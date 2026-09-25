Una leyenda ceutí del Barcelona estalla contra el abandono al que Sánchez somete a la ciudad autónoma

Con el defensa en la frontera no habría pasado lo que ahora mismo está viviendo Ceuta.

Miguel Bernardo Bianquetti, el mítico ‘Tarzán’ Migueli, leyenda absoluta del Fútbol Club Barcelona (16 temporadas, 549 partidos oficiales, capitán de la defensa y uno de los jugadores con más partidos en la historia del club), ha vuelto a alzar la voz con contundencia.

El ceutí de nacimiento realizó unas declaraciones en el canal ‘La Hora de Polemos’, donde reiteró su denuncia del abandono que sufre su tierra natal a manos del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el programa dirigido por Manuel Quesada, Migueli no se cortó a la hora de sacudir al Gobierno Sánchez:

Lo que realmente me afecta es lo que está pasando en mi país… la gente está pidiendo una solución al problema. Esto es extremadamente peligroso. Veo a gente con el corazón destrozado, gente llorando por una situación que nunca había ocurrido en Ceuta.

Relató cómo su familia y amigos viven con miedo:

No pueden salir a la calle. Tengo una sobrina que tiene que ir a trabajar de taxista y eso duele de verdad. Esto nunca había pasado.

El excentral blaugrana insistió en la idea del abandono por parte de La Moncloa:

El Gobierno ha dejado sola a Ceuta. Esto se le ha ido de las manos y va a explotar. La gente está siendo abandonada… Nadie ofrece soluciones. Las únicas personas que están intentando un poco dar una solución y algo de aire es el presidente Juan Jesús Vivas y el señor Melchor León, que es socialista. Les agradezco mucho su resistencia y dedicación para que Ceuta se levante y vuelva a ser como siempre fue.

Migueli recordó la convivencia histórica de la ciudad:

Tenía amigos musulmanes, jugábamos al fútbol y nunca pasaba nada.

Lamentó cómo se ha perdido ese equilibrio. Sobre la posible falta de gestos del Barcelona hacia Ceuta, se mostró tajanre: