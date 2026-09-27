María Zabay recibe la Cruz al Mérito Profesional en la primera gala de la HOIM que reconoce el periodismo

La periodista y escritora, entrevistada en varias ocasiones por Periodista Digital, ha sido distinguida por una trayectoria que une las conversaciones con protagonistas de la actualidad y el análisis del poder, la influencia y el comportamiento humano. Ana Rosa Quintana figura entre las personalidades reconocidas por la orden en ediciones anteriores. Madrid, 26 de septiembre de 2026. La Honorífica Orden Internacional de Mérito (HOIM) ha incorporado por primera vez el Periodismo como categoría específica de su Cruz al Mérito Profesional.

María Zabay recibió la distinción este sábado durante una cena de gala celebrada en Madrid, en reconocimiento a su trabajo como entrevistadora y a una trayectoria dedicada a examinar la actualidad a través de las voces de sus protagonistas. La ceremonia reunió a profesionales de distintos sectores, representantes de otras órdenes, miembros del Consejo Honorario y del Consejo Honorífico de Relaciones con las Órdenes (CORO), embajadores de la HOIM, empresarios e invitados especiales. La entidad está encabezada por su presidente soberano, Gustavo Luis Rachid Rucker, y su gran canciller, Juan Cayón Peña. La HOIM había celebrado anteriores galas de condecoración en el Castillo de Gorraiz, en Navarra, y en Madrid. Entre las personalidades reconocidas en ediciones pasadas figura Ana Rosa Quintana, según la información difundida por la entidad. Esta convocatoria amplía sus distinciones con una categoría propia para el periodismo.

Zabay ha realizado a lo largo de su carrera entrevistas en profundidad a personalidades de la política, la cultura y otros ámbitos de la vida pública. Parte de su trabajo se ha centrado en Marruecos y Ceuta: ha conversado con dirigentes políticos marroquíes y, en la ciudad autónoma, con personas migrantes, profesionales de la atención social y fuentes de la Policía Nacional. A partir de esos testimonios ha abordado las dimensiones políticas, sociales y humanas de la situación fronteriza. La periodista dirige y presenta actualmente El Foco en OKDIARIO. En Periodista Digital ha compartido en distintas ocasiones su faceta literaria y su interés por una pregunta que atraviesa también su trabajo periodístico: cómo influyen el poder, el miedo y las ideas en las decisiones de las personas. En una entrevista dedicada a El zapato de la lengua rota, Zabay explicó el trabajo de documentación de esta novela ambientada en el ascenso del nazismo. A través de un protagonista de ficción, la obra indaga en las condiciones que permitieron que un discurso radical atrajera a una sociedad golpeada por la crisis. La autora habló entonces del peligro de quienes aprovechan la desesperación colectiva para obtener apoyo político. www.periodistadigital.com Esa mirada sobre la manipulación de las masas y de los individuos aparece también en La alumna. Publicada en 2016, la novela entrelaza una relación de pasión y poder con el auge del independentismo catalán. Zabay convirtió en materia literaria la creciente división política y social de Cataluña antes de la crisis de 2017, mostrando cómo la confrontación ideológica podía penetrar en las relaciones personales.

Más que anticipar un acontecimiento concreto, la obra retrató una fractura que se estaba gestando. Son dos novelas situadas en épocas y circunstancias diferentes, pero unidas por una constante de la escritura de Zabay: observar los hechos de su tiempo a través de la psicología de los personajes y de los cambios que afectan a toda una sociedad. Según explica la autora, ha dedicado también conferencias a la manipulación individual y colectiva en universidades españolas y extranjeras y en ciclos literarios. Su visita más reciente a Periodista Digital fue en 2025. En una conversación con Alfonso Rojo para Tiempo de Hablar, presentó Valentina, la historia de una joven que aspira a dejar atrás la precariedad de Queens y abrirse camino como diseñadora en Manhattan. La entrevista fue más allá de la novela: Zabay y Rojo hablaron de política española, de las instituciones y del clima social del país. www.periodistadigital.com Zabay prepara ya su octava novela, Miseria, prevista para octubre. Tras la muerte de su padre, el heredero de un imperio de infraestructuras descubre el origen turbio de la fortuna familiar justo cuando una investigación policial y una operación empresarial amenazan con derrumbarlo todo. ¿Es posible romper con los métodos que te hicieron rico sin destruir tu propia vida? Con esa pregunta, la autora lleva su interés por el poder, la manipulación y las decisiones humanas al Madrid empresarial de hoy.

El reconocimiento de la HOIM incorpora el periodismo a una trayectoria en la que la entrevista, la literatura y el análisis de la conducta humana se alimentan mutuamente. Una gala con profesionales de distintos ámbitos Entre las demás personas distinguidas anunciadas por la HOIM figuran el endocrinólogo Pedro Pablo Ortiz Remacha, la bióloga María Amparo Rodrigo López, el teniente coronel veterinario Agustín Tabanera de Lucio, el comisario Félix Jodrá Abuelo, la historiadora e investigadora María Mercedes Lasaosa Sánchez y la periodista Irene Tabera, del equipo de Investigación y Tribunales de OKDIARIO. La relación incluye asimismo al profesor universitario e investigador Andrés Jerónimo Arenas Falótico, el geógrafo Fernando López Martín, el empresario farmacéutico Antonio Perea Orpez, la abogada internacional Almudena Bernabéu García, el médico y gestor sanitario Fernando María Forja Pajares y Fabio Bevilacqua. La entidad anunció además diplomas al mérito institucional para los Reales Tercios de España y la Real Academia Europea de Doctores. La HOIM señala que sus distinciones reconocen trayectorias personales y profesionales vinculadas al mérito y a la contribución al bienestar común. Se presenta como una orden diplomática y, según su secretaría, está constituida como asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Las cruces son reconocimientos concedidos por la propia entidad.