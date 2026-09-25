Fallo en Matrix: TVE entrevista a Maricarmen y esta acaba culpando de su desahucio… ¡¡¡a Pedro Sánchez!!!

¡Tremendo fallo en Matrix!

TVE preparó el terreno a conciencia. Horas de cobertura, reportajes emocionales, tertulianos cargando contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, y un despliegue mediático que convertía el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada de su piso de renta antigua en el barrio de Retiro, en el gran arma política contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El guion estaba escrito: fondos buitre, especulación y culpa exclusiva de la derecha madrileña.

Pero entonces llegó el fallo en la Matrix. En la entrevista grabada para el Informativo Territorial de Madrid de TVE, la propia Maricarmen, con voz clara y sin filtros, respondió a la pregunta clave: ¿a quién responsabiliza de su situación?

A Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera o no quiere enterarse.

Los gritos en la planta noble de TV han tenido que escucharse hasta en la Casa de Campo de Madrid. Una reportera de 'Tele Pedro' entrevista al nuevo símbolo de la izquierda, Maricarmen, y esta responde así cuando le preguntan por el culpable de su desahucio: Pedro Sánchez. pic.twitter.com/uH6cA5TQzG — Luis Rioja (@miescano351) September 25, 2026

La mujer de 87 años, con discapacidad reconocida del 50% y más de 70 años viviendo en el mismo piso (contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956, subrogado después a su madre y a ella), destrozó en segundos el relato que TVE y el Gobierno de Sánchez llevaban días construyendo.

Mientras desde Nueva York el presidente hablaba de «tragedia social», apuntaba a Ayuso y Almeida por no ofrecer alternativa y se quejaba del bloqueo del decreto de vivienda en el Congreso, la protagonista del drama señalaba primero al inquilino de La Moncloa.

El contraste fue brutal. TVE dedicó diecisiete minutos en el Telediario 2, horas en ‘Mañaneros 360′,’ La Noche en 24 Horas’ y otros espacios a instrumentalizar el caso contra el Ejecutivo madrileño. Invitaron a Patxi López y a activistas para martillear a Ayuso. Jesús Cintora y compañía exoneraban al Gobierno central y a la ministra de Vivienda. Pero la anciana, en su propia voz y en la cadena pública, puso el foco donde más duele: en el presidente del Gobierno y en la ausencia de soluciones reales a los desahucios diarios.

Maricarmen no inventó nada. El desahucio se ejecutó por orden judicial firme del Tribunal Supremo, tras años de litigio sobre la validez de la segunda subrogación del contrato de renta antigua bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La propiedad subió el alquiler de forma brutal, de unos 500 euros a cifras en torno a 1.650 euros. Hubo protestas, intentos previos fallidos y mucha emoción. Pero la responsabilidad política, según la propia afectada, esta en la cúspide.