto de más de un centenar de collares, pulseras, pendientes, sortijas y relojes supera el millón de euros (tasaciones judiciales las sitúan en torno a 1,3 millones). Sin embargo, el exmandatario sostiene que nunca fue consciente de esa magnitud.

Redondo no ha dejado pasar la oportunidad de señalar la incoherencia. “Zapatero ahora dice que él nunca ha sabido el valor de esas joyas, pero las ha llevado de caja fuerte en caja fuerte. Está retratado por deficiencias, supongo, intelectuales”, ha afirmado. El analista insiste en que quien custodia durante años piezas de ese calibre en cajas de seguridad no puede alegar desconocimiento. La imagen de un expresidente que traslada joyas millonarias de una caja fuerte a otra choca frontalmente con el perfil de hombre sencillo y austero que Zapatero ha cultivado durante décadas.

Para Redondo, el daño no se limita a la figura personal del socialista. Considera que la versión ofrecida ofende a Arabia Saudí al proyectar la imagen de una monarquía que reparte obsequios de gran lujo sin control. “Está ofendiendo a ese país sin ninguna duda”, ha denunciado. Además, ha criticado la estrategia de la defensa, que ha enviado cartas a Riad pidiendo un justificante oficial (la primera un día antes de la declaración judicial) y ahora solicita una comisión rogatoria, dejando la resolución del asunto en manos de un régimen extranjero.

El analista ha lamentado la falta de dignidad y de autocrítica. “Una de las cosas que más echo en falta es la dignidad”, ha dicho, al tiempo que ha señalado el malestar que genera esta defensa en las bases del PSOE, especialmente entre los cargos municipales que se enfrentan a las próximas citas electorales. Según Redondo, muchos dirigentes locales “están alucinando” con la protección que se ofrece a Zapatero mientras el foco mediático y judicial amenaza con perjudicar sus expectativas.

Alberto Pérez Giménez, subdirector de Nacional de El Confidencial y también colaborador del programa, coincidió en calificar de arriesgada la postura de depender de una dictadura para legitimar el relato. Recordó además que la entrega de los regalos se produjo dos años después de que el Gobierno de Zapatero aprobara un código ético sobre obsequios suntuosos.

Pedro Sánchez ha reiterado su confianza en el expresidente y ha apelado a la presunción de inocencia, mientras el portavoz Luis Arroyo, que en su momento negó de forma tajante el origen saudí de las piezas, ha visto comprometida su credibilidad. El juez Calama ha dado plazos para aportar documentación sobre el origen de las joyas.

La intervención de Nicolás Redondo deja claro que el relato de Zapatero no solo no convence, sino que profundiza las grietas de credibilidad. Al trasladar las joyas de caja fuerte en caja fuerte y pretender ahora que ignoraba su valor, el expresidente, según el analista, ha quedado retratado por sus propias contradicciones. Un “juego de granujas” que, en opinión de Redondo, no engaña a casi nadie.