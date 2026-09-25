¡La farsa de Maricarmen se vuelve contra Sánchez y su cloaca!

El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada este miércoles de su vivienda de renta antigua en el barrio de Retiro (Madrid), se ha convertido en el último intento del sanchismo por fabricar un melodrama mediático y desviar la atención. Pero la operación se ha vuelto en su contra: en lugar de enterrar la cloaca del PSOE, ha puesto el foco en las contradicciones, las leyes socialistas y la instrumentalización descarada de un caso judicial ordinario.

Maricarmen ocupaba un piso de más de 90 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de la capital pagando unos 500 euros mensuales, fruto de un contrato de 1956 sucesivamente subrogado. El contrato llevaba años legalmente extinguido tras las limitaciones impuestas por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada bajo el Gobierno de Felipe González. La propiedad (una sociedad limitada a la que la propaganda ha convertido en “fondo buitre”) ganó en los tribunales y el lanzamiento se ejecutó tras varios aplazamientos. La Policía Nacional, dependiente de la Delegación del Gobierno (es decir, de Pedro Sánchez), cumplió la orden judicial.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este viernes 25 de septiembre de 2026.