Las 10 temas que marcan Periodismo y Política en España este este sábado 26 de septiembre de 2026

1. POLÍTICA · INMIGRACIÓN

Madrid acoge una marcha de apoyo a Ceuta y en defensa de elecciones generales

Este sábado se celebra en Madrid una manifestación convocada por Sociedad Civil Española para expresar su apoyo a Ceuta y reclamar la convocatoria de elecciones generales. La movilización cuenta con la participación anunciada de dirigentes del Partido Popular y Vox, en un momento de creciente atención política sobre la ciudad autónoma y la gestión de la inmigración. La marcha recorre el centro de la capital durante la mañana de hoy y se convierte en uno de los principales focos de la agenda política del día.

2. POLÍTICA · PARTIDOS

El PSOE elige candidatos para catorce alcaldías con tensión interna en varias federaciones

El PSOE celebra hoy la votación de sus candidatos a las alcaldías de catorce ciudades para las elecciones municipales de mayo de 2027, que coincidirán con los comicios autonómicos. El proceso llega marcado por discrepancias en varias federaciones y por la competencia interna en torno a las primarias. La votación de este sábado activa la conversación política sobre el futuro mapa municipal y sobre el equilibrio entre las direcciones territoriales y la organización federal.

3. SOCIEDAD · VIVIENDA

Nuevas movilizaciones en Madrid por el desahucio de una mujer de 87 años

El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la que residía desde hacía siete décadas, mantiene hoy la atención pública en Madrid. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos convoca una manifestación para señalar a los responsables del lanzamiento, mientras el propietario del piso ofrece su propia versión y denuncia una utilización política del caso. La protesta continúa esta mañana y sitúa el acceso a la vivienda y los desahucios en el centro de la conversación social.

4. INMIGRACIÓN · SOCIEDAD

Las ONG de Ceuta extreman la protección ante el aumento de la hostilidad

Las organizaciones que atienden a personas migrantes en Ceuta han reforzado sus medidas de seguridad durante los últimos días, según la información difundida este viernes y recogida en la agenda de actualidad de hoy. Algunas entidades han retirado los distintivos de sus vehículos, ocultado las acreditaciones de sus trabajadores o limitado determinadas salidas a la vía pública. La situación mantiene la inmigración y la protección de las ONG entre los asuntos más sensibles de la jornada.

5. METEOROLOGÍA · MEDIO AMBIENTE

España afronta un sábado de calor excepcional con máximas de hasta 39 grados

El primer fin de semana del otoño llega hoy con temperaturas muy elevadas en amplias zonas de España. Los pronósticos sitúan las máximas en hasta 39 grados en áreas del sur, especialmente en Sevilla, mientras los valles del Guadiana, el Tajo y el Guadalquivir y el sur de Gran Canaria concentran algunos de los valores más altos. La estabilidad domina esta jornada, aunque un frente atlántico se aproximará mañana al noroeste y dejará lluvias sobre todo en Galicia y Asturias.

6. POLÍTICA EUROPEA · INMIGRACIÓN

Un informe europeo vuelve a poner el foco en la fragilidad de la frontera española

La difusión hoy de las conclusiones de un informe de la Unión Europea que advertía en mayo sobre la vulnerabilidad de la frontera española ante posibles llegadas masivas reaviva el debate sobre inmigración. El documento también señala la falta de medidas suficientes para facilitar los retornos. Su aparición en la agenda política de este sábado conecta con la manifestación de Madrid y con la atención concentrada en Ceuta durante las últimas horas.

7. INDUSTRIA · AUTOMÓVIL

Renault anuncia una inversión de 600 millones para impulsar el coche eléctrico en España

Renault Group España ha anunciado una inversión de 600 millones de euros durante los próximos tres años dentro de su programa estratégico «futuREady». La compañía destinará los recursos a aumentar la producción de vehículos eléctricos en España. El anuncio, conocido entre ayer y hoy, sitúa la industria del automóvil, la transición energética y el futuro de las fábricas españolas entre los asuntos económicos destacados de este sábado.

8. DEPORTES · CICLISMO

Benjamín Noval conquista el Mundial júnior en línea tras ganar también la contrarreloj

El ciclista español Benjamín Noval se proclamó ayer campeón del mundo júnior en línea en Montreal, después de haber ganado también la prueba contrarreloj. La doble victoria mantiene su nombre entre los temas deportivos destacados de este sábado y refuerza la atención sobre una de las actuaciones españolas más relevantes de la jornada internacional. El resultado llega tras una exhibición en la carrera y amplía el impacto de su éxito en el campeonato.

9. DEPORTES · FÚTBOL

Mbappé abandona el partido de Francia por una lesión en la rodilla

Kylian Mbappé terminó lesionado anoche durante el partido de Francia contra Turquía, después de marcar el único gol del encuentro. El delantero sufrió una hiperextensión de la rodilla izquierda y tuvo que abandonar el terreno de juego. La incertidumbre sobre el alcance de la lesión impulsa la conversación deportiva de este sábado, especialmente por sus consecuencias para la selección francesa y su club.

10. TECNOLOGÍA · EMPLEO

La inteligencia artificial entra en la negociación colectiva de los sindicatos españoles

La aplicación de inteligencia artificial a las relaciones laborales gana atención desde anoche por el avance de iniciativas sindicales vinculadas a la transformación digital. Los usos planteados incluyen detectar irregularidades en nóminas, analizar horas extraordinarias, identificar posibles discriminaciones y revisar expedientes disciplinarios. El debate se centra en cómo emplear estas herramientas en la negociación colectiva sin perder garantías, supervisión humana ni transparencia para los trabajadores.