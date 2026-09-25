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Las 10 Tendencias virales en X España este viernes 25 de septiembre de 2026: política, realities, debates…

La conversación en X este viernes 25 de septiembre de 2026 se centra en temas políticos candentes y realities televisivos que generan miles de interacciones en pocas horas

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1. POLÍTICA · SOCIEDAD

Mari Carmen y el debate sobre desahucios

La jornada arranca con un fuerte foco en Mari Carmen, una ciudadana que ha acaparado la atención tras manifestarse sobre su situación de vivienda y señalar directamente al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable principal de los desahucios que se producen a diario en España. Los posts se multiplican desde primera hora de la mañana con vídeos y opiniones que cuestionan las políticas de vivienda del Ejecutivo, enlazando el caso con datos de desahucios acumulados durante la legislatura actual y generando un intenso cruce de argumentos entre usuarios de distintos signos. La conversación estalla con fuerza en las últimas horas al vincularse con el Congreso y el PSOE, donde se debaten medidas urgentes, y se extiende a menciones de otras figuras como Armengol o Ayuso en un contexto más amplio de crisis habitacional que afecta a miles de familias.

2. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#LaIslaDeLasTentaciones6 y el reality que no da tregua

El hashtag #LaIslaDeLasTentaciones6 mantiene un ritmo constante de menciones desde anoche y a lo largo de esta mañana, impulsado por los últimos episodios emitidos y las reacciones de los espectadores ante las tensiones entre parejas y las tentaciones en el programa. Usuarios comparten clips, memes y análisis en tiempo real sobre el desarrollo de las relaciones, con especial atención a los giros inesperados que han marcado las últimas galas y que alimentan hilos extensos sobre fidelidad y estrategia. La tendencia se cruza con otros realities como #TierraDeNadie2, amplificando el debate sobre formatos de telerrealidad que dominan la parrilla y captan audiencias fieles cada semana.

3. POLÍTICA

Congreso, PSOE y movimientos parlamentarios

El Congreso y el PSOE aparecen de forma destacada en los trending desde primeras horas del viernes, con posts que analizan las últimas votaciones y negociaciones sobre vivienda y otras reformas pendientes. La conversación se aviva con referencias a intervenciones recientes de líderes como Armengol o menciones a Vox y Junts en pactos puntuales, mientras usuarios debaten el impacto de estas decisiones en la calle y enlazan con casos concretos como el de Mari Carmen. Actividad intensa en las últimas 24 horas impulsada por resúmenes de sesiones y reacciones de diputados que generan réplicas rápidas en la red.

4. POLÍTICA · HISTORIA

Franco y referencias históricas en el debate actual

El nombre de Franco resurge en la conversación matutina ligado a comparaciones y debates sobre el pasado reciente, con posts que lo relacionan con figuras actuales o decisiones políticas en curso. La tendencia se activa con hilos que repasan episodios históricos y los conectan con el presente, generando reacciones divididas y menciones cruzadas con temas como la vivienda o el Congreso. Picos claros en las últimas horas a través de publicaciones que buscan contextualizar la actualidad con lecciones del pasado sin perder el foco en los trending del momento.

5. ENTRETENIMIENTO · DEPORTES

Otros realities y menciones cruzadas

Hashtags como #TierraDeNadie2 y programas similares mantienen presencia en las búsquedas desde anoche, con usuarios comentando tramas y eliminaciones que alimentan la charla paralela a los debates políticos. La mezcla de temáticas en un mismo timeline permite que el entretenimiento dialogue con la actualidad social, creando hilos que alternan entre ambos mundos y multiplican las interacciones en tiempo real durante la mañana del viernes.

6. POLÍTICA · ECONOMÍA

Vivienda y urgencias legislativas

El tema de la vivienda cobra especial relevancia al cruzarse con el caso de Mari Carmen y las menciones al Congreso, donde se discuten propuestas para frenar desahucios. Posts desde esta madrugada destacan la necesidad de medidas inmediatas y critican la lentitud de las iniciativas gubernamentales, con datos y testimonios que circulan ampliamente. La tendencia se sostiene por la combinación de testimonios personales y análisis políticos que mantienen el foco en las últimas 24 horas.

7. POLÍTICA

Ayuso y posicionamientos autonómicos

Ayuso aparece en las tendencias con posts que analizan sus declaraciones o acciones recientes en el contexto madrileño, enlazando con debates nacionales sobre vivienda y gestión. La conversación se intensifica con comparaciones y críticas que generan cadenas de respuestas rápidas entre usuarios. Actividad verificada en las últimas horas a través de menciones que la sitúan en el centro de la agenda informativa del día.

8. ENTRETENIMIENTO

#felizjueves y saludos matutinos

Aunque el hashtag #felizjueves corresponde al día anterior, mantiene cierta inercia en las primeras horas del viernes con usuarios que lo reutilizan o comentan su vigencia en la conversación general. Sirve como contrapunto ligero a los temas más densos y facilita interacciones cotidianas que contrastan con los debates políticos y televisivos dominantes.

9. POLÍTICA INTERNACIONAL

Menciones a Delcy y Venezuela

Delcy y referencias a Venezuela surgen en hilos que conectan la política exterior con la situación interna española, con posts que analizan posibles implicaciones o comparaciones. La tendencia gana tracción en las últimas horas al cruzarse con temas de vivienda y migración, ampliando el alcance de la charla más allá de las fronteras nacionales.

10. SOCIEDAD

Retiro y espacios urbanos en debate

El Retiro aparece en menciones relacionadas con protestas o usos del espacio público, enlazando con la crisis de vivienda y movilizaciones ciudadanas. Usuarios comparten imágenes y opiniones sobre cómo estos lugares simbolizan las tensiones actuales, manteniendo la tendencia viva desde anoche con contenido fresco que alimenta la narrativa del día.

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