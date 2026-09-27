¿La crisis de Ceuta condena a Sánchez a la ‘muerte política’ o se desvanecerá como dice La Moncloa?

Sánchez creyó que el humo, la inacción, la cobardía y la mentira bastarían para tapar su incompetencia manifiesta y sus planes más turbios con Ceuta.

Sus gurús de comunicación se aferran a una tesis cómoda: que la memoria de los españoles es corta y que la agenda informativa ya gira hacia otro sitio.

Admiten en privadlo que no disminuyen en la invadida ciudad autónoma los problemas, los dramas y los delitos, pero si las cámaras y los periodistas.

Y eso, por muy bien que le venga a La Moncloa en el papel, es harto dudoso que funcione, porque los ceutíes son seres vivos, españoles de a pie que siguen ahí, apretando.

Un suspenso que no se limita a la frontera

Los números lo confirman uno tras otro. El sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER sitúa en el 89% a los españoles que culpan a Marruecos de la crisis, pero también en el 72% a quienes creen que el Gobierno español tiene mucha o bastante responsabilidad. Y un 63% califica de mala o muy mala la gestión de Moncloa.

La encuesta de GAD3 para ABC añade más leña: un 72% cree que el Ejecutivo no actuó con la agilidad y los recursos necesarios, un 75,5% opina que Sánchez debió suspender sus vacaciones, y un 79% sostiene que Marruecos alentó la entrada masiva para presionar a España. El Confidencial, por su parte, calcula en 78% —hasta el 85% en algunos segmentos— a quienes creen que el Gobierno no ha informado con transparencia.

105 minutos y 26 días

Dos cifras resumen mejor que cualquier encuesta el pulso de esta crisis: Sánchez pasó apenas 105 minutos en Ceuta antes de marcharse entre pitos e insultos, y el mando único de la crisis, encabezado por el ministro Ángel Víctor Torres, tardó 26 días en activarse desde que empezó todo. Ninguna estrategia de comunicación, por sofisticada que sea, puede maquillar del todo esos dos números.

«Noqueado»: el diagnóstico que ni sus aliados le discuten

El periodista Rubén Amón lo resumió en Onda Cero con una palabra que ha hecho fortuna: «noqueado». La calificó como la que mejor capta el ambiente mediático de estas semanas, tras describir la estrategia en Ceuta como un desastre de planificación. Dentro de Moncloa, la autocrítica no ha sido pública, pero sí ha llegado, según informaciones recientes, en forma de clima laboral tenso en el equipo de Presidencia, con el jefe de comunicación, Diego Rubio, señalado internamente por la acumulación de errores.

En el propio PSOE, el malestar tampoco se ha disimulado del todo: ministros socialistas han admitido a distintos medios que resultaba «sorprendente que se cogiera vacaciones» con Ceuta desbordada, y fuentes del partido han llegado a dar «por amortizado» al propio Sánchez tras el golpe de la crisis.

¿Se olvidará la ciudadanía?

Es posible que sí, aunque no de inmediato. Las crisis políticas se diluyen cuando dejan de generar titulares, cuando otra polémica ocupa el hueco, o cuando el Gobierno logra imponer un relato alternativo. Pero Ceuta conserva varios frentes abiertos que alargan el desgaste: la relación con Marruecos, las sospechas de ocultación, y una opinión pública que, según recogen distintos analistas, ya no presta atención al mensaje oficial en cuanto lo percibe cerrado, contradictorio o calculado en exceso.

El cálculo de Moncloa —que bajen las cámaras y con ellas baje el problema— tiene un fallo de origen: confunde la cobertura mediática con la memoria real de la gente que vivió la invasión desde su propia calle. Y esa gente, en Ceuta, no necesita un titular para acordarse de lo que pasó.