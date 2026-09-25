Luis Ventoso: el ahorro que se quedó fuera del aquelarre de Maricarmen

Luis Ventoso, periodista, titula en su columna de El Debate el día 25 de septiembre de 2026: Mari Carmen 2: ¿Qué fue del ahorro?.

Este artículo contrasta el ahorro metódico de generaciones pasadas con una sociedad que se ha dejado llevar por la gratificación instantánea y una percepción cada vez más tensa de la propiedad.

La tesis central del autor se condensa en una pregunta que sirve de guía para toda la columna: ¿qué valor tiene hoy el esfuerzo sostenido en una época que premia la inmediatez?

Ventoso no aborda el ahorro como un concepto abstracto, sino que lo presenta como el resultado de una disciplina en el ámbito familiar, laboral y económico que permitía transformar pequeñas renuncias en un patrimonio.

Del sacrificio al consumo inmediato

El texto comienza con una crítica a la cultura del ahora. El autor señala que el ahorro ha perdido su lugar preeminente en el imaginario colectivo, siendo reemplazado por la compra al instante, el ocio constante y la expectativa de resultados rápidos. La referencia a los “90 días” introduce una ironía palpable: los objetivos que se presentan como duraderos parecen ahora estar sujetos a plazos cada vez más cortos.

Ventoso lo expresa de la siguiente forma:

“Vivimos en la sociedad del carpe diem, del disfruta del momento, de la búsqueda de la gratificación instantánea. Pero no siempre fue así. Millones de españoles nacidos en la segunda mitad del siglo XX crecimos en un entorno donde todavía se asumían sacrificios por objetivos a largo plazo (los de verdad, no los de 90 días).”

Este fragmento no idealiza el pasado, pero sí pone de manifiesto un cambio profundo. Para esa generación, la compra de una vivienda, formar una familia o adquirir un segundo inmueble podía requerir años de trabajo y privaciones. Ahorrar era tanto un acto de seguridad como un medio de conseguir autonomía ante la incertidumbre.

La columna también plantea un dilema político y moral. Mientras se exige el derecho de acceso a una vivienda, muchas veces se critica a quienes han conseguido acumular un patrimonio gracias a su esfuerzo. Ventoso enfoca esta contradicción a través del caso de Mari Carmen, presentado en los medios como una historia de desahucio y vulnerabilidad.

La historia familiar como contrapunto

Ventoso introduce en la conversación a su madre para llevar el debate de la esfera política a la experiencia personal y familiar. Su madre recuerda cómo sus padres compraron dos pisos para alquilarlos, una apuesta que resultó poco beneficiosa debido a las restricciones sobre alquileres y la dificultad para actualizar las rentas.

Este pasaje es clave en la columna:

“Telefoneo a mi madre y comentamos lo del desahucio de Mari Carmen, al que TVE dedica casi 20 minutos en sus Telediarios (el doble que a los 24 años de cárcel de Ábalos o a la condena del hermano del presidente).”

La comparación con la cobertura mediática añade una dimensión significativa al asunto. Ventoso no se limita a analizar el caso particular, sino que explora cómo se configuran las prioridades informativas. La atención prestada a una historia personal puede eclipsar otros eventos judiciales o políticos de considerable importancia.

A continuación, su madre narra el fracaso de aquella inversión:

“Cuando vosotros erais niños, compramos dos pisos para alquilar aquí al lado, en la calle Rianxo. Era una inversión. Al final, los vendimos porque te pagaban dos pesetas y las leyes de Franco no te permitían subir el alquiler. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo el tiempo. Había costado mucho esfuerzo comprarlos y estábamos perdiendo dinero.”

Esta anécdota desmantela una imagen simplista del propietario. Los padres del columnista no aparecen como grandes inversores, sino como personas que intentaron proteger lo que habían ahorrado. En este contexto, la inversión inmobiliaria no generó riqueza, sino pérdidas y la sensación de haber trabajado en vano.

Propiedad, compasión y límites

El autor recalca que abogar por el ahorro no implica renunciar a la compasión. Su madre siente empatía por Mari Carmen, pero hace una distinción entre entender una situación concreta y aceptar que la solución pase por apropiarse de los bienes ajenos. La frase final sintetiza el conflicto entre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad:

“Mis padres no eran ningún «fondo buitre», ni ningún «gran tenedor». Su mirada era la de un propietario que adquirió un bien gracias a su esfuerzo.”

Y añade la respuesta que, para Ventoso, encapsula todo el argumento:

“La señora me da pena, claro. Pero no puede ser que se quiera convertir en propietaria de lo que no le pertenece.”

Así, la columna se ve impregnada por sentimientos contradictorios: solidaridad con quienes enfrentan dificultades y la oposición a cualquier política que convierta al propietario particular en un culpable automático de los problemas estructurales del mercado inmobiliario. El autor no ofrece una solución legal específica; más bien propone recuperar una mirada menos simplista sobre el ahorro, la vivienda y quienes poseen un patrimonio modesto.

El cierre cotidiano, con la madre preparándose para bajar al café con sus amigas, aligera el debate. Esta escena cotidiana recuerda que tras los términos políticos —“fondo buitre”, “gran tenedor” o “vulnerable”— hay personas concretas, cuyas vida están marcadas por el esfuerzo, elecciones acertadas y también por errores. La ironía sobre la animada vida social de las abuelas aporta ligereza a un texto que, en esencia, trata sobre una preocupación muy seria: qué ocurre cuando una sociedad pierde de vista cómo se construyó aquello que ahora da por sentado.

Como curiosidad final, el propio título juega con la continuidad de una historia previa: “Mari Carmen 2” presenta el nuevo episodio como una secuela, mientras que la cuestión sobre el ahorro desplaza el enfoque desde el caso mediático hacia una problemática más amplia y casi generacional. Entre pisos, cafés y recuerdos familiares, Ventoso transforma una conversación telefónica en un alegato a favor del esfuerzo acumulado.