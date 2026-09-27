Iustitia Europa da el paso hacia las elecciones generales con Luis María Pardo como candidato

Madrid, 27 de septiembre de 2026.— Iustitia Europa ha dado este domingo un paso decisivo en su trayectoria política con la presentación pública de su candidatura a las próximas elecciones generales, en un acto celebrado en el Hotel Meliá Madrid Princesa.

La formación ha proclamado como candidato a la Presidencia del Gobierno a Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, cuya candidatura había recibido el respaldo de los afiliados en la Asamblea General celebrada el día anterior.

El acto ha servido para presentar públicamente al equipo y las principales líneas del proyecto con el que Iustitia Europa pretende concurrir a las elecciones. Entre sus propuestas figuran un Contrato Electoral, un manifiesto y un paquete de 15 medidas, dentro de una apuesta declarada por la reforma institucional y por incrementar la participación y capacidad de decisión de los ciudadanos.

Durante su intervención, Pardo defendió la necesidad de superar el enfrentamiento político y situó como ejes de su proyecto la lucha contra la corrupción, la despartidización de las instituciones y la reforma de determinadas reglas del sistema. El candidato presentó además a Iustitia Europa como una iniciativa surgida de la sociedad civil que pretende trasladar a las instituciones la experiencia acumulada durante los últimos años en el ámbito jurídico.

La jornada supone así la culminación de un proceso de transformación de Iustitia Europa desde su actividad como organización de la sociedad civil y acusación popular hacia su plena participación electoral. La propia formación define este paso como la oportunidad de llevar sus propuestas directamente al ámbito institucional.

Con la presentación de hoy, Iustitia Europa abre oficialmente una nueva etapa política, con Luis María Pardo al frente de una candidatura que aspira a presentarse ante el electorado madrileño con un discurso centrado en la reforma institucional, la participación ciudadana y la renovación de las estructuras políticas.