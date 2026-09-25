Brutal testimonio de Roberto Vaquero que retrata la tétrica realidad que viven los ceutíes: “Tipos salidos de la cárcel que se drogan”

El testimonio es para ponerlo en bucle.

El testimonio de Roberto Vaquero sobre lo que vio en la playa del Trampolín en Ceuta no debe caer en saco roto.

El activista describió en ‘Horizonte’ (Cuatro) sin rodeos el tipo de personas que se cruzó allí y pinta un cuadro que muchos asocian con el deterioro de la zona

Quien tenga ojos, que vea y quien tenga oídos, que oiga. Roberto Vaquero describe sin tapujos la clase de sujetos que se encontró en la playa del Trampolín, en Ceuta: "Sin dientes, llenos de cortes de la cárcel, con navajas y gritando como locos, porque se drogan y beben". pic.twitter.com/33YiYtdiOj — Luis Rioja (@miescano351) September 25, 2026

Vaquero dejó claro que dentro del grupo de invasores había especímenes de los que había que cuidarse sin el menor de los titubeos:

No todos son iguales, es que hay una turba de gente. La primera vez que entré en el trampolín, que yo iba bien equipado, con gente que habían sido legionarios, bueno, son porque los legionarios son toda la vida, pero con gente potente, gente que llevé yo, o sea, bien preparado. Y de repente saltó un vigía, hizo unos gestos, empezaron a venir en dos hileras por los dos lados, a esconderse en fila india, totalmente organizados detrás de furgonetas para envolvernos. Lo que pasa es que la gente, esta que estoy diciendo, se dio cuenta y dijo, oye, vamos a retroceder y así no nos envuelven.

Iker Jiménez fue más allá y aseguró que los ‘personajes’ que pululan por las playas de El Trampolín y Benítez distan mucho de ser niños:

Por eso, Roberto, yo que he estado allí, Chapu que ha estado allí, cuando se habla en el lenguaje, pero en los informativos, cuando yo lo siento, insinuando, los niños, sí, sí, los niños serán una parte que es un 3%, las niñas, las mujeres, por supuesto, X%, los hemos visto, el 90% es tipos que algunos de ellos, habrá gente, pero el 60% de ese núcleo es gente a veces que por cuestión corporal, detalles que les ves, asustan al miedo algunos. Muchísimas. Y solo estando allí lo ves. Entonces, la absoluta lejanía de lo que te están contando con la palabra niños, un niño es un niño.

Y Roberto completó el relato: