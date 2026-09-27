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Las 10 tendencias virales que dominan X en España este domingo 27 de septiembre: DeViernes, realities, nombres propios…

La red social vibra este domingo con debates televisivos, menciones a personalidades y promociones de ocio que han escalado en las últimas horas.

Las 10 tendencias virales que dominan X en España este domingo 27 de septiembre: DeViernes, realities, nombres propios...
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Harry Kane apunta al Balón de Oro: “Ahora es mi mejor oportunidad”

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1. TELEVISIÓN · ENTRETENIMIENTO

#DeViernes y la vuelta de Belén Esteban

La etiqueta #DeViernes sigue muy activa desde anoche con miles de menciones relacionadas con la entrevista a Belén Esteban en Telecinco, donde se analizan audiencias y posibles regresos a realities como GH VIP. Los usuarios comentan detalles sobre la conexión con Julia y otros nombres del panorama rosa, manteniendo el tema en lo más alto del ranking desde la emisión del viernes.

2. PERSONAJES PÚBLICOS

Mari Carmen y Belén en el foco mediático

Mari Carmen y Belén generan un pico de conversación desde la madrugada por su vinculación con programas de Mediaset y polémicas recientes. Los posts destacan reacciones a declaraciones y comparaciones entre ambas, impulsadas por clips virales que circulan desde el sábado por la tarde.

3. EDUCACIÓN · INTERNACIONAL

Harvard en el debate español

El nombre de Harvard aparece entre los trending por menciones a noticias o debates sobre educación superior y posibles vínculos con figuras españolas, con actividad que se ha intensificado en las últimas horas del sábado y primeras del domingo.

4. VIDEOJUEGOS · PROMOCIONES

#XenobladeChronicles2EnGAME

El hashtag #XenobladeChronicles2EnGAME explota por una promoción en GAME que atrae a gamers desde anoche, con usuarios compartiendo capturas y opiniones sobre el título de Nintendo Switch en tiempo real.

5. TELEVISIÓN · REALITIES

#SVGala3 y Supervivientes All Stars

#SVGala3 mantiene su impulso desde la gala del sábado con debates sobre concursantes como Yola o Asraf, clips de momentos clave y especulaciones sobre ganadores que llenan la timeline desde la noche anterior.

6. SALUDOS · TENDENCIAS DIARIAS

#FelizSábado residual

Aunque el día es domingo, #FelizSábado sigue apareciendo por posts programados o residuales de la víspera que aún generan interacciones leves en las primeras horas del día.

7. POLÍTICA · ACTUALIDAD

PSOE y menciones políticas

El PSOE escala por comentarios sobre actualidad parlamentaria y posibles movimientos en el Congreso, con posts que se multiplican desde la noche del sábado en relación con otros temas de la jornada.

8. NOMBRES PROPIOS

Paquita y Andrea

Paquita y Andrea irrumpen por menciones cruzadas en contextos televisivos y personales, con hilos y reacciones que se activan desde la emisión de programas del fin de semana.

9. FÚTBOL · DEPORTES

Guardiola y Manchester City

Guardiola y Manchester City generan conversación por posibles alineaciones o noticias relacionadas con el equipo, activándose en las últimas horas con posts de aficionados españoles.

10. OTROS · MISCELÁNEA

Taylor y temas varios

Taylor y otros nombres como Olga o Ayuso completan el top por menciones puntuales a música, política autonómica o curiosidades que han coincidido en el ranking matutino.

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