Rocafort desvela a Rojo por qué Marlaska es intocable para Sánchez: «Es su instrumento favorito»

Guillermo Rocafort Pérez (Madrid, 1970) es abogado, economista y escritor español.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y en Derecho por la UNED, obtuvo el Diploma de Estudios Jurídicos Avanzados y se doctoró cum laude en Economía por la Universidad CEU San Pablo con una tesis pionera sobre las SICAV.

Veterano de la Legión Española, sirvió como Caballero Legionario en el Tercio Gran Capitán 1º de La Legión (Melilla) y ha recibido distinciones como la de Caballero Legionario Paracaidista Almogávar de Honor.

Ha ejercido como profesor universitario en instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid, la Autónoma de Madrid, la Europea y la ICADE, impartiendo materias de Economía Pública, Economía de la Empresa, Derecho, Periodismo y Relaciones Internacionales. Especializado en paraísos fiscales, fondos buitre e historia militar —especialmente en el fenómeno de los almogávares—, es investigador acreditado en Humanidades y ha participado en foros internacionales, como los celebrados en la Universidad Financiera de Moscú.

Autor de más de 25 libros sobre historia, derecho, economía y geopolítica, sus obras sobre los almogávares se encuentran en numerosas bibliotecas universitarias de todo el mundo y en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Entre sus títulos más conocidos destacan ensayos críticos como El fraude de la Memoria Histórica, La depredación de España y Rusia y el nuevo orden mundial. Colaborador habitual de medios de comunicación, ha recibido el Premio Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en 2022 y 2023.

Este jueves 24 de septiembre de 2026, Rocafort se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para hablar de su nuevo libro, Marlaska: el ministro del terror.