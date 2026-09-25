Olga, la ‘Maricarmen’ catalana: fue desahuciada tras 36 años cotizados y había avisado de su desesperación en el Parlament

Hay historias que llegan a los titulares cuando ya es demasiado tarde. La de Olga Matute es una de ellas. Tenía 54 años, dos hijas y 36 años cotizados. Había vivido durante más de dos décadas en la misma vivienda de Santa Eulàlia, en L’Hospitalet de Llobregat, donde había criado a sus hijas y había intentado reconstruir su vida después de una separación y de la pérdida de su empleo. No era una mujer desconocida para su barrio ni para las instituciones. Había explicado su situación, había pedido ayuda y había llegado incluso a comparecer ante el Parlament de Catalunya para contar públicamente cómo la precariedad económica y el problema de la vivienda estaban afectando a su vida.

Olga fue desahuciada el 15 de abril de 2026. Casi cinco meses después, el 7 de septiembre, murió por suicidio. Su historia ha vuelto ahora al primer plano coincidiendo con la enorme repercusión del caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que ha protagonizado uno de los desahucios más mediáticos de las últimas semanas tras abandonar en camilla la vivienda madrileña en la que había vivido durante décadas. Y es precisamente ese paralelismo el que ha hecho que Olga empiece a ser conocida como la ‘Maricarmen catalana’.

La ‘Maricarmen catalana’

La comparación necesita una precisión importante: Olga y Maricarmen no vivieron exactamente la misma situación jurídica. Maricarmen era una inquilina de renta antigua que se enfrentó a unas condiciones económicas que no podía asumir, mientras que Olga había sido propietaria de su vivienda, tuvo que recurrir a una dación en pago y posteriormente permaneció en ella mediante un alquiler social. Son historias diferentes, pero comparten un elemento que ha vuelto a colocar los desahucios en el centro de la conversación pública: dos mujeres en situación de vulnerabilidad enfrentadas a la pérdida de la vivienda y rodeadas de reclamaciones para que las administraciones encontraran una alternativa.

La diferencia está también en la repercusión. El caso de Maricarmen saltó rápidamente al debate nacional y se convirtió en una de las historias sociales más comentadas de estos días. El de Olga permaneció durante mucho más tiempo circunscrito a L’Hospitalet, a las organizaciones de vivienda y a las personas de su entorno. Ahora, después de su muerte, ambas historias han terminado conectadas por una misma pregunta: qué ocurre cuando una persona vulnerable llega al final de un procedimiento de desahucio sin una alternativa residencial suficiente.

Más de veinte años en la misma vivienda

En el número 16 de la calle Comerç estaba la casa de Olga. Allí pasó más de veinte años de su vida y allí crió a sus dos hijas. Santa Eulàlia no era simplemente el lugar donde se encontraba su domicilio. Era su barrio, el entorno en el que había crecido y donde había desarrollado buena parte de su vida personal y laboral. Con el tiempo se implicó también en movimientos vecinales y terminó formando parte de Som Santa Eulàlia y del Sindicat d’Habitatge de L’Hospitalet.

Su compromiso con las personas que atravesaban problemas de vivienda llegó hasta el punto de que, mientras ella misma luchaba por conservar su domicilio, llegó a acoger temporalmente a una compañera del sindicato y a su hijo menor después de que ambos hubieran sido desahuciados. La paradoja resulta difícil de ignorar: la mujer que intentaba evitar quedarse en la calle estaba utilizando su propia vivienda para ofrecer refugio a otras personas que ya habían perdido la suya.

De propietaria a alquiler social

La historia de Olga no comenzó con el lanzamiento de abril de 2026. Había empezado muchos años antes, cuando compró la vivienda mediante una hipoteca con Banc Sabadell. Durante un tiempo pudo hacer frente a los pagos, pero la pérdida de empleo y el deterioro de su situación económica hicieron que las cuotas fueran cada vez más difíciles de asumir. Finalmente acordó una dación en pago: la entidad se quedó con el inmueble y Olga pudo continuar viviendo allí mediante un alquiler social.

Aquella solución permitió que mantuviera el hogar familiar durante un tiempo. Sin embargo, posteriormente la vivienda pasó a manos de Promontoria Coliseum Real Estate, sociedad vinculada al fondo Cerberus, y el alquiler social dejó de renovarse. A partir de entonces comenzó el procedimiento para recuperar la vivienda. Para Olga no significaba simplemente abandonar un inmueble: suponía perder definitivamente el lugar donde había criado a sus hijas después de años intentando precisamente evitarlo.

36 años cotizados y unos ingresos de 600 euros

Uno de los elementos que más llama la atención en la historia de Olga es su trayectoria laboral. Había cotizado durante 36 años. Sin embargo, cuando perdió su empleo, sus ingresos se redujeron hasta una cantidad que ella misma situó alrededor de los 600 euros mensuales. La combinación entre la pérdida del trabajo, la falta de recursos y la imposibilidad de acceder a una vivienda terminó convirtiendo su situación económica en un problema cada vez más difícil de resolver.

El 16 de febrero de 2024, dos años antes de su desahucio, Olga compareció ante la Comisión de Estudio sobre Salud Mental y Adicciones del Parlament de Catalunya. Allí explicó públicamente su situación y dejó constancia de la dimensión que estaba adquiriendo el problema. “El paro es sólo el principio del desaguisado, es sólo la punta del iceberg”, afirmó. Y añadió una frase que hoy adquiere una dimensión especialmente dura: “Con unos ingresos de 600 euros no puedo acceder a una vivienda”.

“¿Qué harían estas hijas si yo no estoy?”

Olga no se limitó a hablar de dinero. Durante aquella comparecencia también explicó que la situación estaba afectando seriamente a su salud mental y habló de pensamientos suicidas. Al referirse a sus dos hijas llegó a plantear públicamente una pregunta que quedó registrada mucho antes de que se produjera el desenlace: “¿Qué harían estas hijas si yo no estoy?”.

La frase adquiere ahora una relevancia evidente, pero conviene recordar que fue pronunciada cuando Olga todavía estaba intentando encontrar una salida. Su entorno sostiene que durante los años posteriores continuó buscando ayuda ante distintas instituciones y organizaciones. Según el relato de las entidades que la acompañaban, acudió a medios de comunicación, partidos, organismos públicos y a la Sindicatura de Greuges para intentar evitar la pérdida definitiva de su vivienda.

La administración conocía su situación

El Ayuntamiento de L’Hospitalet (PSOE) sostiene que sus servicios sociales trabajaban con Olga desde 2020. Según la versión municipal, se intervino en distintos ámbitos, entre ellos vivienda, situación socioeconómica y laboral, educación y salud. Los servicios sociales habrían elaborado informes de vulnerabilidad y coordinado recursos especializados, además de tramitar ayudas extraordinarias para facilitar una solución habitacional temporal durante 2026.

La existencia de esa intervención municipal introduce una de las principales cuestiones del caso. No se trata simplemente de determinar si las instituciones conocían la situación de Olga, porque el Ayuntamiento sostiene que sí. La cuestión es si las medidas adoptadas fueron suficientes para evitar que una mujer cuya vulnerabilidad estaba documentada terminara perdiendo su vivienda. Las entidades que la acompañaban consideran que la respuesta institucional fue insuficiente y reclaman revisar el conjunto del procedimiento.

La noche anterior al desahucio

La situación alcanzó uno de sus momentos más críticos la noche del 14 de abril, horas antes del lanzamiento previsto para el día siguiente. Olga manifestó intenciones suicidas y fue trasladada al Hospital de Bellvitge, donde se activó el protocolo correspondiente. Posteriormente, su abogado comunicó al juzgado lo sucedido y solicitó que el lanzamiento fuera suspendido.

La petición no prosperó y el 15 de abril Olga tuvo que abandonar la vivienda. Después de más de veinte años en la misma casa, el domicilio de la calle Comerç dejó de ser su hogar. El desahucio se produjo pese a que el día anterior había sido trasladada a un hospital tras manifestar intenciones suicidas.

Cinco meses después llegó la tragedia

Olga pasó los meses siguientes fuera de la vivienda. Finalmente, el 7 de septiembre murió por suicidio. La tragedia se produjo casi cinco meses después del desahucio y volvió a poner sobre la mesa la situación que había denunciado durante años.

No puede establecerse automáticamente una relación causal entre un desahucio y un suicidio. Sin embargo, sus allegados y las organizaciones que la acompañaban consideran que la pérdida de la vivienda fue un elemento fundamental dentro de un proceso de deterioro que, según su entorno, llevaba años siendo advertido. Precisamente por eso reclaman que se conozca qué ocurrió durante todo el procedimiento y qué mecanismos de protección se activaron ante las señales de vulnerabilidad.

Cataluña registra más lanzamientos que Madrid

El caso de Olga se produce además en una comunidad donde los lanzamientos judiciales tienen un peso especialmente relevante. Durante el primer trimestre de 2026 se practicaron 921 lanzamientos en Cataluña, frente a 582 en la Comunidad de Madrid, según los datos difundidos a partir de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Cataluña concentró en ese periodo el 23% de los 4.005 lanzamientos practicados en España.

El dato debe interpretarse correctamente: un lanzamiento judicial no equivale necesariamente al desahucio de una familia de su vivienda habitual, ya que las estadísticas del CGPJ incluyen distintos tipos de procedimientos. Aun así, la comparación permite afirmar que Cataluña registró más lanzamientos que Madrid durante ese trimestre. En los procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Cataluña contabilizó 489 frente a 454 en Madrid.

Es precisamente aquí donde el caso de Olga adquiere una dimensión que trasciende su propia historia. Mientras el foco mediático se concentra estos días en el caso de Maricarmen, los datos muestran que Cataluña también afronta un problema residencial de enorme magnitud. La historia de Olga pone rostro a una parte de esas estadísticas y obliga a preguntarse qué ocurre con las personas vulnerables que quedan detrás de cada expediente.

Maricarmen y Olga: dos historias que vuelven a encontrarse

Maricarmen ha quedado convertida en el rostro más reconocible de la polémica actual sobre los desahucios. Su caso ha provocado una enorme atención mediática y política. Olga, en cambio, tuvo que atravesar buena parte de su proceso prácticamente fuera del foco nacional, pese a haber hablado públicamente de su situación y haber acudido a las instituciones.

Por eso la expresión “la Maricarmen catalana” funciona como algo más que un titular llamativo. Resume el contraste entre dos historias diferentes que han terminado encontrándose en el debate sobre la vivienda. Una llegó a las portadas nacionales antes de que se ejecutara el lanzamiento; la otra solo ha adquirido notoriedad después de que su desenlace terminara en tragedia.

La pregunta que queda pendiente

El caso deja sobre la mesa una serie de preguntas que corresponden a las administraciones y a los responsables de los distintos procedimientos. ¿Qué alternativas residenciales se ofrecieron a Olga? ¿Qué informes de vulnerabilidad existían? ¿Qué información recibió el juzgado? ¿Qué consecuencias tuvo el episodio ocurrido la noche anterior al lanzamiento? ¿Qué medidas se adoptaron después de que Olga abandonara su vivienda?

El Ayuntamiento de L’Hospitalet asegura que sus servicios sociales trabajaron con ella durante años y que incluso durante 2026 se tramitaron ayudas para facilitar una solución temporal. Las organizaciones que acompañaron a Olga sostienen, por el contrario, que las medidas fueron insuficientes. Son posiciones diferentes que deberán confrontarse con la documentación del expediente y con las decisiones adoptadas durante el procedimiento.

“No nos queríamos quedar en silencio”

Los amigos y compañeros de Olga han decidido mantener viva su historia. Su amiga Marta ha explicado que Olga “se pasó toda la vida luchando por el barrio y su gente” y que quienes la conocían estaban “consternadas y enfadadas”. “No nos queríamos quedar en silencio”, han señalado.

Está previsto que el próximo 3 de octubre se celebre un homenaje en la plaza Pius XII de Santa Eulàlia. Allí volverá a aparecer el nombre de una mujer cuya historia, durante meses, apenas salió de su barrio.

Ahora el caso ha cambiado de dimensión.

Porque mientras toda España habla de Maricarmen, Cataluña vuelve la mirada hacia Olga.

La ‘Maricarmen catalana’.

Una mujer de 54 años.

Dos hijas.

36 años cotizados.

Más de veinte años en la misma vivienda.

Una comparecencia ante el Parlament.

Una advertencia pública sobre su situación.

Un episodio crítico la noche anterior al desahucio.

Una vivienda perdida el 15 de abril.

Y una muerte cinco meses después.

La historia de Olga no demuestra por sí sola que una institución concreta sea responsable de su muerte. Pero sí deja una pregunta que difícilmente puede ignorarse: si una mujer había advertido públicamente de su desesperación, había explicado su vulnerabilidad y había pedido ayuda, ¿por qué el sistema no consiguió encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde?