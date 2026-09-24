Risto se moja y aplaude a Ana Vázquez tras la polémica del gas pimienta: “Te felicito, me da igual lo que digan”

Lo que empezó como una controversia en el hemiciclo se transformó rápidamente en un acalorado debate en televisión. Risto Mejide brindó su apoyo a la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, luego de que ella exhibiera un espray de gas pimienta en el Congreso. Vázquez defendió que su acción llevaba a la Cámara una parte de la realidad que, según ella, enfrentan muchas mujeres en Ceuta.

La situación contenía todos los elementos típicos de la política actual: un objeto transformado en símbolo, una expulsión reglamentaria y una tertulia que funciona como una especie de segunda cámara. Aunque el aerosol fue mostrado solo unos segundos, el gesto abrió un amplio debate sobre inseguridad, inmigración y los límites de la protesta política.

Un gesto medido con efectos inmediatos

Durante una pregunta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Vázquez, que es diputada del Partido Popular y portavoz en la Comisión de Interior, mostró el espray. Argumentó que diariamente, muchas mujeres y menores en Ceuta recurren a estos dispositivos como protección ante el clima de inseguridad que, a su juicio, afecta a la ciudad.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, determinó que dicho objeto era un arma y ordenó a la diputada que abandonara el hemiciclo tras llamarla al orden. El Reglamento de la Cámara establece prohibiciones claras sobre la exhibición de armas durante las sesiones, lo que justificó la decisión de la Presidencia.

La expulsión generó aplausos entre una parte del grupo popular. En contraste, Alberto Núñez Feijóo se mantuvo en su asiento, lo que añadió matices a la posición del PP. La dirección del partido necesitaba respaldar la denuncia sobre Ceuta sin comprometerse a una puesta en escena que pudiera acarrear riesgos legales y parlamentarios.

La situación tomó un giro inesperado con el reporte de un escape de gas pimienta en las instalaciones del Congreso. Según informes posteriores, varias personas requirieron atención médica y se están investigando las posibles responsabilidades. Desde el PP han asegurado que la activación pudo ser accidental y que el aerosol estaba vacío cuando Vázquez lo mostró en el pleno.

Risto transforma la controversia en defensa política

En el programa Todo es mentira, Risto Mejide optó por evitar posiciones neutrales. Sostuvo que si existe una norma que prohíbe a las mujeres portar gas pimienta, esa norma debería ser modificada. También destacó que el espray no es comparable a una pistola, aunque reconoció que legalmente podría considerarse un arma de defensa.

Su apoyo no fue solo una reflexión técnica. El presentador aplaudió a Vázquez por arriesgarse a enfrentar consecuencias políticas con su gesto, que busca visibilizar la situación en Ceuta. «A mí eso me lleva a aplaudirla», expresó, antes de añadir: «Te felicito, me importa poco lo que digan».

La intervención se alinea con uno de los temas recurrentes en el debate acerca de Ceuta: la distancia entre la percepción de seguridad de sus ciudadanos y la reacción de las instituciones nacionales. También se planteó una incómoda cuestión: si un objeto prohibido puede articularse como una herramienta efectiva de denuncia cuando los métodos de protesta convencionales no logran captar la atención mediática.