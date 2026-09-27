Las 10 temas que marcan Periodismo y Política en España este domingo 27 de septiembre de 2026: Vivienda, presión política, agenda judicial...

1. VIVIENDA · POLÍTICA SOCIAL

La protesta por Maricarmen Abascal lleva la crisis de la vivienda a la Puerta del Sol

Miles de personas se manifestaron anoche en Madrid contra los desahucios y el encarecimiento de los alquileres, después del desalojo esta semana de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en su casa. La movilización comenzó el sábado por la tarde en la Puerta del Sol y terminó frente al Congreso, según los datos difundidos por la Delegación del Gobierno. La organización convocante elevó la asistencia a una cifra muy superior.

La protesta continuó de madrugada con una acampada espontánea en Sol. Los participantes reclamaron medidas urgentes para proteger a los inquilinos y pidieron un denominado «decreto Maricarmen». El caso ha colocado de nuevo el derecho a la vivienda en el centro del debate político, con el Gobierno buscando apoyos para aprobar nuevas medidas y con Sumar presionando para que el Ejecutivo concrete su respuesta.

2. POLÍTICA · VIVIENDA

Sumar amenaza con boicotear el Consejo de Ministros por el decreto de vivienda

Sumar mantiene para los próximos días su presión sobre el Gobierno y ha planteado boicotear el Consejo de Ministros si no se aprueba un nuevo paquete de medidas sobre vivienda. La tensión política se ha intensificado desde anoche, cuando la manifestación de Madrid convirtió el desahucio de Maricarmen Abascal en un símbolo nacional de la crisis residencial.

La formación reclama una respuesta legislativa que limite el impacto de los desahucios y facilite el acceso a alquileres asequibles. El Ejecutivo necesita apoyos parlamentarios para sacar adelante sus propuestas, mientras las portadas de este domingo sitúan la vivienda como uno de los principales focos de negociación entre los socios de la coalición y sus aliados parlamentarios.

3. POLÍTICA VASCA

El PNV celebra el Alderdi Eguna con vivienda, autogobierno y estabilidad como telón de fondo

El PNV celebra hoy domingo su tradicional Alderdi Eguna en las campas de Foronda, en Vitoria. El acto político central contará con las intervenciones del lehendakari, Imanol Pradales, y del presidente de la formación nacionalista, Aitor Esteban, en una jornada que concentra la atención de la política vasca.

La cita llega en un momento marcado por la negociación parlamentaria en Madrid y por el papel de los partidos nacionalistas en la estabilidad del Gobierno. El encuentro permitirá al PNV fijar sus prioridades para el nuevo curso político y valorar asuntos como el autogobierno, la financiación y la respuesta institucional a la crisis de la vivienda.

4. JUSTICIA · POLÍTICA NACIONAL

El juez Peinado se jubila tras enviar a juicio a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado cumple hoy 72 años, la edad de jubilación, después de haber dejado la toga el viernes. Su última etapa profesional ha estado marcada por la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a quien envió a juicio con jurado popular.

La jubilación del magistrado vuelve a situar el procedimiento en la agenda política y judicial de este domingo. El caso ha provocado un prolongado enfrentamiento entre el Ejecutivo, la oposición y distintos sectores judiciales, y su recorrido seguirá ahora condicionado por las decisiones del tribunal competente y por el calendario procesal.

5. POLÍTICA EXTERIOR · SEGURIDAD

Las portadas alertan del refuerzo europeo ante la amenaza rusa

La seguridad europea ocupa un lugar destacado en la agenda informativa de este domingo, con la atención puesta en el refuerzo de la defensa comunitaria ante la creciente amenaza rusa. El debate se desarrolla en un contexto de preocupación por la capacidad de respuesta de los países europeos y por el papel que debe asumir la Unión Europea.

La cuestión aparece entre los principales asuntos políticos del día y conecta la actualidad española con la discusión continental sobre gasto militar, cooperación estratégica y protección de infraestructuras críticas. La presión internacional mantiene la seguridad como uno de los ejes de la conversación política.

6. CEUTA · POLÍTICA TERRITORIAL

La situación de Ceuta reabre el debate sobre el estado de excepción

La posibilidad de recurrir a un estado de excepción para responder a una crisis en Ceuta ocupa hoy un espacio destacado en la prensa política. El debate gira en torno a las herramientas jurídicas y administrativas disponibles ante una eventual presión migratoria o de seguridad en la ciudad autónoma.

La discusión llega en un momento de especial sensibilidad sobre la gestión de las fronteras y la relación con Marruecos. Las posiciones enfrentadas reflejan una disputa más amplia sobre los límites de la actuación del Gobierno y sobre la respuesta institucional que debería aplicarse ante una escalada de tensión.

7. POLÍTICA · ENERGÍA

Las informaciones sobre Delcy Rodríguez y Aldama agitan la agenda del Gobierno

Las portadas de este domingo sitúan en primer plano nuevas informaciones sobre Delcy Rodríguez, Víctor de Aldama y operaciones relacionadas con la venta de petróleo. El asunto vuelve a alimentar la presión política sobre el Ejecutivo y a reactivar el debate sobre las relaciones empresariales y diplomáticas vinculadas al denominado caso Koldo.

La conversación se centra en el alcance de las operaciones mencionadas y en las responsabilidades políticas que pudieran derivarse. La publicación de nuevas revelaciones mantiene el caso entre los principales temas de actualidad nacional de la jornada.

8. POLÍTICA · COALICIÓN

Moncloa analiza el papel de Junts para conservar la mayoría parlamentaria

La relación entre el Gobierno y Junts vuelve a marcar la agenda política de este domingo. La Moncloa considera decisivo el papel de la formación independentista para sostener su mayoría parlamentaria, mientras las negociaciones con los socios de investidura siguen condicionando la aprobación de leyes y decretos.

El debate se intensifica tras la presión de Sumar por la vivienda y ante la necesidad del Ejecutivo de reunir apoyos suficientes en el Congreso. Junts aparece así como una pieza determinante en la aritmética parlamentaria y en la continuidad de la actual legislatura.

9. POLÍTICA · VIVIENDA

La calle eleva la presión para un pacto urgente sobre vivienda

La movilización celebrada anoche en Madrid ha trasladado a las instituciones la exigencia de un pacto urgente sobre vivienda. El desahucio de Maricarmen Abascal ha funcionado como detonante de una protesta más amplia contra los alquileres elevados, la falta de vivienda asequible y la inseguridad residencial.

La cuestión domina las portadas y condiciona la negociación entre el Gobierno y sus aliados. Las organizaciones de inquilinos reclaman cambios inmediatos, mientras los partidos discuten el alcance de las medidas y la fórmula legal para aprobarlas en el Parlamento.

10. COMUNICACIÓN · ACTUALIDAD

El caso Maricarmen dispara la discusión sobre la mediatización de la política de vivienda

La cobertura del desahucio de Maricarmen Abascal ha generado también un debate sobre el papel de los medios, las redes sociales y las figuras públicas en la construcción de la agenda política. La escritora Lucía Etxebarria cuestionó anoche la exposición mediática del caso y la presentó como una operación de manipulación de la opinión pública.

Sus declaraciones añadieron una nueva capa de controversia a un asunto que ya había provocado una movilización masiva. El enfrentamiento entre denuncia social, comunicación política y verificación de los hechos mantiene el episodio entre los focos de conversación pública de este domingo.