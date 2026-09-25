Lucía Etxebarria denuncia una agresión en plena calle tras desmontar un bulo sobre Ayuso

La escritora Lucía Etxebarria protagonizó un tenso momento en directo en ‘El análisis: Diario de la Noche’ (Telemadrid) este 24 de septiembre de 2026, donde denunció haber sido víctima de insultos y una tentativa de agresión en plena calle. El incidente habría ocurrido en una de las zonas más exclusivas de Madrid, donde los inmuebles superan los dos millones de euros, mientras informaba, junto con una reportera, del caso Maricarmen.

El origen de la controversia

Según el relato de Etxebarria, todo comenzó cuando intentó desmentir lo que considera un bulo difundido en redes sociales sobre el desahucio vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La escritora asegura que una frase suya extraída de un vídeo de 40 minutos fue descontextualizada y utilizada para atacarla.

«Lo que no se puede es sacar una frase de un hilo de Twitter, una frase de un vídeo de 40 minutos, y empezar a moverla», afirmó visiblemente alterada. Según su versión, acudió al lugar para explicar que no existe ningún fondo buitre extranjero implicado, que Ayuso no tiene relación con el caso y que el contrato en cuestión se extinguió hace 20 años.

Etxebarria relató que, junto a una reportera, fue increpada por un residente de la zona que las llamó «fachas» y las acusó de trabajar para Telemadrid. «Por poco nos pegan a tu reportera y a mí», aseguró, describiendo cómo un hombre «millonario» las confrontó en el portal de un edificio de lujo.

La escritora enfatizó la paradoja de la situación: «Nos han llamado fachas, pero qué fascista es aquel que pega a dos mujeres por decir la verdad». Durante la conexión, mostró un evidente estado de nerviosismo y repitió en varias ocasiones que la reportera que la acompañaba podía corroborar los hechos.

Las claves del caso de vivienda

Respecto al fondo de la controversia, Etxebarria defendió que la afectada por el caso de vivienda no se encontraba en situación de desamparo, sino que habría rechazado «cuatro soluciones habitacionales distintas» y contaba con una pensión. «Esta señora no tenía dónde ir porque rechazó dos soluciones, tiene una pensión, lleva trabajando toda la vida», insistió.

La autora también cuestionó el encuadre del relato dominante: «En mi calle hay gente muerta de hambre que duerme en la calle y que hubiera matado por las soluciones habitacionales que se le han dado a esta persona».

Crítica a la polarización política

Más allá del incidente concreto, Etxebarria aprovechó para criticar lo que considera una estrategia de división social. «Estoy harta de que el señor Sánchez se invente historias para crear este tipo de disensión, en la que la gente se pelee por la calle y no se una para reclamar sus derechos», declaró en referencia al presidente del Gobierno.

La escritora denunció que «cualquiera que disiente del relato inmediatamente es señalado para que una turba vaya por ella», y arremetió contra lo que calificó como «pijos, cayetanos, artistas millonarios y eurodiputadas» que, según ella, desconocen la realidad social.

En un momento especialmente emotivo de la conexión, Etxebarria respondió a quienes la habían tildado de «fascista»: «Mi padre luchó contra el franquismo, tengo aún su carné. Dudo que tu padre haya hecho lo mismo, si no, no vivirías aquí», refiriéndose al agresor que residía en la zona exclusiva.

La escritora concluyó su intervención visiblemente afectada, solicitando finalizar la conexión: «No he venido al mundo a que me insulten por la calle. No podemos llegar a un punto en que nos insulten por la calle y no nos dejen hablar».