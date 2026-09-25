Estudiantes de Harvard dejan KO a Sánchez por sus escándalos de corrupción: Begoña, su hermano, Pegasus, Ceuta…

Iba a ser un masaje.

Y se embarulló.

El evento de Pedro Sánchez en la Universidad de Harvard estaba destinado a reflexionar sobre los riesgos que presenta la inteligencia artificial para la democracia.

No obstante, las inquietudes de los estudiantes cambiaron el rumbo de la discusión hacia la corrupción, las causas judiciales que afectan a su esposa y su hermano, el espionaje relacionado con Pegasus, y la postura de España sobre Ceuta, el Sáhara y Venezuela.

Durante la ronda de preguntas, un estudiante de la universidad le ha preguntado al presidente por los distintos casos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

La pregunta incomodó al marido de Begoña. Pero la respuesta fue cuando menos, sorprendente.

Por un lado, admitió que los casos son reales y ha lamentado que sucediesen. Pero lo chanante vino después, cuando sacó pecho asegurando que ha «tomado acciones» para después separar la corrupción de su entorno familiar de los otros casos.

Afirmó que su hermano condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación hace apenas dos meses es inocente, al igual que su mujer que irá a juicio. Además, repitió eso de que todo es culpa de la derecha y extrema derecha que lo persiguen.

Para añadir a la polémica, varios españoles que contaban con entrada confirmada se encontraron con la sorpresa de ser excluidos por aforo completo. La organización notificó a estos asistentes que ya no había espacio disponible, a pesar de que el día anterior habían recibido la confirmación para asistir.

Este incidente avivó las críticas sobre el control del público y el manejo del turno de preguntas, como suele ser habitual en el Gobierno de Pedro Sánchez que siempre favorece a los periodistas palmeros a la hora de hacer giras por los medios. Sin embargo, la jugada no le salió bien porque en el evento terminó incorporando cuestiones altamente sensibles para el marido de Begoña.

Un encuentro con acceso limitado

La visita de Sánchez a Boston incluía una reunión con catedráticos de Harvard y un foro de debate político con alumnos. El presidente se presentó para hablar sobre la amenaza de la “tecnooligarquía” y el impacto negativo de la inteligencia artificial en las democracias occidentales.

Pero el desarrollo se apartó del guion preparado cuando varios estudiantes empezaron a plantear temas de política española. Así, la conversación se centró en cuatro grandes cuestiones:

Las causas judiciales que involucran a Begoña Gómez y al hermano del presidente.

y al hermano del presidente. Los escándalos de corrupción que han salpicado al Gobierno y al PSOE .

. El espionaje al móvil de Sánchez a través de Pegasus.

La postura de España sobre el Sáhara Occidental, Ceuta y Venezuela.

La primera pregunta abordó si el presidente debería asumir responsabilidades por la corrupción que azota a España. El alumno vinculó este tema con las causas judiciales que involucran a la esposa de Sánchez, su hermano y el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Sánchez admitió que su Gobierno y su partido han estado envueltos en casos de corrupción. Sin embargo, también defendió que el Ejecutivo ha tomado medidas frente a ellos. Posteriormente, se distanció de las investigaciones que afectan a su familia.

“Esos no son casos de corrupción ni escándalos. Son otros asuntos”, respondió. El presidente afirmó que la oposición y algunas organizaciones de extrema derecha habían cruzado ciertos límites y descalificó esas acusaciones como ataques personales.

Pegasus, Marruecos y la postura sobre el Sáhara

Una intervención más planteó la conexión entre el espionaje con Pegasus y el cambio en la postura de España respecto al Sáhara Occidental. El estudiante se preguntó si el acceso a los teléfonos de Sánchez y varios ministros pudo influir en las decisiones del Gobierno sobre Marruecos.

El presidente confirmó que los móviles fueron hackeados, pero subrayó que se desconoce quién es el responsable del ataque. Según su declaración, el asunto se investiga y se ha denunciado ante la Audiencia Nacional.

Sánchez rechazó de plano que sus decisiones respondan a presiones externas. Insistió en que su política se dirige por lo que considera el interés de España y negó que el espionaje evidencie dependencia de otro país.

Esta cuestión también se enlazó con la crisis migratoria de Ceuta. El presidente calificó de desinformación las acusaciones que presentan al Gobierno como excesivamente generoso con Marruecos tras esos sucesos. En el acto, sin embargo, no se explayó mucho sobre la situación de la ciudad autónoma.

Venezuela y una respuesta sin mención a Zapatero

Un estudiante venezolano indagó sobre la postura de España frente al futuro político de su país, mencionando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez evitó hablar de la conexión de Zapatero con Venezuela y centró su respuesta en la posición oficial del Gobierno.

Afirmó que España no ha reconocido los resultados electorales de Nicolás Maduro y reiteró su apoyo a la celebración de elecciones libres. Asimismo, enfatizó que el futuro de Venezuela corresponde a su propia ciudadanía.

Durante este intercambio, el presidente recordó que España ha otorgado permisos de residencia a más de 1,2 millones de venezolanos durante su mandato, según lo que se comunicó en el encuentro.

El resultado fue un debate que distó mucho de lo planeado. Harvard limitó el acceso a parte del público español, pero no logró impedir que los estudiantes situaran en el centro de la conversación los asuntos más delicados para Sánchez: las investigaciones judiciales, la corrupción, Pegasus, Marruecos, Ceuta y Venezuela. Al final, el foro trató menos sobre inteligencia artificial y más sobre la política que el presidente había planeado explicar.

Como curiosidad, el formato universitario propició que preguntas breves y directas cambiaran radicalmente el tono de una intervención diseñada para abordar temas de tecnología y democracia.