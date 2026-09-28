Las 10 temas que marcan el Periodismo y la Política en España este lunes, 28 de septiembre de 2026: vivienda, Sol y presión al Gobierno

1. POLÍTICA · VIVIENDA

Sánchez busca apoyos para el nuevo decreto de vivienda

El Gobierno encara este lunes la recta final antes del Consejo de Ministros del martes, con la vivienda como principal foco de negociación política. Sumar reclama medidas más contundentes contra los grandes propietarios y los fondos de inversión, mientras Junts y Podemos mantienen la decisión sobre su respaldo al texto. Ayer, Yolanda Díaz pidió un decreto que actúe contra los llamados fondos buitre y vinculó la respuesta institucional a la movilización que continúa en Madrid. La negociación se produce después de que el desahucio de una mujer de 87 años haya reactivado el debate sobre alquileres, protección de inquilinos y alternativas habitacionales.

2. SOCIEDAD · VIVIENDA

La acampada de Sol convierte el desahucio de Maricarmen en símbolo de la crisis habitacional

La Puerta del Sol mantiene desde ayer una acampada impulsada por organizaciones de inquilinos para reclamar cambios urgentes en la política de vivienda. La protesta creció durante el domingo, después de las movilizaciones celebradas el sábado contra el encarecimiento de los alquileres y los desahucios. El caso de Maricarmen Abascal, desalojada esta semana de su vivienda en Madrid, se ha convertido en el principal emblema de la protesta. Los organizadores exigen contratos de alquiler indefinidos, más protección para los hogares vulnerables y un decreto específico antes de la votación prevista para mañana.

3. POLÍTICA · PP

Feijóo reúne a la dirección del PP con 2027 en el horizonte

Alberto Núñez Feijóo preside este lunes la reunión de la junta directiva nacional del Partido Popular. La cita llega con las elecciones generales de 2027 como referencia estratégica y con la vivienda y la situación de Ceuta entre los asuntos que concentran el debate político. La dirección popular afronta la jornada con la intención de marcar perfil propio frente a la respuesta del Gobierno a la crisis habitacional y de fijar prioridades para el nuevo curso parlamentario. La reunión figura entre los principales acontecimientos políticos previstos para hoy.

4. POLÍTICA · CEUTA

La gestión de la crisis de Ceuta vuelve al centro de la agenda

La situación de Ceuta recupera protagonismo político este lunes después de que informaciones publicadas durante el fin de semana apuntaran a que el delegado del Gobierno pidió refuerzos una semana antes de los acontecimientos analizados por la oposición. El asunto aparece en las portadas de la prensa nacional y forma parte de la agenda política del día. La controversia se suma al debate sobre la respuesta del Ejecutivo y a las críticas del PP, que prepara su posición en la reunión de su dirección nacional.

5. POLÍTICA · GOBIERNO

Sánchez se reúne en Barcelona con el primer ministro de Groenlandia

Pedro Sánchez mantiene hoy, lunes, una reunión en Barcelona con Jens Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia. El encuentro coincide con la visita del dirigente groenlandés a la capital catalana y con la participación del presidente del Gobierno en varios actos. La agenda internacional de Sánchez queda así integrada en una jornada dominada políticamente por la negociación del decreto de vivienda y por la presión de sus socios parlamentarios.

6. PERIODISMO · INTERIOR

El dosier sobre periodistas reabre la polémica sobre la comunicación del Ministerio del Interior

La publicación y el debate generado en los últimos días en torno a un informe de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior mantienen presencia en la conversación periodística de este lunes. El documento incluía fichas de periodistas, directores, columnistas y tertulianos, junto con valoraciones sobre sus posiciones ideológicas o su relación con el Gobierno. El asunto vuelve a ocupar espacio de opinión esta mañana, con críticas centradas en el uso de perfiles políticos aplicados a profesionales en activo y en la responsabilidad de los equipos institucionales de comunicación.

7. POLÍTICA · PARLAMENTO

El Congreso debate la propuesta para rebajar el alcohol permitido al volante

El Pleno del Congreso aborda hoy la toma en consideración de una iniciativa socialista para reducir los límites legales de alcohol permitidos durante la conducción. La propuesta forma parte de una jornada parlamentaria con actividad en varios frentes, incluidos convenios internacionales con Ucrania y Arabia Saudí. El debate sobre la tasa de alcohol llega a la agenda política de este lunes como una de las votaciones previstas en la Cámara Baja.

8. SANIDAD · POLÍTICA PÚBLICA

Arranca la campaña de vacunación frente a las infecciones respiratorias

La mayoría de las comunidades autónomas inicia este lunes la campaña de inmunización frente a las infecciones respiratorias para la temporada 2026-2027. La principal novedad anunciada para esta campaña es la ampliación de la vacunación pediátrica contra la gripe a adolescentes en varias regiones, con iniciativas para acercar las dosis a los centros escolares. El comienzo coordinado de la campaña sitúa la prevención sanitaria entre los asuntos destacados de la jornada.

9. ECONOMÍA · POLÍTICA

La inflación y la vivienda desplazan a Ceuta en el debate político

La evolución de los precios y el acceso a la vivienda pasan a dominar la semana política, según la agenda difundida para este lunes. El encarecimiento de los alquileres, la presión social tras el desahucio de Maricarmen y la búsqueda de apoyos parlamentarios para el decreto del Gobierno concentran la atención de los partidos. El cambio de foco se produce mientras el Ejecutivo intenta cerrar una respuesta para mañana y el PP prepara su estrategia ante el nuevo curso político.

10. ACTUALIDAD · METEOROLOGÍA

La inestabilidad deja tormentas, granizo y un descenso de las temperaturas

La jornada de hoy estará marcada por la inestabilidad atmosférica en buena parte de la Península. La previsión apunta a chubascos con tormenta, posibles episodios localmente fuertes y riesgo puntual de granizo, junto con un descenso generalizado de las temperaturas máximas. También se esperan lluvias débiles en áreas del litoral mediterráneo, Baleares, Galicia y el Estrecho, mientras Canarias tendrá precipitaciones a primeras horas en las islas montañosas.