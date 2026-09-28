Las 10 tendencias virales que dominan X en España este lunes, 28 de septiembre de 2026

1. ENTRETENIMIENTO · REALITY

#ConexiónHonduras3 lidera los rankings desde primera hora

La etiqueta #ConexiónHonduras3 encabeza los trending topics en España desde anoche y mantiene su impulso esta mañana del lunes 28 de septiembre. El formato de realities conecta con el público a través de momentos virales y reacciones inmediatas que llenan el timeline. Los usuarios comparten clips y comentarios sobre las últimas evoluciones del programa, lo que explica su posición estable en las listas de getdaytrends y trends24.

2. ENTRETENIMIENTO · REALITY

Asraf y Yola generan oleada de menciones conjuntas

Asraf e Yola irrumpen con fuerza en los primeros puestos y acumulan interacciones desde la noche del domingo. Los espectadores debaten sobre sus actuaciones y giros inesperados, con hilos y memes que amplifican la conversación en las últimas horas. Su presencia simultánea en ambos rankings confirma el pico actual sin relación con temas anteriores.

3. MÚSICA · EVENTOS

#VMAs concentra reacciones de fans y críticas

El hashtag #VMAs explota con la retransmisión y los momentos destacados de la gala, que se extienden hasta la madrugada del lunes. Los usuarios reaccionan a actuaciones, vestuario y polémicas en tiempo real, situando la etiqueta entre las más activas del momento. La actividad se mantiene alta esta mañana con resúmenes y clips compartidos.

4. TELEVISIÓN · PERSONAJES

Rosa Benito y el entorno de realities suman volumen

Rosa Benito aparece en las listas con menciones ligadas a realities y debates familiares que se reactivan desde anoche. Los posts analizan sus intervenciones y generan cadenas de comentarios que impulsan su tendencia actual. La conversación se verifica fresca en las últimas 24 horas según los datos de tendencias.

5. DEPORTES · CICLISMO

Gelabert y el ciclismo español en el foco

Gelabert escala posiciones con referencias a competiciones recientes y análisis de rendimiento que circulan desde la tarde del domingo. Los aficionados comparten resultados y valoraciones que mantienen el nombre en los trending de España esta mañana. El pico se alinea con la cobertura en directo y las reacciones inmediatas.

6. DEPORTES · FÚTBOL

Sporting y Enzo Pérez activan la charla futbolera

Sporting y Enzo Pérez destacan por menciones ligadas a partidos y fichajes que ganan tracción desde la noche anterior. Los usuarios debaten alineaciones y jugadas clave, con la etiqueta de Enzo Pérez sumando volumen en las últimas horas. Ambos temas coinciden en los rankings actuales sin solaparse con efemérides.

7. ENTRETENIMIENTO · COMPETICIÓN

#DragRaceEs mantiene su tirón entre el público

El hashtag #DragRaceEs sigue trending con reacciones a los últimos episodios y looks que se viralizan desde el domingo por la tarde. Los fans publican análisis y memes que sostienen la conversación hasta esta mañana. Su posición en las listas de hashtags más tuiteados confirma la actividad reciente.

8. TELEVISIÓN · POLÍTICA

#SalvadosRufián genera debate en tiempo real

La etiqueta #SalvadosRufián estalla con el programa emitido anoche y las intervenciones de Rufián que polarizan opiniones. Los posts recogen momentos destacados y opiniones cruzadas que se extienden hasta el lunes temprano. El pico se verifica en las últimas 24 horas a través de los rankings.

9. DEPORTES · VARIOS

Ivana y #NASCARenDAZN completan el cuadro deportivo

Ivana y #NASCARenDAZN cierran el top con menciones a competiciones y realities que se reactivan en las últimas horas. Los usuarios comparten resúmenes y clips que impulsan ambos términos en los trending de España esta mañana. La actividad se mantiene alineada con los datos en tiempo real de las fuentes consultadas.

10. MÚSICA · CULTURA

Otros nombres como Pablo Vázquez y Goti suman en el mix

Pablo Vázquez y Goti aparecen en posiciones intermedias con referencias culturales y mediáticas que circulan desde anoche. Los posts combinan menciones a eventos y perfiles que mantienen el impulso hasta el lunes. Su presencia en los listados confirma el contexto actual sin recurrir a temas pasados.