Chani Henares estalla contra los que defienden al «pirata» Sánchez: «Es una secta y una banda»

Antonio Pérez Henares, conocido popularmente en el ámbito mediático como Chani, es un veterano periodista, escritor y analista político español nacido en Bujalaro (Guadalajara) en 1953. Formado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, inició su trayectoria profesional con solo 18 años en el histórico diario Pueblo. Desde sus comienzos en el periodismo de la Transición, ha desarrollado una prolífica carrera en prensa escrita, radio y televisión, formando parte de las redacciones de Mundo Obrero, Tiempo, El Globo y Tribuna, además de haber ejercido como director de medios locales y comarcales.

A lo largo de su dilatada firma periodística, Pérez Henares ha destacado como un incisivo articulista de opinión y un asiduo tertuliano en las principales cadenas de radio y televisión del país, analizando con estilo directo la actualidad socio-política española. Su perfil mediático se ha caracterizado siempre por una voz crítica y apasionada, compaginando la crónica política en portales y diarios de alcance nacional con la divulgación del mundo rural, la naturaleza y las tradiciones del campo peninsular.

En paralelo a su labor en los medios, ha consolidado un sólido prestigio literario, especialmente en el campo de la novela histórica y la narrativa sobre la prehistoria, con obras de amplio impacto editorial como Nublares, La tierra de Álvar Fáñez, El rey pequeño o Tierra vieja. Promotor y fundador de la asociación Escritores con la Historia, su trayectoria ha sido reconocida con diversos galardones periodísticos y literarios, manteniéndose como un referente habitual de la opinión pública española.

Este lunes 28 de septiembre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la actualidad política en España.