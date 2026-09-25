El kioskero podemita monta el numerito de las lágrimas por Maricarmen y un policía se ríe en su cara

Muy chulo con los débiles.

Pero cobarde cuando la realidad le acorrala.

El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada el 23 de septiembre de 2026 de su vivienda en el barrio de Retiro, ha servido una vez más de escenario perfecto para el teatro político de Podemos.

En concreto de su portavoz nacional, el kioskero Pablo Fernández.

Un policía que estaba en la conexión en En Boca de Todos (Cuatro) Ibón Dominguez desmontó el circo lacrimógeno de este populista morado.

El kioskero podemita Pablo Fernández pretende hacerse la víctima de un supuesto porrazo que le dieron durante el desahucio de Maricarmen. Un policía que estaba en la conexión en 'En Boca de Todos' (Cuatro) @Ibon_Dominguez desmontó el circo lacrimógeno de este populista morado. pic.twitter.com/WLVSIRUzBw — Luis Rioja (@miescano351) September 25, 2026

El agente policial se mostró claro a la hora de explicar por qué hubo que ejecutar el desahucio de Maricarmen y tener que cargar contra la turba de manifestantes que quisieron impedir la acción:

Lo hicieron cumpliendo una orden judicial, hay a quién no le gusta que hagamos nuestro trabajo.

De hecho, ante las quejas de Pablo Fernández de que estaba perjudicado por el porrazo recibido, Ibón Domínguez llegó a poner en duda que el portavoz de Podemos y candidato a la alcaldía de Madrid, hubiera sido agredido durante la carga policial. Incluso, llegó a asegurar que se le veía de pie y muy bien para lo mal que aseguraba estar.

El kioskero se puso en plan folclórica indignada y sacó a paseo sus lágrimas de cocodrilo:

Tengo una rabia y mucha indignación, que policía cargaran con tal brutalidad y que todavía este hombre me diga que estoy aquí y que no se me ve tan mal, me parece indigno. No tengo palabras para decir cómo la policía apaleo a gente que no hizo nada”.

Y llegó a pedir la expulsión de la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad a quienes repelen a manifestantes que, dicho sea de paso, actúan como auténticos energúmenos contra los agentes:

Se califica él solo, España tiene un problema enorme, hay que eliminar de las fuerzas de seguridad a gente que actúa así… Es rabia y es impotencia.

Ibón Domínguez aseveró que a él lo que le da pena es el manoseo que de la figura de Maricarmen han hecho los políticos:

A mí me da pena la utilización política que se hace de esta mujer, convirtieron su casa en una romería… No se sabían ni su nombre, la llamaron Paquita…

Pero lo mejor estaba por venir cuando Fernández preguntó por quién había dado la orden de repeler a los manifestantes:

¿Quién dio la orden de cargar así? ¿Por qué cargaron contra gente que no estaba haciendo nada?

Domínguez remachó con contundencia: